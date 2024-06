L’histoire de Soccer Aid est écrite par l’Angleterre alors qu’Eden Hazard marque lors d’un retour émotionnel à Chelsea

Ah, Soccer Aid, où Eden Hazard peut marquer lors d’un retour émotionnel à Stamford Bridge et où la star de Dragon’s Den Steven Bartlett peut marquer un doublé devant Tony Bellew pour mettre fin à la longue série de défaites de l’Angleterre.

Plus de 15 millions de livres sterling ont été récoltés lors d’une soirée très divertissante alors que l’Angleterre a remporté son premier titre en six ans. L’équipe de Frank Lampard a reçu un départ parfait pour ce faire grâce à l’ancienne star de Chelsea, Joe Cole.









Un coup franc venant de la droite parvenait à l’ancien milieu de terrain, qui prenait le contrôle avant de tirer dans les jambes de Petr Cech. Une autre icône de Chelsea a ensuite repris le devant de la scène – et ce ne serait qu’un seul homme. Après que Danny Dyer ait fauché Usain Bolt, Hazard a réclamé un coup franc juste à l’extérieur de la surface.

Il a visé et a envoyé le ballon dans la lucarne supérieure pour signaler son retour émotionnel à Stamford Bridge avec un but. Les choses se sont ensuite encore améliorées lorsque l’ancienne star de la Juventus et de l’Italie, Alessandro Del Piero, a marqué un centre de Bolt.

Si la finition de l’Italien l’a vu montrer une fois de plus son instinct de prédateur, on pourrait en dire autant de l’égalisation d’Ellen White. L’ancienne Lionne était sur place pour rentrer chez elle à quelques mètres après que Jack Wilshere ait dansé loin de Cech. Elle est ainsi devenue la première femme buteuse de l’histoire de Soccer Aid.

Avec de nombreux changements à la mi-temps – et les gardiens professionnels remplacés par des célébrités – l’Angleterre en a pleinement profité. Bartlett a couru sans contestation et a tiré dans les jambes de Bellew pour donner l’avantage à l’Angleterre pour la première fois depuis les premières étapes.

Cela s’est ensuite encore amélioré lorsque les professionnels ont montré à leurs coéquipiers célèbres comment cela se faisait. L’ancienne star des Spurs, Jermain Defoe, a récupéré le ballon, a secoué Bolt – qui s’est blessé et l’a vu décoller sur une civière – et a tiré un brillant effort à la maison.

Eden Hazard en action pour le World XI ( Getty Images)



L’Angleterre a alors mis la main sur le trophée. Bartlett chargea Bellew alors qu’il tentait de dégager. Le ballon l’a frappé sur le côté et a traversé la ligne et est entré dans le filet. L’ancien boxeur a fait appel au handball mais le but a été accordé.

Alors que l’Angleterre portait son avantage à trois, le onze mondial a trouvé un moyen de revenir dans le match. Bobby Brazier a entraîné Patrice Evra, voyant un penalty accordé.





Hazard voulait réclamer le penalty, mais en raison des règles de Soccer Aid, il n’y était pas autorisé. Le YouTuber Billy Wingrove est intervenu et a donné un peu d’espoir à son camp.

Theo Walcott a ensuite mis la cerise sur le gâteau pour l’Angleterre. Récemment retraité, il a été joué par Karen Carney et a soulevé le ballon au-dessus de Bellew pour enfin mettre fin à la longue attente de l’Angleterre pour un autre trophée Soccer Aid.

