L’histoire derrière le nouveau Bespoke Jet™ AI – Samsung Global Newsroom

Bespoke Jet™ AI, le premier aspirateur-balai sans fil au monde certifié UL, est la dernière solution de nettoyage de Samsung conçue pour offrir un confort d’utilisation ultime.

Avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA), les technologies intelligentes sont entrées dans de nombreux aspects de nos vies, en particulier sous la forme d’appareils électroménagers qui rationalisent nos routines quotidiennes. Bien que les robots aspirateurs aient déjà adopté l’IA parmi les appareils de nettoyage, les aspirateurs balais traditionnels ont encore de la place pour l’innovation intelligente, étant donné qu’ils sont la solution de nettoyage que la plupart des gens connaissent.

Reconnaissant cet espace blanc, Samsung a récemment présenté Bespoke Jet™ AI, le premier aspirateur-balai sans fil au monde certifié UL.1 Cette innovation pionnière étend la commodité de la technologie de nettoyage basée sur l’IA à un plus grand nombre de consommateurs.

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Shin Kim, vice-président et responsable de la R&D VC chez Samsung Electronics, et les membres de l’équipe R&D Jaeyoon Jeong et Thomas Choi pour en savoir plus sur le développement de Bespoke Jet™ AI ainsi que sur la croyance de Samsung dans le potentiel de transformation de l’IA pour améliorer le confort de l’utilisateur.

Q : Qu’est-ce qui a motivé la décision d’ajouter la fonctionnalité d’IA à un aspirateur sans fil ?

Shin Kim : Lors du développement de Bespoke Jet™ AI, nous étions déterminés à résoudre deux des problèmes les plus courants pour les consommateurs sur le marché des aspirateurs-balais sans fil. Premièrement, les clients souhaitent pouvoir utiliser leurs aspirateurs sans fil plus longtemps et deuxièmement, ils souhaitent un aspirateur sans fil capable de gérer n’importe quel type de surface.

Au cours du processus de développement, nous avons réalisé qu’une mise à jour matérielle seule ne suffirait pas à résoudre les deux problèmes. Au lieu de cela, nous nous sommes tournés vers la mise en œuvre de la technologie de l’IA dans notre produit pour atteindre ces objectifs.

La conception résultante de Bespoke Jet™ AI comprend non seulement des mises à niveau matérielles, telles que le moteur HexaJet avec une efficacité améliorée, mais également des mises à niveau logicielles qui permettent à l’aspirateur de fonctionner intelligemment en fonction de son environnement. Et ainsi, Bespoke Jet™ AI a été créé.

Q : Samsung a présenté Bespoke Jet™ AI en tant que premier aspirateur-balai sans fil certifié UL au monde. Que signifie cette certification et quelle est sa signification ?

Jaeyoon Jeong : UL (Underwriters Laboratories) Solutions est une organisation scientifique de sécurité indépendante largement reconnue qui effectue des tests de sécurité des produits et délivre ensuite des certifications en conséquence. Le processus de certification d’UL utilise des procédures de sélection rigoureuses pour vérifier que la technologie d’IA mise en œuvre est légitime et offre aux consommateurs les avantages promis. Nous sommes très heureux d’avoir reçu la vérification UL pour Bespoke Jet™ AI.

Q : Considérant Jet sur mesure™ IA est le premier aspirateur-balai sans fil certifié UL, il a dû y avoir des défis lors de son développement. Quel était le plus gros obstacle, et comment l’avez-vous surmonté ?

Thomas Choi : Du point de vue du développement d’algorithmes, le plus grand défi auquel nous avons été confrontés lors du développement du mode IA pour Bespoke Jet™ AI n’était pas les spécifications du produit. Au contraire, le plus gros obstacle consistait à s’assurer que les consommateurs estimaient que le mode IA fonctionnait comme prévu. Pour ce faire, nous devions nous assurer que le mode AI reconnaissait correctement les surfaces de nettoyage et s’ajustait en conséquence.

Kim: Une partie de la résolution de ce défi consistait à collecter des données détaillées sur divers types de sols et environnements de nettoyage. Nous avons testé une grande variété de matériaux de moquette et de moquette disponibles dans le commerce que nous considérons comme standard et tous les échantillons de type de sol disponibles pour évaluer si le mode IA pouvait les identifier de manière fiable et précise.

Nous devions également classer correctement les données dans certains types d’environnements de nettoyage avant de combiner les données accumulées avec les méthodes SVM.2 afin que le mode AI puisse correctement distinguer différents environnements de nettoyage.3

Q : Dans les différents pays, quelles sont les différences de marché qui affectent la façon dont Bespoke Jet™ L’IA est-elle reçue par les consommateurs ? Y a-t-il des aspects de conception qui ont été modifiés pour le marché mondial ?

Kim: Nous avons apporté des changements majeurs au type de brosse principale pour le lancement mondial de Bespoke Jet™ AI. Alors que le modèle coréen est doté d’une brosse principale à rouleau souple, nous avons mis en place une multi-brosse spécifique aux tapis, la brosse double active, pour la version globale.4

La raison de cette modification était la différence entre les planchers des ménages à travers le monde. Selon notre étude de marché, un faible pourcentage de maisons en Corée ont des tapis et des moquettes. D’autre part, environ 24 % des foyers sur le marché mondial ont des tapis et des moquettes, en particulier dans les salons et les chambres. Pour répondre à cette différence, nous avons conçu la version globale de Bespoke Jet™ AI avec la brosse double active comme type de brosse par défaut, car ses poils rigides en nylon et en caoutchouc peuvent éliminer plus efficacement la poussière.5 intégré dans les moquettes et les revêtements de sol.

Q : Quelles autres améliorations le Bespoke Jet™ AI présente-t-il par rapport aux modèles Bespoke Jet™ similaires ?

Jeong & Choi : Les améliorations majeures que nous aimerions souligner sont les performances d’aspiration et d’autonomie de l’aspirateur.

Bespoke Jet ™ AI dispose de notre aspiration la plus puissante6 et la plus longue durée de vie de la batterie de nos aspirateurs à ce jour, fournissant jusqu’à 280 W de puissance d’aspiration.7 avec une autonomie allant jusqu’à 100 minutes lorsqu’il est complètement chargé.8 Par rapport au modèle précédent, cela représente une amélioration de 27 % de la puissance d’aspiration.9

Et vous pouvez imaginer, bien sûr, grâce au mode de nettoyage AI, il est possible d’offrir les mêmes performances que le mode Mid tout en économisant 14 % d’énergie de la batterie.dix

Q : Plus généralement, comment le lancement de Bespoke Jet™ AI s’inscrit-il dans la vision de Samsung pour les aspirateurs ?

Kim: Avec le lancement de Bespoke Jet™ AI, j’ai le sentiment que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Je suis curieux et excité de voir ce qui nous attend alors que nous relevons des défis encore plus grands et transformons ce qui aurait pu être impossible dans le passé en réalisations de demain.

Nous continuerons à rechercher de nouvelles expériences de consommation en appliquant les dernières technologies telles que l’IA et la connectivité — bien sûr, non seulement dans le secteur des aspirateurs, mais également dans d’autres catégories auxquelles Samsung Digital Appliances s’occupe. Nous espérons que nos clients sont tout aussi enthousiasmés que nous par les innovations que nous allons introduire dans un proche avenir.

Bespoke Jet™ AI est désormais disponible pour les consommateurs sur certains marchés européens,11 les États-Unis, l’Australie et la Corée.

Du son de la télévision aux applications photo pour smartphone en passant par les aspirateurs, Samsung reste déterminé à offrir aux consommateurs des expériences puissantes tirant parti des dernières technologies, y compris l’IA.

1 En mai 2023, il a été le premier aspirateur-balai sans fil à recevoir la certification AI d’UL Solutions, une organisation scientifique indépendante de premier plan en matière de sécurité.

2 Soutenez Vector Machine, une méthode technique de catégorisation des informations apprises.

3 La capacité à identifier différents environnements de nettoyage peut être affectée par les conditions environnementales.

4 Les brosses et accessoires fournis seront différents pour s’adapter aux composants de chaque modèle.

5 Fait référence aux particules de poussière inférieures à 5,5 mm.

6 Par rapport à la puissance d’aspiration indiquée des aspirateurs sans fil de Samsung.

7 Basé sur des tests effectués par le Korea Testing Laboratory, conformément à la norme IEC62885-4 : 2020. Mesuré à l’entrée de l’outil non motorisé lorsque la poubelle est vide, en utilisant le mode Jet et une batterie de grande capacité complètement chargée.

8 La durée de fonctionnement indiquée est basée sur l’utilisation d’une batterie de grande capacité qui est complètement chargée au niveau de puissance minimum avec un outil non motorisé attaché. Les résultats peuvent varier en fonction de l’utilisation réelle.

9 Par rapport à la puissance d’aspiration de 220 W du Bespoke Jet.

dix Basé sur des tests internes lors de l’utilisation de la brosse double active, conformément au rapport moyen global de la composition du sol — parquet 76% et moquette 24%. Il atteint les mêmes performances de nettoyage que le mode Mid avec une différence d’efficacité de nettoyage de 2 % ou moins, conformément à la norme CEI 62885-2 Cl. Norme 5.1 et 5.3. La consommation de la batterie a été mesurée sur la base de la quantité réelle d’énergie consommée lors de l’utilisation de l’aspirateur pendant 35 minutes à partir d’un état complètement chargé. La maniabilité est basée sur la valeur mesurée réelle conformément à la norme CEI 62885-2 CL. 7.3.9 norme. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles. L’effet peut différer lors de l’utilisation du Slim LED Brush+.

11 Bespoke Jet™ AI sera disponible sur les marchés européens suivants : le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne, la France, les Pays-Bas, la Suède et l’Italie.