L’histoire de Lyle et Erik Menendez expliquée

Avant que l’affaire O.J. Simpson ne fascine l’Amérique et ne change à jamais les médias, il y a eu l’affaire des frères Menendez. C’est ce procès très médiatisé qui est au cœur de la dernière série de Ryan Murphy et Ian Brennan pour Netflix, « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ».

Suite de l’anthologie « Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story », « Monsters » promet de plonger dans cette affaire aux conséquences considérables en posant la question de savoir qui étaient les véritables monstres : les frères, leurs parents assassinés ou les médias et le grand public ? Tiré en grande partie du livre de Robert Rand, « The Menendez Murders: The Shocking Untold Story of the Menendez Family and the Killings that Stunned the Nation », voici votre bref guide de cette affaire alambiquée.

Le meurtre de José et Kitty Menendez

Le 20 août 1989, Lyle et Erik Menendez sont entrés dans la maison de Beverly Hills qu’ils partageaient avec leurs parents, fusils à la main. Ils ont alors tiré à plusieurs reprises sur leur mère et leur père alors que le couple était assis dans le salon. À la fin de l’agression, José avait été touché par six balles et Mary Louise Andersen, alias Kitty, par dix balles.

Ainsi commença l’affaire qui allait en partie définir les années 90 et changer à jamais la manière moderne de considérer les faits divers.

Au début, les frères ont nié toute implication dans les meurtres, affirmant qu’ils étaient rentrés chez eux et avaient trouvé leurs parents assassinés. Les deux frères étaient tellement bouleversés que la police a choisi de ne pas leur faire de prélèvement sur les mains pour vérifier s’il y avait des résidus de poudre.

Lyle et Erik ont ​​essayé de convaincre les autorités que la mafia était responsable de ces meurtres, mais plus la police enquêtait et plus les frères dépensaient d’argent, plus ils soupçonnaient Lyle et Erik. Tous deux ont dépensé sans compter, Lyle achetant un restaurant, une Rolex et une Porsche. Quant à Erik, il a engagé un entraîneur de tennis à plein temps. Après une tentative infructueuse avec un micro, la police a finalement pu retrouver une confession grâce en partie à Jerome Oziel, un psychologue qui a travaillé avec les frères. Oziel a dit à sa maîtresse, Judalon Smyth, qu’ils avaient avoué les meurtres lors d’une séance et lui a demandé d’attendre dans sa salle d’attente en tant que témoin pendant qu’il parlait aux frères. Lorsque Smyth a apporté cette confession à la police, ils ont pu arrêter les frères.

Lyle a été arrêté le 8 mars 1990 et Erik s’est rendu à la police trois jours plus tard. Au lieu de plaider non coupable, la défense a avancé l’argument selon lequel les frères avaient tué leurs parents par peur et par instinct de survie. Ces affirmations ont complètement brisé l’illusion parfaite de la famille Menendez.

Accusations d’abus sexuels et physiques

Selon les frères, les abus ont commencé très tôt. Au début, ils étaient liés à leurs performances sur le court de tennis. Père exigeant et exigeant, José Menendez poussait ses fils à être les meilleurs dans ce sport. Plus tard, un entraîneur qui a travaillé avec la famille corroborera ces dires : décrivant José comme « la personne la plus dure que j’aie jamais rencontrée ». Puis sont arrivées les abus sexuels.

Pour les deux frères, cela a commencé vers l’âge de six ans. Ils affirmaient que leur père les massait après les matchs. Très vite, ces massages sont devenus plus invasifs et dérangeants, jusqu’à aboutir au viol. Bien que Lyle ait déclaré n’avoir été victime de violences que pendant son enfance, Erik a souffert aux mains de son père jusqu’à l’âge adulte. Lyle Menendez a également affirmé que leur mère Kitty avait agressé sexuellement les frères pendant une période et qu’elle était au courant des abus commis par leur père.

En 1989, Lyle pensait que les abus de son père envers Erik avaient cessé. Lorsqu’il apprit que ce n’était pas le cas et qu’Erik devait vivre chez lui plutôt que de partir pour l’université, Lyle confronta son père. La famille eut une série de confrontations à ce sujet, la dernière ayant eu lieu avant que José et Kitty ne soient tués. Les frères ont affirmé avoir tiré sur leurs parents parce qu’ils craignaient que José et Kitty ne les assassinent en premier.

Le premier procès de Menendez

Bien que l’affaire Menendez ne soit pas le premier procès diffusé par Court TV, c’est celui qui a fait connaître la chaîne et changé la manière dont les faits divers sont traités. Les frères Menendez ont été jugés séparément, Lyle étant représenté par Jill Lansing et Erik par Leslie Abramson.

Alors que la défense soutenait que les frères avaient agi par crainte pour leur vie, l’accusation a dressé un tableau très différent, affirmant que les frères avaient tué leurs parents pour obtenir leur héritage plus rapidement. La défense a rétorqué que les frères étaient déjà riches et qu’il n’y avait donc pas lieu de recourir à cette réponse extrême. Si le fait de comprendre aux jurés les réactions émotionnelles des très riches et de l’inceste dans les années 1990 n’était pas déjà assez décourageant, l’accusation et la défense ont également dû faire face aux cas d’Oziel et de Smyth.

Smyth n’a parlé à la police de la confession des frères à Oziel qu’après leur rupture. Mais dans un retournement de situation choquant, Smyth a effectivement témoigné pour la défense, se rétractant plus tard de sa déclaration précédente et affirmant qu’Oziel avait « lavage de cerveau » Elle a également accusé Oziel d’abus et a emménagé avec sa femme et ses enfants pendant un certain temps. Le chaos entre Oziel et Smyth, qui s’est déroulé autour de deux protagonistes, a occupé une grande partie du premier procès et a détourné l’attention des frères Menendez.

Au total, le premier procès a duré plus de six mois, y compris les délibérations du jury. Il s’est officiellement terminé en janvier 1994 avec deux jurys à égalité. Peu après, le procureur du comté de Los Angeles, Gil Garcetti, a ordonné un nouveau procès.

Le deuxième procès Menendez

Lors du second procès, le juge Stanley Weisberg n’a pas autorisé la présence de caméras dans la salle d’audience. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’affaire a été moins médiatisée. Une autre raison ? Cinq mois après le jugement, O.J. Simpson a été arrêté pour l’arrestation de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman, une affaire qui a complètement capté l’attention des médias.

Ce deuxième procès a limité les témoignages sur les allégations d’abus sexuels et a jugé les frères ensemble. Il n’a pas non plus permis au jury de voter sur l’homicide involontaire au lieu de l’accusation de meurtre et a considérablement limité l’implication d’Oziel et Smyth. Cette fois, le jury a pu parvenir à un accord, condamnant Lyle et Erik Menendez pour deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Ils ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Où sont les frères Menendez aujourd’hui ?

Pendant la majeure partie de leur séjour en prison, les frères ont été séparés avec Lyle dans la prison d’État de Mule Creek et Erik dans le centre correctionnel Richard J. Donovan. Cela a changé en 2018 lorsque Lyle a été transféré à Richard J. Donovan.

Les deux se sont mariés pendant qu’il était en prison. Lyle a été marié à Anna Eriksson pendant un certain temps avant de divorcer et d’épouser plus tard Rebecca Sneed en 2003. Quant à Erik, il a épousé Tammi Saccoman en 1999.

Lyle et Erik ont ​​tous deux déposé des requêtes d’habeas corpus auprès de la Cour suprême de Californie, qui ont été rejetées en 1999. Ils ont ensuite fait appel devant la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, qui les a également rejetées, en 2005. En mai 2023, les frères a demandé une nouvelle audience sur la base de preuves récemment découvertes après que l’ancien membre du boys band Roy Rosselló a affirmé que José Menendez l’avait drogué et violé.