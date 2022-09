L’histoire de trois sœurs qui partagent le même mari

Nous avons tous entendu dire qu’une femme peut tout partager sauf son mari et son amour avec n’importe qui d’autre. Mais récemment, une femme a non seulement changé cette perspective, mais elle a heureusement intégré ses sœurs à la famille. Et les trois se remercient mutuellement.

Bien que cela puisse paraître incroyable, oui, une femme vit heureuse avec ses sœurs, qui sont également mariées au même homme, dans la même maison. Ni les sœurs ne se battent ni ne se disputent. Ils partagent leur amour l’un pour l’autre et personne ne se plaint de leur mari.

Dans la vidéo, Christine, la première épouse, partage non seulement l’amour de son mari, Ombeni, mais a également fait de ses sœurs les deuxième et troisième épouses de son mari. Dans le clip, Christine dit qu’elle est fière de son déménagement et est heureuse que son mari prenne grand soin de chacun d’eux et gère bien tout le monde, et les aime tous également. Tous les trois vivent heureux dans une maison ensemble.

Ombeni vit dans une maison kutcha avec sa famille de trois femmes et 10 enfants, qui dirigent la famille avec la plus grande harmonie. Ombeni assume seul la responsabilité de chacun d’eux. C’est un choc de croire que malgré les difficultés rencontrées pour entretenir une famille aussi nombreuse vivant dans l’extrême pauvreté, tout le monde est satisfait. Personne n’a de plainte contre qui que ce soit.

Quand il s’agissait de Christine, qui devait marier son mari pour la deuxième fois avec sa sœur, elle ne s’y est pas opposée mais a accepté avec joie.

En voyant la vidéo, les téléspectateurs ont été époustouflés. L’un d’eux a commenté: “Puissent-ils grandir ensemble dans l’amour et le bonheur, puissent-ils ne jamais avoir de chance au nom de Jésus, faire grandir de jolis enfants en bonne santé, Dieu est partout.” Alors qu’un autre a dit: “Tant que les enfants sont pris en charge et qu’ils sont en bonne santé et heureux, c’est bon pour eux.” « Heureux pour eux. » écrit un autre utilisateur.

Dans l’ensemble, les téléspectateurs regardent la vidéo en boucle et elle a recueilli 88 616 vues sur YouTube.

