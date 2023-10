L’histoire de l’informateur de la DEA derrière les bases de données de suivi : NPR

Si quelqu’un a déjà fait cela sur Google – et je pense que nous l’avons tous fait – c’est de rechercher votre propre nom et de voir ce qui existe. Et ce phénomène n’était pas quelque chose qui pouvait se produire au début des années 90, lorsqu’il commercialisait ce produit.

Ainsi, à chaque fois, il s’adressait simplement, disons, à un chef de la police et le dirigeait simplement. Et venaient tous ceux qu’ils connaissaient, tous ceux avec qui ils étaient liés, leurs numéros de téléphone, leur historique d’adresses, tous les bateaux ou voitures qu’ils possédaient – ​​essentiellement un dossier de toute leur vie.

Il y a eu une histoire où ils ont trouvé une adresse et montré que ce chef de la police qui se tenait là avec sa femme – qu’elle avait déjà été mariée. Il a dit : « Eh bien, ce n’est pas vrai. » Et puis, elle est devenue rouge au visage, et elle a dit : « Eh bien, ça l’est. » Et c’est difficile à concevoir maintenant, mais ce fut une révélation. Et pour les flics, pour les compagnies d’assurance et finalement pour presque toutes les entreprises que vous pouvez imaginer, c’était de l’or.