L’histoire de Mutant Mayhem se poursuivra dans un nouveau jeu

Maintenant que Chaos mutant a lancé la dernière version des Teenage Mutant Ninja Turtles, les jeunes héros en demi-coquille sont prêts à commencer les aventures de leur propre – et ils le seront bientôt Contes des Tortues Ninja Teenage Mutant. Mais d’abord, ils vont faire valoir leur nouveau statut d’héroïque de manière jeu vidéo.

Gématsu rapporte qu’Outright Games, qui a développé plusieurs jeux de liaison pour des propriétés comme Transformateurs Earthsparkle Jumanji des films, et plus encore, l’a confirmé développera un nouveau jeu basé sur le monde de Chaos mutant. Bien que des détails sur ce que le jeu impliquera, au-delà de Leo, Mikey, Donnie et Raph s’associent pour sauver New York de « une nouvelle menace mutante », quoi est On sait que le jeu se déroulera des mois après les événements du film.

C’est un timing intéressant, étant donné qu’on connaît la nouvelle série animée en 2D, Contes du TMNTaura lieu entre les événements de Chaos mutant et sa suite cinématographique aussi, et voir chacun des frères tortues faire cavalier seul, apprenant qui ils sont chacun en tant que personnes avant que la suite du film ne les réunisse vraisemblablement. Paramount et Nickelodeon choisissent désormais d’établir une chronologie très spécifique pour cette dernière itération des Tortues Ninja sur plusieurs supports, et il sera intéressant de voir comment elle se développera. dans d’autres documents à mesure que nous nous rapprochons de Contes et l’éventuel Chaos mutant suite.

Le actuellement sans titre TMNT le jeu devrait sortir dans le courant de 2024.

