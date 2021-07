L’histoire de l’officier de l’IAS derrière la photo avec son petit ami devenu mari est hilarante

Passer des examens gouvernementaux hautement compétitifs n’a jamais été un jeu d’enfant, demandez à n’importe quel aspirant à l’IAS et ils seront d’accord et beaucoup ne le réussissent même pas du premier coup. Quelque chose de similaire, mais avec une tournure hilarante, s’est également produit avec l’officier de l’IAS Chandni Chandran. C’est en 2016 qu’elle attendait avec impatience les résultats de l’examen de la fonction publique. Elle a décidé de lutter contre le stress en se promenant avec son petit-ami de l’époque, Arun Sudarsan. Partageant une photo de la journée, Chandni a révélé ce qui s’était passé. Elle a partagé que malheureusement, elle n’avait pas pu passer l’examen, mais néanmoins, sa photo est apparue dans le journal aux côtés des toppers UPSC. Times of India avait publié une photo de son petit ami et d’elle, partageant un parapluie et se promenant sous la pluie. L’image a été utilisée dans un article sur les pluies de Delhi.

10 mai 2016.Les résultats de l’examen de la fonction publique 2015 devaient être publiés et j’étais en itinérance avec @mrarunsudarsan pour ne pas stresser dessus. Je n’y suis pas parvenu. Les journaux du lendemain étaient remplis de photos de toppers et @temps de l’Inde publié cette photo de nous ! Arun a appelé ToI et s’est plaint (1/3) pic.twitter.com/mYaemtmm5t– Chandni Chandran (@chandni_ias) 29 juin 2021

comme nous n’étions pas mariés à l’époque .Je l’ai pris comme un signe que ma photo était destinée à être là dans le papier rempli de toppers UPSC et que je peux marcher joyeusement vers n’importe quelle destination avec quelqu’un tenant un parapluie et veillant sur moi avec amour délié quand je fais chaque pas. (2/3)— Chandni Chandran (@chandni_ias) 29 juin 2021

Je l’ai fait et nous nous sommes mariés❣️ Récemment, je me suis souvenu de cette photo et @mrarunsudarsan étant un chéri identifié et contacté le photographe.@shutterbugnair s’est souvenu de la photo à cause de la plainte et nous a gracieusement envoyé la copie. Je ne vous remercierai jamais assez😊. (3/3) – Chandni Chandran (@chandni_ias) 29 juin 2021

Son message est devenu viral sur la plateforme de microblogging et a reçu près de 7 000 likes et des tonnes de commentaires. Beaucoup l’ont même qualifié de meilleure image et ont apprécié la belle histoire.

Dans la section des commentaires, l’agent de l’IAS a admis que la photo ouvrait la voie à des conversations inconfortables à la maison. À ce moment-là, Arun a appelé le journal pour se plaindre, mais Chandni a pris cela comme un présage que sa photo était censée apparaître avec les toppers UPSC. Elle a travaillé dur et a rebondi plus fort l’année prochaine. Chandni a réussi les examens UPSC l’année prochaine et est actuellement affecté en tant que magistrat de sous-division de Kanchanpur, North Tripura.

Ce n’est que récemment que l’officier a fait un voyage dans le passé et s’est souvenu de la photo, qu’elle a décidé de partager sur Twitter. Son petit-ami d’alors, son mari, Arun, a contacté le photographe Rakesh Nair, qui a accepté et leur a donné la photo. Elle a remercié le photographe d’avoir capturé ce moment spécial.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici