L’histoire de Lee Anderson des commentaires controversés des banques alimentaires aux infirmières

Le député conservateur Lee Anderson n’a jamais hésité à faire valoir ses opinions, dont plusieurs ont suscité l’indignation des politiciens de l’opposition, des militants et même de ses collègues conservateurs.

M. Anderson a été mis sous les projecteurs lorsqu’il a été nommé vice-président du parti conservateur mardi – quelques semaines seulement après avoir apparemment comparé le gouvernement au groupe du naufrage du Titanic.

Et il ne lui a pas fallu longtemps pour faire quelques gros titres de plus : dans une interview avec Le spectateur magazine publié mercredi, le député au franc-parler a appelé au retour de la peine de mort.

Député conservateur d’Ashfield Lee Anderson (Télévision du Parlement)

Son raisonnement ? Réintroduire la peine capitale serait d’une efficacité redoutable car « personne n’a jamais commis de crime après avoir été exécuté ».

Rishi Sunak a rapidement pris ses distances avec les commentaires, un porte-parole de Downing Street rappelant rapidement aux journalistes et au public que M. Anderson, alors qu’il était vice-président, n’était pas réellement membre du gouvernement.

Nous examinons ici certaines des remarques et controverses précédentes du député du mur rouge.

Partage du salaire d’un employé dans une banque alimentaire

M. Anderson – élu député d’arrière-ban préféré des députés conservateurs – s’est souvent demandé combien de personnes avaient réellement besoin d’utiliser les banques alimentaires.

En janvier, pour illustrer son propos, il a tweeté une photo d’un membre de son personnel avec des détails sur ses revenus et ses dépenses. La députée d’Ashfield a affirmé qu’elle était un exemple de personne gagnant moins de 30 000 £ mais n’avait pas besoin d’utiliser une banque alimentaire.

Mais cette décision a été vivement critiquée et M. Anderson a été accusé d' »une forme d’intimidation » par la députée travailliste Dawn Butler, qui a déclaré l’avoir dénoncé aux autorités de la Chambre des communes.

Les personnes qui utilisent les banques alimentaires «ne peuvent pas cuisiner correctement»

Le député conservateur affirme qu’il n’y a pas «d’utilisation massive» des banques alimentaires au Royaume-Uni

Les sentiments de M. Anderson sur les banques alimentaires ont fait la une des journaux pour la première fois en mai dernier, lorsqu’il a invité ses collègues députés à se rendre dans une banque alimentaire de sa circonscription pour assister à un «plan brillant» – par lequel les personnes recevant des colis alimentaires sont obligées de «s’inscrire à un budget et à la cuisine cours ».

«Nous leur montrons comment cuisiner des repas bon marché et nutritifs avec un budget limité – nous pouvons préparer un repas pour environ 30 pence par jour – et c’est de la cuisine à partir de zéro», a déclaré le député du Nottinghamshire. « Je pense que vous verrez de première main qu’il n’y a pas cette utilisation massive des banques alimentaires dans ce pays.

« Nous avons génération après génération qui ne peut pas cuisiner correctement, ils ne peuvent pas cuisiner un repas à partir de zéro, ils ne peuvent pas budgétiser. »

Selon le Trussell Trust, le plus grand réseau de fournisseurs de banques alimentaires au Royaume-Uni, les principaux moteurs de l’utilisation des banques alimentaires sont des problèmes avec le système de prestations, des expériences de vie difficiles, une mauvaise santé ou un manque de soutien informel ou formel.

Son chef de la politique, Sumi Rabindrakumar, a déclaré L’indépendant à l’époque: « Le besoin d’une banque alimentaire au Royaume-Uni est lié au manque de revenus, pas à la nourriture. Cuisiner à partir de zéro n’aidera pas les familles à garder les lumières allumées ou à mettre de la nourriture sur la table, si elles n’ont pas assez d’argent dans leurs poches.

Les infirmières qui utilisent les banques alimentaires ont « quelque chose qui ne va pas avec leurs finances »

Un député conservateur affirme que les infirmières qui utilisent les banques alimentaires ont « quelque chose qui ne va pas avec leurs propres finances »

Le député conservateur a continué à émettre des doutes sur la nécessité des banques alimentaires pour de nombreux utilisateurs – malgré la demande croissante – insistant sur le fait que les infirmières en grève n’avaient pas besoin d’aide.

« Quiconque gagne environ 30 000 dollars par an – ce que font la plupart des infirmières – utilise les banques alimentaires, alors il a quelque chose qui ne va pas avec ses propres finances », a-t-il déclaré. Fois Radio en décembre.

La secrétaire générale du Royal College of Nursing, Pat Cullen, a répondu que « critiquer quiconque utilise une banque alimentaire est dégoûtant, sans cœur et dangereusement déconnecté », ajoutant qu’elle a « rencontré du personnel infirmier de tous les coins du pays – et leur peur et leur peur. de ne pas pouvoir payer leurs factures est palpable ».

Contester le critique du Brexit à un combat

Le député conservateur Lee Anderson a été irrité par la question de Steve Bray sur le « menteur » Boris Johnson (Steve Bray/Twitter)

M. Anderson a également haussé les sourcils l’année dernière lorsqu’il a qualifié un manifestant anti-Brexit de « parasite ».

Dans une altercation verbale avec l’activiste Steve Bray – qui en retour le qualifie de « 30p Lee, en clin d’œil aux affirmations du député concernant la cuisine et le budget – M. Anderson a déclaré : « Vous n’êtes qu’un parasite. Nous l’avons établi. Vous êtes un escroc. Pourquoi es-tu ici habillé comme un clochard ?

M. Bray a dit L’indépendant après la rencontre: « Lee Anderson est très désobligeant envers les moins fortunés dans la vie, le fait qu’il essaie de sous-entendre que je suis un clochard et sur les avantages insulte ceux qui le sont réellement. »

Le député conservateur a tenté de régler sa querelle avec l’homme « Stop Brexit » sur le ring de boxe – après avoir brièvement volé son chapeau « Not My Brexit » lors d’une dispute devant le Parlement la semaine dernière et répété son insulte « parasite ».

S’adressant au Le télégraphe du jour, M. Anderson a déclaré: «Il est une nuisance. Et j’ai un défi pour lui : Retrouve-moi sur le ring de boxe. Faisons trois tours.

« Si je gagne, il ne protestera plus jamais là-bas. Et s’il gagne, j’irai protester avec lui.

M. Bray a déclaré au journal qu’il y réfléchirait, en disant: « Je vais y réfléchir. Je devrais peut-être d’abord me mettre en forme.

« Faire vivre des locataires nuisibles dans des tentes et cueillir des pommes de terre »

Le candidat du député conservateur Lee Anderson dit que les «locataires nuisibles» devraient être obligés de vivre dans les champs et de cueillir des pommes de terre à 6 heures du matin tous les matins

Avant même d’entrer à la Chambre des communes, M. Anderson a suscité la colère en publiant une vidéo sur Facebook affirmant lors de sa campagne électorale que les « locataires nuisibles » devraient être contraints de vivre dans des tentes et de cueillir des pommes de terre.

S’adressant directement à la caméra, il a déclaré: « Mon plan serait … mettons-les dans une tente au milieu d’un champ, six heures du matin, levons-les, laissons-les dans le champ cueillir des pommes de terre ou n’importe quel courant légumes de saison, retour sous la tente, douche froide, lumières éteintes, six heures, idem le lendemain. Ce serait ma solution.

Les partis rivaux ont comparé l’idée à des « camps de travaux forcés », accusant M. Anderson de « retrancher la division ».

‘Faites savoir qui je suis’

Le candidat du député conservateur surpris en train de se faire passer pour un électeur anti-travailliste

Une partie du rôle de M. Anderson en tant que vice-président consistera à diffuser sur les ondes pour exprimer son soutien au programme du gouvernement, en particulier à l’approche des élections, y compris les prochains concours locaux en mai.

Quelques heures seulement après la publication de son interview avec Spectator, M. Anderson a eu un affrontement houleux avec un journaliste de la BBC qui l’a abordé à propos de clips vidéo et audio le montrant en train de mettre en place un guichet pendant la campagne électorale de 2019.

M. Anderson a oublié qu’il portait un microphone alors qu’il demandait à l’un de ses amis de se faire passer pour un électeur anti-travailliste, dans le but d’impressionner un journaliste avec la fausse rencontre.

« Faites savoir qui je suis… vous savez que je suis le candidat, mais pas un ami, d’accord ? » M. Anderson a été enregistré en train de raconter à son ami quelques minutes avant d’amener un journaliste à sa porte.

Une fois arrivés, le supposé électeur swing a alors dit au candidat conservateur: « Il n’y a aucun moyen que les travaillistes obtiennent à nouveau mon vote », avant d’approuver chaleureusement la politique des « locataires dans des tentes » de M. Anderson.