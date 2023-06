L’histoire derrière le commandant brutal du coup d’État russe raté Yevgeny Prigozhin

Certaines personnes ont été surprises que Yevgeny Prigozhin, le commandant brutal derrière le coup d’État russe raté, ait été autrefois, il n’y a pas si longtemps, un chef.

Sa carrière gastronomique débute en 1990, lorsque, fraîchement sorti de prison depuis 13 ans pour vol avec violence, il se lance dans la vente de hot-dogs à Saint-Pétersbourg.

Il était habile à bavarder et s’est rapidement frayé un chemin dans la restauration. Ses employés se souviennent de lui comme « très strict ».

Chaque matin, il vérifiait les nettoyeurs en faisant briller un projecteur de lumière spécial sous les tables pour détecter tout signe de poussière.

Son restaurant L’ancienne Douane était régulièrement visité par l’adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine.

Lorsque Poutine est devenu président, il emmenait parfois des grands en visite à l’ancienne douane ou au prochain restaurant de Prigozhin, New Island.

À cette époque, Prigozhin s’était étendu à la restauration de banquets chics. Spimp and span en cravate noire et smoking, il planait derrière les chaises des gros bonnets étrangers, prêt à remplir leurs verres d’un signe de tête et d’un arc ou à récupérer leurs serviettes tombées.

Lors de leurs visites officielles en Russie, le prince Charles et le président Bush ont tous deux bénéficié de la marque particulière d’intelligence de Prigozhin : sur les photographies, vous pouvez le voir debout derrière eux, en partie Jeeves, en partie Reggie Kray.

Mais, comme nous l’a appris Basil Fawlty, un excès de politesse peut cacher une quantité surprenante de colère. Et plus longtemps cette colère reste enfermée, plus elle risque d’exploser.

« Pensez à quelqu’un que vous n’aimez pas, prenez une fourchette et piquez-la vicieusement partout », était le conseil pour cuisiner l’oie offert par le chef de la télévision originale, la terrifiante Fanny Cradock.

L’entreprise de restauration de Prigozhin a conclu des contrats de plusieurs millions de livres pour nourrir les écoles et l’armée. Puis il se diversifie, constituant une armée privée de mercenaires.

En cela, il a été encouragé par Poutine, qui admirait leur cruauté et voulait pouvoir nier que ses troupes russes officielles ne faisaient rien de bon.

L’ancien chef est désormais considéré comme le commandant le plus impitoyable de Russie, peut-être du monde.

L’année dernière, une vidéo divulguée le montrait en train de recruter un groupe de détenus : ils mourraient probablement au front, dit-il, mais, s’ils survivaient six mois, il les libérerait avec une grâce totale.

Il est clairement beaucoup moins facile à vivre que Delia Smith. D’un autre côté, je peux penser à quelques-uns de nos chefs locaux avec l’impulsion et le dynamisme nécessaires pour reprendre le travail de Prigozhin chez Wagner, si le poste devenait disponible.

Le regretté Nico Ladenis était connu pour avoir jeté les convives qui demandaient du sel et du poivre. Apercevant un client allongé sur sa chaise, la jambe penchée sur le côté, il donna un coup de pied dans le dossier de la chaise et aboya : « Asseyez-vous correctement dans mon restaurant ! Le protégé de Ladenis, Marco Pierre White, est aujourd’hui un personnage plutôt oublié, mais dans ses années dorées, il a une fois jeté 54 clients hors de son restaurant en une seule soirée.

Il a également orchestré une manœuvre connue sous le nom de « whoosh », dans laquelle ses serveurs retiraient toutes les assiettes et verres de la table et du théâtre et enlevaient la nappe d’un seul geste avant d’envoyer le client faire ses bagages.

À son tour, Marco Pierre White emploie le jeune Gordon Ramsay.

« Il a toujours été un travailleur acharné et a fait preuve d’une énorme résilience en ce qui concerne mes râles », a déclaré White à un intervieweur.

« Il n’a jamais craqué ou plutôt il n’a jamais craqué jusqu’à la dernière nuit chez Harvey’s. Je ne me souviens pas de ce qu’il avait fait, mais je lui ai crié dessus et il a perdu la tête. La prochaine chose que j’ai su, c’est qu’il sanglotait dans le coin, tenant sa tête dans ses mains avec des larmes coulant sur ses joues.

Il disait des choses comme : « Je me fiche de ce que tu me fais. Frappez-moi. Je m’en fiche. »

« Comme Prigozhin, Gordon est sorti de cette expérience humiliante comme une machine de combat brutalisée, prête dans son tablier de chef à affronter tous les arrivants.

« J’étais un putain de psychopathe fou », a-t-il dit un jour.

« Si quelqu’un a même meurtri une ciboulette, je suis tombé sur eux comme une tonne de briques. »

Les liens entre la cuisine et le champ de bataille n’ont jamais été aussi clairs. Dans son exil en Biélorussie, Yevgeny Prigozhin reviendra-t-il à sa vocation première, et montera-t-il un charmant petit bistrot d’angle appelé Chez Prig ?