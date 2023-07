L’histoire déchirante de l’épaulard Kiska qui a vécu «une existence torturée» en captivité et a perdu 5 bébés avant de mourir seul

L’épaulard Kiska – surnommée la baleine la plus solitaire du monde – est décédée à l’âge de 47 ans après avoir vécu une « existence torturée » en captivité pendant des décennies.

Tragic Kiska a été capturée dans l’océan Atlantique Nord au large des côtes islandaises en 1979 alors qu’elle n’avait que deux ans.

Kiska était seule pendant 12 ans après avoir survécu à ses compagnons de char, y compris ses cinq bébés Crédit : Twitter/@WALRUSWHISPERER

Kiska nageant dans son petit bassin en béton à MarineLand au Canada Crédit : Reuters

Kiska a été vue en train de se débattre contre le côté de son réservoir à MarineLand Crédit : Twitter/@WALRUSWHISPERER

Elle est décédée à MarineLand au Canada en mars de cette année après avoir survécu à ses cinq bébés.

Kiska a d’abord été emmenée dans un aquarium en Islande où elle a vécu avec quatre autres jeunes orques, dont Keiko – qui a joué dans Free Willy.

Peu de temps après, Kiska a été vendu, avec Keiko, à MarineLand.

Elle a passé les 12 dernières années de sa vie complètement seule dans un minuscule réservoir, et des images déchirantes la montraient tremblant et se fracassant la tête contre le mur.

Le groupe de défense des animaux PETA a décrit Kiska comme « l’orque la plus solitaire du monde » dont la vie a été marquée par « tragédie après tragédie » après la mort de ses cinq petits avant l’âge de sept ans.

Kiska est devenue la dernière orque de MarineLand en 2011.

L’activiste animalier et lanceur d’alerte Phil Demers a déclaré que la vie de Kiska est « mieux décrite comme un cauchemar vivant ».

Phil est devenu un lanceur d’alerte et s’est adressé aux médias pour exposer ce qu’il prétendait être un acte répréhensible commis par MarineLand il y a dix ans.

Il a dit que Kiska était morte d’une mort « lente et honteuse » dans son réservoir en béton.

« Les conditions de Kiska allaient de minuscules réservoirs à des réservoirs grossièrement compromis et détériorés », a-t-il déclaré au Sun.

« En 2012, en tant que dénonciateur de cruauté envers les animaux, j’ai révélé des problèmes d’eau dans le parc.

« Aujourd’hui, cette eau nuit et même tue les baleines et les dauphins restants, car plus de 25 sont morts à MarineLand depuis 2019.

« La vie de Kiska peut être décrite comme un cauchemar vivant. Elle a eu une existence torturée.

« La voir se détériorer au cours de la dernière décennie était déchirante à regarder.

« Nous avons désespérément essayé d’apporter suffisamment d’attention et de volonté pour la sauver, mais malheureusement, MarineLand a refusé de la libérer.

« Sa mort a été lente et honteuse.

« Je pense que quelqu’un devrait être tenu responsable de sa vie et de sa mort.

« Comme le propriétaire de MarineLand est décédé, le nouvel esprit dominant est un avocat sans aucune expérience avec les animaux, et ça se voit. Le parc est maintenant décrépit. »

MarineLand a fait passer 26 orques dans ses réservoirs depuis son ouverture en 1962 – dont 20 y sont morts – les autres ont été échangés ou donnés à d’autres établissements.

En dépit d’être des animaux sociaux qui prospèrent en groupe, Kiska a été laissé isolé de tout autre animal, pas même d’une autre orque.

Kiska en détresse a souvent été filmée en train de nager en rond après avoir passé plus d’une décennie seule dans son aquarium.

Les chercheurs et les militants pensent que son comportement était le résultat de sa santé mentale et physique et de son bien-être endommagés par une captivité prolongée.

Phil, qui a cofondé l’ONG UrgentSeas, a travaillé chez MarineLand de mars 2000 à mai 2012.

Il a eu des ennuis lorsqu’il a lancé sa campagne « Save Smooshi » pour ramener à la maison un morse bien-aimé avec lequel il travaillait au parc.

MarineLand a intenté une action en justice de 1,2 million de livres sterling contre Phil pour intrusion et planification de l’enlèvement du morse de 800 livres en 2012.

Phil a déposé une demande reconventionnelle pour diffamation et abus de procédure.

Après des négociations, les deux ont accepté d’abandonner l’action en justice et de reloger Smooshi et son petit Koyuk dans un nouvel emplacement.

« MarineLand m’a poursuivi pour des millions en 2012 pour mes allégations de maltraitance d’animaux, mais j’ai défendu avec succès leur décennie d’agressions judiciaires pour réussir à négocier la libération de mes morses », a déclaré Phil.

« Mon espoir avec notre campagne de plaidoyer est de mettre en lumière le sort des baleines individuelles avec l’aspiration de retirer les dauphins et les baleines dans l’océan et de mettre fin à leur captivité insensée.

« Nous ne devons pas accepter la souffrance animale ni rester silencieux à ce sujet. »

La Fondation Orca Rescues a déclaré que Kiska « a subi la perte de sa liberté, de ses bébés et de tous ses compagnons de char ».

Après sa mort, l’avocate Camille Labchuk, directrice exécutive d’Animal Justice, a déclaré : « C’est navrant de savoir que Kiska n’aura jamais la chance d’être relocalisée dans un sanctuaire de baleines et de vivre la liberté qu’elle méritait si profondément.

« Alors qu’aucune autre orque n’aura à subir à nouveau la cruauté de la captivité au Canada, nous demandons justice pour ce que Kiska a enduré aux mains de Marineland.

« Nous appelons les autorités provinciales à rendre publics les résultats d’une autopsie et à poursuivre Marineland pour la détresse illégale que Kiska a clairement vécue au cours de ses dernières années. »

MarineLand a déclaré que la santé de Kiska avait décliné avant sa mort.

Le parc à thème a déclaré: « L’équipe de soins aux mammifères marins et les experts ont fait tout leur possible pour soutenir le confort de Kiska et pleureront sa perte. »

En mars dernier, Brent Ross, porte-parole du ministère du Solliciteur général de la province canadienne, a déclaré que MarineLand avait été inspecté 160 fois depuis janvier 2020 dans le cadre du travail des Services de bien-être animal pour s’assurer que les normes de soins sont respectées en vertu de la loi.