Plusieurs décennies plus tard, en 1895, ces événements ont servi de base à l’un des premiers efforts scientifiques concertés pour comprendre la mentalité de la foule, «La foule: une étude de l’esprit populaire» de Gustave Le Bon. Depuis, les spécialistes des sciences sociales ont cherché à décrire la dynamique des humains en masse. Qu’est-ce qui, indépendamment de la provocation policière, pousse un groupe de personnes apparemment pacifique à devenir violent? Dans quelle mesure les foules sont-elles cohérentes dans leur objectif? Pourquoi et comment une foule devient-elle une foule?

« L’effet était électrique, » le journaliste a écrit plus tard . «Chaque homme a serré la main de son voisin, et de loin on a dit que tout le système devait tomber.

Les manifestants qui ont déferlé dans la ville au début étaient assez ordonnés: des étudiants chantaient, des hommes et des femmes bien habillés se promenaient, des fauteurs de troubles brisant les vitres et pillant. Mais tard dans la soirée du 23 février, la marée est devenue sombre. Des soldats avaient tiré sur la foule près de l’hôtel des Capucines, faisant des dizaines d’hommes et de femmes gravement blessés. A quelques rues de là, un journaliste a été «surpris par l’aspect d’un gentleman qui, sans son chapeau, a couru follement au milieu de la rue, et s’est mis à haranguer les passants. ‘Aux armes!’ il pleure. «Nous sommes trahis.» »

Le règne du roi Louis Philippe, dernier roi de France, prit une fin brutale et ignominieuse le 24 février 1848, après des jours de manifestations de plus en plus violentes à Paris et des mois d’agitation croissante avec la politique du gouvernement.

«Les foules n’agissent pas avec un esprit irrationnel», a déclaré James Jasper, sociologue à la City University de New York et auteur de «The Emotions of Protest». «Il existe de nombreux groupes qui font des choses différentes, pour différentes raisons. C’est essentiel pour comprendre comment ils se comportent finalement. »

Si les scènes du parc du Capitole révèlent une chose, c’est bien la variété. Il y avait des gens en tenue militaire, portant des fusils, des tyroliennes et des cartes des couloirs; des personnes portant des chapeaux de l’Oncle Sam et des costumes en peau de bête; d’autres portant des nœuds coulants, posant des engins explosifs, brisant des vitres, attaquant des journalistes; et des centaines de personnes se promenant dehors, portant des pancartes pro-Trump, socialisant comme à un barbecue dans la cour. Peut-être par souci de concision, les auteurs des gros titres se sont tournés vers l’utilisation du terme «foule», mais le mot ne saisit guère la totalité des événements, et encore moins ce que les chercheurs ont appris sur le comportement des foules au cours du dernier siècle et demi.

Un compte rendu complet de l’épisode – l’histoire intérieure, de ceux qui savent – peut ne jamais émerger, étant donné le manque de chroniqueurs neutres. Mais de nombreuses séquences vidéo sont disponibles, peut-être plus que de toute autre action de foule de ce type; les experts ont déjà commencé à regarder et à analyser les images dans le cadre d’une vaste bourse sur la dynamique des foules, et les événements du 6 janvier seront probablement étudiés et référencés pour les années à venir.

La marche de la semaine dernière et l’assaut meurtrier contre le Capitole ont à nouveau soulevé ces questions, et bien d’autres encore. Les reportages des médias ont ouvertement du mal à trouver le bon langage. Était-ce une foule en colère, une manifestation chaotique, une protestation devenue laide ou une insurrection délibérée – ou une combinaison de tous?

‘Une foule n’est pas nous’

D’une part, de nombreux chercheurs en sciences sociales en herbe ne regardaient plus ces manifestations à distance, à la télévision ou dans la littérature; ils étaient des participants actifs. Étaient-ils vraiment des moutons stupides, ivres d’une mentalité de foule qui submergeait leur jugement individuel, comme Le Bon et un établissement d’élite le diraient? Cela ne ressemblait pas à un observateur dans la foule.

(Un sentiment similaire apparaît dans un témoignage oculaire de la «populace» se rebellant contre un empereur byzantin au 11ème siècle : «C’était comme si toute la multitude partageait une inspiration surhumaine. Ils semblaient différents de leur ancien moi. Il y avait plus de folie dans leur course, plus de force dans leurs mains, le flash dans leurs yeux était fougueux et inspiré, les muscles de leur corps plus puissants. »)

«Une agglomération d’hommes présente de nouvelles caractéristiques très différentes de celles des individus qui la composent», conclut Le Bon. «Les sentiments et les idées de toutes les personnes présentes dans le rassemblement prennent une seule et même direction, et leur personnalité consciente disparaît. Un esprit collectif se forme. »

Le Bon, intellectuel et écrivain français, n’avait pas encore 7 ans lors de la rébellion de 1848 à Paris et n’était probablement pas témoin de ses jours les plus sanglants. Mais les récits de la rébellion l’ont clairement ému et il a été repoussé par l’entité en son centre – la «foule hurlante, grouillante et déchiquetée», écrivait-il en 1895. À partir de là, il a construit une théorie du comportement de la foule qui n’a jamais tout à fait disparu .

Dans le même temps, en règle générale, la violence impulsive est moins susceptible de se produire dans des foules qui ont une structure sociale et une organisation interne. Les manifestations du mouvement des droits civiques étaient tactiques et organisées, dès les années 1950. Il en fut de même pour de nombreux sit-in dans les années 1960 et 1970, contre le nucléaire et la guerre du Vietnam. Les fenêtres étaient brisées, il y avait des affrontements avec la police, mais le chaos spontané n’était pas la règle.

«À cette époque, vous avez maintenant l’État de Kent, des émeutes urbaines, des marches pour les droits civiques», a déclaré Calvin Morrill, professeur de droit et de sociologie à l’Université de Californie à Berkeley. «Et l’idée de l’esprit de groupe ne laisse aucune place aux spécialistes des sciences sociales pour expliquer les différents niveaux d’organisation derrière toutes ces manifestations et leur signification. Depuis lors, les manifestations, qu’elles soient non violentes ou non, ont inclus des tactiques, de la stratégie – et de la formation – précisément pour s’assurer que la foule ne perde pas son attention.

Le révérend Dr. Martin Luther King Jr. a personnellement formé de nombreux groupes de Freedom Riders, détaillant la meilleure façon de répondre à la provocation policière et ce qu’il faut dire (et quoi pas) en cas d’arrestation. Ces leçons ont continué. De nombreux manifestants sur le site de la centrale nucléaire de Seabrook dans le New Hampshire, en 1977, et à la centrale électrique de Diablo Canyon en Californie, à la fin des années 1970 et au début des années 80, avaient appris à boiter pour éviter les coups des policiers et à porter des bottes plutôt que des baskets. (Les baskets glissent lorsque vous êtes traîné.)

Une telle formation n’est pas réservée aux groupes voués à la non-violence, bien sûr, et elle comprend des rôles spécifiques pour les personnes ayant des compétences particulières, et une sorte de couche de gestion intermédiaire. Les groupes de protestation voués à la provocation, qu’ils soient de gauche ou de droite, comprennent souvent des soi-disant experts en violence – des jeunes hommes prêts à faire quelques mouvements pour faire démarrer les choses.

«Absolument, ils sont formés, entraînés pour aller directement à la ligne et le mélanger, puis reculer», a déclaré le Dr Morrill. «Il y a une longue, longue tradition de ces tactiques.»

En fonction de la manifestation et de la mission, les manifestations organisées peuvent également inclure des maréchaux, ou des guides, aidant les gens à faire la navette, et des groupes dits d’affinité – des escouades qui assument une certaine responsabilité de leadership à mesure que la manifestation évolue. Lors de sa manifestation à Tampa, en Floride, l’été dernier, Black Lives Matter aurait compté près de 100 maréchaux en gilets fluorescents patrouillant dans la foule, ainsi que des médecins, tous communiquant avec des talkies-walkies et formés aux tactiques de désescalade.

« Vous parlez de groupes de quatre à dix personnes, des participants aux manifestations, souvent des amis qui viennent d’une autre ville ou ville pour s’occuper de personnes blessées ou paniquées », a déclaré Alex Vitale, professeur de sociologie au Brooklyn College, de groupes d’affinité. «Et ces groupes se coordonneront les uns avec les autres, et si la foule est agressée ou dispersée, ils sont capables de décider:« Que devons-nous faire ensuite? »»