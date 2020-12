Jamie Vardy est une véritable histoire à l’ancienne.

Il avait 27 ans avant de faire ses débuts en Premier League, mais, avec 112 buts en six ans et demi depuis, il est toujours passé 21e – et comptant – sur la liste des meilleurs buteurs.

Il a été le catalyseur et le conducteur d’un triomphe miraculeux en Premier League et est également devenu le gagnant du Soulier d’Or et du Joueur de l’année.

En plus de tout cela, il a remporté 26 sélections pour l’Angleterre, bien qu’il n’ait fait ses débuts internationaux qu’à l’âge de 28 ans.

C’est une histoire remarquable de force à travers l’adversité, une histoire de quelqu’un qui n’a pas abandonné en tant que jeune malgré ne pas avoir le frottement du green.

Benchmarks

Tout cela est pourquoi la FA, si elle est intelligente, devrait approcher l’attaquant de Leicester et lui demander s’il sera leur affiche dans la recherche de talents post-Brexit.

Et, s’il est d’accord, ils devraient épingler des photos de Vardy à la manière de «Lord Kitchener Wants You» dans les vestiaires de la ligue du samedi et du dimanche de haut en bas du pays qui disent: «Si je peux, vous pouvez».