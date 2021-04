TL’odeur enivrante du parfum de marque et des cigarettes coûteuses persistait dans l’air, des rires résonnaient dans les couloirs richement décorés et des bouchons sautaient alors que le meilleur champagne coulait généreusement.

C’était dans les années 1960 et les call-girls sensuelles du bordel parisien le plus chic du monde dans l’un des quartiers les plus chers de la ville se préparaient pour une autre nuit de travail bien remplie.

Les escortes étaient habituées aux comtes, aux ducs et même aux rois fréquentant leur établissement, et beaucoup allaient ensuite épouser leurs riches clients.

Cependant, ce n’était pas que du glamour et des fêtes, et maintenant, un drame Netflix axé sur la gardienne de bordel haineuse du sexe, Madame Claude, est sur le point de montrer la réalité la plus sombre.

Des bibles … aux bordels

Née Fernande Grudet en 1923, Madame Claude, qui avait une fille qu’elle a à peine vue, a fait plusieurs affirmations farfelues sur son passé – dont certaines ont depuis été largement démenties.

Elle a affirmé dans ses mémoires de 1974, Madame, être née dans l’aristocratie et avoir été emprisonnée dans le camp de concentration de Ravensbruck après avoir fait partie de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de se lancer dans le monde des affaires en vendant des bibles. à porte.

Cependant, il a été largement rapporté qu’en réalité elle avait eu une éducation relativement normale et que son père tenait un stand de collations à la gare locale.

Il a également été suggéré qu’elle est tombée en contact avec des criminels et s’est plus que probablement vendue pour le sexe en arrivant à Paris dans les années cinquante – pas des bibles.

‘Swans’ commandant ‘10000 $ par jour’

À son apogée des années soixante et soixante-dix, Madame Claude dirigeait un réseau d’environ 500 call-girls, un beau groupe glamour, connu sous le nom de «Claudettes».

Non seulement ils étaient modeles et mesuraient généralement environ 5 pieds 9 pouces, mais ils devaient également être bien parlés et capables de converser intelligemment et en anglais.

En les rencontrant, Madame Claude inspectait leurs dents, leurs cheveux et leurs yeux, avant de les faire se déshabiller devant elle pour voir comment ils réagiraient.

Elle paierait pour leur chirurgie esthétique, si cela était jugé nécessaire, et ses meilleures filles, ou «cygnes», comme elle les surnommait, étaient des mannequins à temps partiel ou des actrices infructueuses qui exigeraient des honoraires de 10000 $ par jour – avant de prendre leur retraite plus tard et épouser riche.

Un client banquier de New York aurait dit un jour: « Si vous entrez dans une pièce à Londres ou à Rome et que vous voyez une fille plus belle, mieux habillée et plus distinguée que les autres, vous supposez qu’elle est une fille de Claude ».

Beaucoup de ses anciens employés se sont bien mariés, se sont mariés avec des aristocrates ou des comtes, ou ont eu une carrière réussie à Hollywood ou dans le mannequinat – bien que leur identité soit un secret bien gardé.

Portraits inestimables et demandes sexuelles éblouissantes

Bien sûr, ces services – et les belles femmes – ont suscité l’intérêt des visages célèbres les plus riches, les plus influents et les plus connus du monde, y compris les présidents, les seigneurs et les acteurs.

Parmi eux, Lord Mounbatten et le président américain John Kennedy, qui ont apparemment demandé un sosie de Jackie «mais sexy».

Le deuxième mari de Jackie, Aristote Onassis, était également un habitué de sa maîtresse, la chanteuse d’opéra Maria Callas, qui demandait souvent des préférences sexuelles aussi époustouflantes que même Mme Claude rougirait.

Les clients acteurs comprenaient Marlon Brando et Rex Harrison, et l’artiste Marc Chagall a donné aux filles des croquis nus de leurs propres corps nus, qui n’avaient pas de prix.

« Il y a deux choses pour lesquelles les gens paient: la nourriture et le sexe »

Alors que sa carrière choisie était dans l’industrie du sexe, il était de notoriété publique que Madame Claude n’était pas passionnée par le sexe elle-même et semblait la considérer comme purement transactionnelle.

Elle a déclaré: «Il y a deux choses pour lesquelles les gens paient toujours: la nourriture et le sexe.

« Je n’étais pas doué pour la cuisine. »

Mais alors qu’elle a fait fortune en vendant des rencontres passionnées aux riches, selon l’amie Sylvette Balland: « Elle m’a dit qu’à 40 ans, elle s’est regardée dans le miroir et a dit: » Dégoûtant. Les personnes de plus de 40 ans ne devraient pas avoir de relations sexuelles » . «

« Elle méprisait encore plus les hommes et les femmes »

Malgré son statut de célébrité et son livre noir très impressionnant de relations, il semblait que Mme Claude était également plus concentrée sur le fait de gagner de l’argent que de se faire des amis dans l’industrie.

L’actrice française Françoise Fabian, qui a joué Madame Claude dans un film de 1975, l’a qualifiée de « froide » après l’avoir rencontrée.

Fabian a ajouté: «Elle méprisait absolument les hommes et encore plus de femmes.

« Pour elle, les premiers étaient des portefeuilles et les seconds des trous. »

Exil et prison

Bien que vivant la grande vie, ce n’était pas tout glamour pour Madame Claude, qui portait habituellement Chanel.

Elle a été poursuivie pour environ 4,9 millions de livres sterling d’impôts impayés, alors elle a fui aux États-Unis, vivant en « exil » à Los Angeles où elle a essayé – et a échoué – d’essayer de faire participer Joan Collins à ses exploits commerciaux et de créer une pâtisserie.

Elle est ensuite retournée en France en 1986 pour passer quatre mois en prison, où elle aurait eu sa propre femme de chambre et coiffeur, et a été condamnée à nouveau en 1992 – après qu’une potentielle call-girl ait dénoncé Madame Claude après qu’elle lui ait dit qu’elle était trop en surpoids.

Dans ses dernières années, elle a mené une vie tranquille dans le sud de la France, avant de mourir paisiblement à l’âge de 92 ans en 2015.

Nul doute qu’elle a emporté dans la tombe une bonne quantité de secrets sensationnels et scandaleux.

Madame Claude est disponible sur Netflix à partir du 2 avril.