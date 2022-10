L’histoire déchirante d’un épaulard nommé Hugo qui s’est suicidé en se cognant à plusieurs reprises la tête contre un char

HUGO l’épaulard aurait été si mécontent de sa captivité dans un aquarium qu’il s’est cogné la tête contre le mur de son aquarium jusqu’à sa mort.

L’orque a subi un anévrisme cérébral après s’être cogné à plusieurs reprises contre le bord de son enclos dans un cas souvent cité par les militants des droits des animaux comme preuve que les baleines ne devraient pas être gardées dans les parcs marins.

Hugo était le compagnon de char d’une autre orque célèbre, Lolita, au Miami Seaquarium en Floride, qui, 50 ans après sa capture, fait toujours l’objet de longues batailles juridiques alors que les militants se rassemblent pour sa libération.

Lolita est la deuxième baleine la plus âgée en captivité et a passé une partie de ses années seule depuis la mort d’Hugo le 4 mars 1980.

Le Dolphin Project – une organisation de protection des animaux – affirme qu’Hugo est né dans la nature mais qu’il a ensuite été arrêté par des chasseurs alors qu’il avait environ trois ans alors qu’il nageait dans la baie de Vaughan au large des côtes de Washington.

Il a été transféré au Seaquarium à environ 3 000 miles de ses eaux natales et a été détenu dans une petite piscine pendant deux ans jusqu’à ce qu’une nouvelle enceinte complète soit construite, “The Whale Bowl”.

Lolita a été capturée deux ans plus tard à Penn Cove, Washington, et a été emménagée aux côtés d’Hugo.

Cependant, après avoir passé si longtemps dans l’isolement, le comportement du mammifère marin s’est détérioré car il devenait agressif avec ses dresseurs et semblait s’automutiler.

Il aurait régulièrement frappé la tête contre le côté de son réservoir et aurait attaqué des entraîneurs dans la piscine avec des coups de tête et des morsures.

Richard O’Barry, fondateur du Dolphin Project, ancien dresseur d’animaux, a écrit dans son livre “Behind the Dolphin Smile” à propos de sa rencontre avec Hugo.

“Quand je nourrissais Hugo, sa queue reposait sur le fond et sa tête était complètement hors de l’eau”, a-t-il déclaré.

“C’était pathétique. Ils voulaient que je le forme. J’ai refusé et je suis parti avec dégoût.”

On dit qu’Hugo s’est cassé le bout du nez et l’a même ouvert une fois lorsqu’il a claqué et brisé une bulle de visualisation en plastique.

L’orque en détresse aurait tranché environ un pouce et demi de son nez et s’est retrouvé avec un lambeau de peau d’environ 3 pouces qui pendait de lui – qui devait être traité par le vétérinaire et rattaché chirurgicalement.

Après des actes répétés de comportement autodestructeur, la mort d’Hugo est survenue le 3 mars 1980 lorsqu’il a subi un anévrisme – une accumulation de sang dans le cerveau.

On soupçonne que ses actes répétés consistant à se cogner la tête contre le mur ont pu contribuer à sa mort – de nombreux militants pour les animaux qualifiant sa triste fin de “se suicider”.

Les images montrent la baleine de 10 000 livres étant tristement hissée hors de son réservoir dans un harnais par une grue alors que ses nageoires pendent mollement à ses côtés.

Ce qui est arrivé à son corps n’est pas confirmé – mais certains prétendent qu’il a été jeté dans une décharge.

Les épaulards ont le deuxième plus gros cerveau du règne animal avec 6 kg – quatre fois plus gros que les humains avec 1,5 kg – et les militants affirment que les animaux souffrent lorsqu’ils sont détenus en captivité.

Selon un rapport d’autopsie déposé auprès des autorités américaines, qui a été publié par The Orca Project en 2012, il aurait eu environ 15 ans lorsqu’il est décédé, soit environ la moitié de sa durée de vie naturelle dans la nature.

Le rapport indique qu’Hugo a commencé à se débattre dans les semaines qui ont précédé sa mort et que ses mouvements sont devenus lents.

Le fait qu’il se soit cogné la tête contre les parois du char au fil des ans a largement été attribué à une possible contribution à sa mort – bien que le rapport d’autopsie semble suggérer qu’il semblait bien physiquement.

Il a déjà été rapporté que des épaulards se sont cogné la tête contre des réservoirs ou ont tenté de sauter hors de l’eau dans un acte apparent d’automutilation.

Les baleines à l’état sauvage ont également manifesté des comportements autodestructeurs, avec des rapports d’échouages ​​massifs de baleines – mais cela est souvent attribué à la confusion ou à la maladie.

La vidéo d’un épaulard captif appelé Morgan s’échouant sur une dalle de béton et y restant allongée pendant 10 minutes est devenue virale en 2016 – certains suggérant que l’animal tentait de se suicider.

Tu mets [orcas] dans une boîte de 150 pieds de long sur 90 pieds de large sur 30 pieds de profondeur et vous les transformez en une patate de canapé Noémie Rose

L’orque a également été photographiée blessée, après avoir cogné son museau contre les bords du réservoir – tout comme Hugo.

Le Dr Ingrid Visser, une biologiste marine, a décrit le comportement de l’orque comme “fondamentalement mauvais” et n’est pas d’accord avec l’évaluation du zoo espagnol selon laquelle le comportement était “naturel”.

Bien qu’il ne soit pas clair si ces actions peuvent être définitivement qualifiées de “tentatives de suicide”, les animaux semblent être en détresse.

Et le comportement autodestructeur a été largement documenté chez les orques gardées en captivité.

Naomi Rose, scientifique spécialiste des mammifères marins à l’Animal Welfare Institute, une organisation à but non lucratif, a déclaré à National Geographic en 2019 qu’en raison de leur taille et de leur intelligence, les orques ne se portent pas bien lorsqu’elles sont gardées dans des enclos.

“C’est de la biologie de base”, a-t-elle déclaré.

“Si vous avez évolué pour vous déplacer sur de grandes distances pour chercher de la nourriture et des partenaires, vous êtes adapté à ce type de mouvement, que vous soyez un ours polaire, un éléphant ou une orque.

“Tu mets [orcas] dans une boîte de 150 pieds de long sur 90 pieds de large sur 30 pieds de profondeur et vous les transformez en une pomme de terre de canapé.”

L’AUTOMUTILATION

Elle a ajouté: “Aucun mammifère marin n’est adapté pour prospérer dans le monde que nous avons créé pour lui dans une boîte en béton.”

Mais bien qu’il soit accepté, les animaux peuvent adopter un comportement autodestructeur – il n’est pas clair si les baleines sont capables de “suicider” dans la compréhension humaine du terme.

Cependant, une étude réalisée en 2017 a révélé que 25 % de toutes les orques en captivité présentaient de graves lésions dentaires et 70 % avaient au moins quelques problèmes de dents.

On dit que les orques captives grincent des dents sur les parois du réservoir au point que les nerfs sont exposés – les laissant avec des cavités broyées et ouvertes.

Le film documentaire à succès Blackfish a mis à nu le bilan psychologique qui se produirait sur les orques en captivité – y compris les témoignages d’anciens entraîneurs.

Les entraîneurs de SeaWorld, John Hargrove et Jeffrey Ventre, ont affirmé pendant leur temps de travail dans les aquariums que les baleines s’automutilaient régulièrement en raison d’un traumatisme psychologique lorsqu’elles parlaient à The Sun Online.

Venture a déclaré que les baleines endommageaient régulièrement leurs mâchoires et devaient recevoir des médicaments tels que le Valium pour les aider à se calmer.

Hargrove a ajouté: “J’ai travaillé avec des baleines qui prenaient des médicaments tous les jours de leur vie et j’ai personnellement vu des baleines mourir très jeunes de maladie.

“Ce fut la décision la plus difficile de ma vie de devoir m’éloigner des baleines que j’aimais pour pouvoir devenir un lanceur d’alerte et exposer l’industrie.”

Un épaulard en cage dans un parc aquatique filmé en train de se cogner la tête contre le côté du réservoir « en détresse » après avoir survécu à ses cinq bébés