L’histoire de violence de Diddy remonte à l’époque universitaire, selon un rapport

Au milieu d’une tempête de problèmes juridiques, un nouveau rapport approfondi a soulevé des allégations troublantes d’abus historiques contre Sean « Diddy » Combs, ainsi que des allégations d’anciens amis, d’employés de Bad Boy Records et d’artistes affirmant que le magnat de la musique en proie au scandale était un personnage violent. Dans les coulisses.

Pierre roulante a publié un rapport explosif sur Combs mardi soir, le magazine affirmant avoir parlé à plus de 50 personnes dans son orbite sociale et professionnelle, couvrant son passage dans l’industrie de la musique et remontant à ses années d’université. Le rapport, en préparation depuis six mois, détaille que Combs a des antécédents présumés de recours à la violence et à l’intimidation, en particulier envers les femmes, et fournit des descriptions graphiques d’une série d’incidents déchirants.

Plusieurs sources ont dit Pierre roulante que Combs a montré des éclairs de comportement violent et contrôlant pendant son séjour à l’Université Howard. Lors d’un incident décrit par certains des contemporains de l’université de Combs, un Combs « belliqueux » aurait commencé à crier pour que sa petite amie sorte du dortoir Harriet Tubman Quadrangle de Howard. La source étudiante a déclaré que plusieurs étudiantes du dortoir savaient que Combs, alors connu sous son surnom de «Puff», aurait attaqué sa petite amie à l’extérieur du bâtiment et avaient commencé à sonner l’alarme dans le dortoir. « Puff est ici en train d’agir comme un fou. Il la bat », ont déclaré les camarades, selon le premier témoin.

Un deuxième étudiant de Howard qui a été témoin de l’attaque présumée a déclaré Pierre roulante que Combs a utilisé ce qui semblait être une ceinture pour frapper la femme « partout ». Le deuxième témoin a déclaré que Combs semblait « super en colère » et « criait à pleins poumons ». Le témoin a déclaré que Combs « lui a fouetté les fesses – comme si elle lui avait vraiment fouetté les fesses » et que la femme « essayait de se défendre un peu ». Elle pleurait. Et nous lui disions : « Lâchez-la ». Nous criions pour elle.

La femme que Combs aurait attaquée à Howard a refusé de commenter, mais Pierre roulante rapporte qu’une troisième source a également rappelé l’incident.

Lors d’un autre incident, Kirk Burrowes, co-fondateur et président de Bad Boy, a affirmé avoir vu Combs attaquer une femme dans le bureau du label en 1994. Burrowes, qui a été renvoyé de Bad Boy en 1997, et un autre ex-employé ont affirmé avoir pour séparer Combs de la femme après avoir entendu des cris et des bruits de verre brisé.

Dans un récit séparé, Felicia Newsome, employée de Bad Boy, a affirmé qu’elle avait déjà dû retenir Combs alors qu’il était sur le point de «battre le cul de cette fille» après qu’une bagarre ait éclaté entre deux femmes. «Je le tiens par la taille et je lui dis : ‘Tu dois te calmer.’ Ce n’est pas votre combat », a rappelé Newsome.

Le Pierre roulante Le rapport allègue que Combs était une figure de contrôle, peu disposé à laisser les femmes de sa vie avancer après la fin d’une relation. Combs est accusé d’avoir agressé le défunt directeur musical Shakir Stewart lors d’un mariage en Italie, après que Stewart ait commencé une relation avec le partenaire occasionnel de Combs, Kim Porter. Lors de l’incident présumé, survenu en 2000 lors du mariage du magnat de la musique LA Reid, Combs est accusé d’avoir recherché Stewart dans sa chambre d’hôtel et de l’avoir agressé. La mère de Stewart, Portia Labrie, ainsi que deux de ses amis proches, ont déclaré que Combs avait cassé une chaise au-dessus de la tête de Stewart. « Il l’a laissé saigner sur le sol d’un hôtel en Italie », a déclaré Labrie. « Il a dû subir des points de suture et ensuite [Combs] Je l’ai menacé… ‘Je vais te tuer’… C’est à ce moment-là que j’ai dit : ‘Tu dois te retirer de cette affaire.’ Cet homme est fou.’»

Depuis que son ancienne petite amie Cassandra Ventura, la chanteuse connue sous le nom de Cassie, a déposé une plainte en novembre 2023 pour abus sexuels et physiques sur près d’une décennie, les problèmes juridiques de Combs ont continué de s’aggraver. Après avoir réglé son procès avec Cassie, Combs a fait face à trois autres poursuites intentées par des femmes alléguant une agression sexuelle. En mars, les domiciles de Combs à Los Angeles, New York et Miami ont été perquisitionnés par des agents fédéraux dans le cadre d’une enquête sur un trafic sexuel.

Mercredi également, CNN et le Horaires de Los Angeles a rapporté que les enquêteurs fédéraux préparent des assignations à comparaître devant le grand jury pour que les témoins puissent témoigner dans le cadre de l’enquête sur le trafic sexuel. Ce dernier rapport note que l’on sait peu de choses sur l’enquête fédérale, y compris sur l’identité des victimes présumées. Combs avait précédemment qualifié l’enquête de « rien de plus qu’une chasse aux sorcières » par l’intermédiaire de son avocat. (Le journaliste hollywoodien a contacté les représentants de Combs.)

Malgré le règlement du procès avec Cassie, Combs a nié l’avoir agressée et a également nié les allégations dans les autres poursuites pour agression sexuelle. Mais il a fait l’objet d’un examen plus approfondi au début du mois après qu’une vidéo de surveillance de 2016 le montrant agressant violemment Cassie dans un hôtel ait été obtenue et publiée par CNN.

Notamment dans le Pierre roulante rapport, trois des femmes qui ont accusé Combs d’agression sexuelle lors de récents procès ont pris la parole publiquement pour la première fois et ont révélé qu’une fois qu’elles ont appris les allégations d’abus de Combs, elles se sont manifestées dans l’espoir de tenir le magnat responsable de ses actes. . Joi Dickerson-Neal, Crystal McKinney et une « Jane Doe » anonyme ont parlé de leurs expériences individuelles.

Dickerson-Neal, qui a poursuivi Combs pour agression sexuelle en novembre 2023, a déclaré que sa décision de se manifester « n’est pas une question d’argent. Il s’agit de faire en sorte que le monde comprenne que cet homme qui s’est élevé au rang d’icône est réellement malade et a fait tant de victimes dans son pays. [the wake of his] comportement dégoûtant impuni pendant des années.

Pierre roulante note dans le rapport que le magazine a envoyé à Combs une liste détaillée de questions sur les allégations nouvelles et en suspens, mais qu’il n’y a pas spécifiquement répondu. « M. Combs ne peut pas commenter un litige réglé, ne commentera pas un litige en cours et ne peut pas répondre à toutes les allégations reprises par la presse, quelle que soit leur source, aussi peu fiables soient-elles », a déclaré son avocat, Jonathan Davis, dans l’article. « Nous sommes conscients que les autorités compétentes mènent une enquête approfondie et sommes donc convaincus que toutes les questions importantes seront abordées dans le forum approprié, où les règles distinguent les faits de la fiction. »

THR a également contacté les avocats de Combs.

29 mai, 9h35 Mise à jour pour inclure les rapports sur d’éventuelles assignations à comparaître devant un grand jury.