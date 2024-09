L’histoire de l’art patine sur le halfpipe avec Jimmy Simpson

L’illustration semble être une évidence pour Jimmy Simpson, un artiste basé à Brooklyn. Son travail au trait simple définit des formes claires et simples auxquelles tout le monde peut s’identifier, avec des couleurs plates et des palettes intelligentes qui donnent à ses images un impact et un attrait. En même temps, il façonne le décor avec des lignes qui traversent ou pénètrent dans l’image pour la perspective ou qui se tordent autour des autres formes, évoquant de manière ludique une sensation abstraite.

Son portfolio est aussi cohérent que ce que vous êtes susceptible de rencontrer dans le monde de l’illustration, et son style est suffisamment flexible pour s’adapter à un large éventail de clients, du LA Times à Nike en passant par Spotify et le Philadelphia Art Museum. Ce dernier était un projet extrêmement créatif, tirant le meilleur parti des talents de Jimmy et un clin d’œil soigné à sa ville natale.

Bodega zine – une ode visuelle à New York.







« Je dirais que ma sensibilité esthétique a été définie à un âge assez jeune par la culture du skateboard », explique Jimmy. « L’une des premières décisions que vous prenez lorsque vous commencez à faire du skateboard est de choisir le motif qui ornera le bas de votre planche. J’ai toujours été attiré par les graphismes épurés et audacieux de marques comme Habitat Skateboards et Alien Workshop. »

Jimmy a développé un style ludique et surréaliste, s’appuyant sur la nostalgie des années 90 tout en empruntant à l’histoire de l’art et du design. Jimmy cite également les légendaires Push Pin Studios et l’artiste américain John Alcorn comme autres influences.

Animations intégrées à l’application créées pour Spotify.



« J’ai découvert que je suis un artiste qui répond très bien aux briefs. Je pense que c’est parce que je suis attiré dans trop de directions créatives différentes lorsque je n’ai pas de paramètres. C’est pourquoi l’art commercial me convient plutôt bien. Il me donne suffisamment de structure tout en me permettant une liberté créative et une paternité. J’adapte mon approche stylistique pour qu’elle convienne au mieux à la mission. Je garde le cap en y ajoutant des éléments de mon travail personnel », explique Jimmy.

Le style de Jimmy a inspiré l’esthétique de la récente campagne de Spotify, encourageant les utilisateurs à découvrir les nouvelles fonctionnalités et le contenu ajouté à la plateforme. S’inspirant du mouvement New Age du début des années 1970, il a travaillé avec une équipe pour dessiner et animer une série de badges utilisés dans l’application et des éléments promotionnels pour les médias sociaux.





















D’autres artistes ont également fait appel à la musique. En 2020, Jimmy a été sélectionné par Sony Music pour animer le clip du titre You’re the Devil in Disguise d’Elvis Presley. Jimmy a de nouveau choisi des sources d’inspiration rétro, cette fois-ci des animations des années 1930 de Walt Disney et Fleischer Studios. La vidéo qui en résulte a été vue plus de 20 millions de fois sur YouTube.

« Beaucoup de ces premiers courts métrages étaient assez sinistres et effrayants tout en restant ridicules. J’ai pensé que cette juxtaposition fonctionnait bien pour une chanson aussi originale que Devil in Disguise. Ce fut un véritable sprint une fois le projet attribué. J’ai fini par faire le storyboard, l’illustration et l’animation de toute la vidéo en un peu moins de deux mois. Heureusement, il y avait suffisamment de budget pour engager des amis talentueux pour m’aider à animer », explique Jimmy.

Une série d’œuvres commandées pour Vinyl Moon.

















Lorsqu’il a du temps libre, Jimmy travaille sur des projets personnels tels que des impressions, des zines et des animations, profitant de l’occasion pour jouer avec la sémiotique. Il aime prendre des symboles préchargés de sens historique et les subvertir en les rendant ambigus ou en y ajoutant de nouvelles perspectives. Il utilise actuellement son propre travail pour explorer la modélisation et l’animation 3D.

Fort de son expérience en animation, Jimmy aimerait se lancer dans la réalisation, travailler avec d’autres artistes pour donner vie à des projets et entreprendre des projets de branding dans le domaine de la musique ou de la mode. « L’idée de créer la pochette d’un album, de réaliser un clip et de travailler sur des visuels live me semble être un défi gratifiant », dit-il. « Certains de mes collègues de studio ont commencé à travailler pour des marques de mode. Ils ont tendance à avoir des briefs très fantaisistes qui, je pense, conviendraient bien à mon travail. »