L’histoire derrière cette photo de chien « abandonné » primée

La photographe Jessica McGovern a remporté le titre de Photographe international de l’année 2024 au Concours de tirages 20×16 des sociétés de photographes ainsi que de remporter la catégorie Open pour sa photographie d’un chien « abandonné » sous la pluie qui a ému les juges jusqu’aux larmes pendant le processus de jugement du concours.

McGovern a déclaré que cette image avait duré environ quatre ans, le concept original venant de son expérience avec son chien de sauvetage Finn. Se rappelant à quel point il était terrifié par tout lorsqu’elle l’avait accueilli après qu’il ait été sauvé d’un abri anti-extermination, elle a expliqué qu’elle voulait essayer de « capturer une partie de la peur et de la solitude qu’il aurait pu ressentir à l’époque ».

Puis, en mars 2023, McGovern était dans le centre de Londres pour une séance photo avec un autre chien, Nova. Pour que Nova ne soit pas laissée seule, le client a également amené un autre chien, Atlas. McGovern a déclaré: ” Atlas est également un chien de sauvetage très apprécié, et il était à l’aise avec la circulation. Alors, alors que le temps s’est transformé en pluie et que nous sommes retournés à la fin de la séance photo de Nova en passant par l’allée parfaite, je ne pouvais pas laisser passer. l’opportunité de tirer le coup que j’avais dans la tête.

Comment Jessica a obtenu sa photo primée

Quel appareil photo, objectif et réglages avez-vous utilisé pour cette photo ?

Cette photo a été prise avec un Sony A1 qui est mon principal boîtier d’appareil photo fonctionnel, et un objectif 70-200 f2.8 GM II. Il pleuvait ce jour-là, donc pour obtenir la bonne exposition, les réglages étaient de 1/400 s, f2,8 à 1 600 ISO.

Comment as-tu pris cette photo ?

Pour être honnête, ce fut un tournage assez simple et rapide ! Je photographie souvent avec cette technique si l’occasion se présente, donc c’est bien de la saisir. Premièrement, le chien n’est pas abandonné, effrayé ou froid. Le bien-être du sujet est absolument primordial, et il s’agit d’une image construite et non documentaire, et donc toute l’expérience est amusante et enrichissante malgré ce qu’elle peut paraître.

Alors qu’il était avec son humaine, également appelée Jess, Atlas a été invité à s’asseoir. Il a choisi cette position avec les jambes écartées et légèrement ouvertes à la caméra dans son corps. Ensuite, une collation qui lui plaisait a été placée sur le sol devant lui, qu’il a regardée. La photo a été prise et le sujet sort du cadre pour obtenir une grosse récompense.

Avec moi exactement dans la même position et en utilisant le bouton de mise au point arrière, j’ai désactivé la mise au point automatique après la capture de la photo avec le sujet. Je reprends ensuite le même cadre mais sans personne dedans. Parce que cette image nécessitait à la fois compression et mise à l’échelle, j’ai choisi de capturer des images vides de chaque côté et au-dessus, environ 10 au total, pour réaliser un simple point panoramique et obtenir l’image finale vue ici.

Le ton bleu, l’esquive et la brûlure, ainsi qu’un léger vignettage pour finir nous laissent ici, avec “Abandoned”.

Contenu associé :

Suivez AP sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et TIC Tac.