L’histoire de Lamine Yamal, 16 ans, la prochaine superstar du Barça

Dans une boulangerie de Rocafonda, un quartier de Mataro, une ville située sur la côte de Barcelone, une réplique de la Coupe du monde semble légèrement déplacée à côté des pâtisseries.

« C’est pour le moment où mon neveu remportera la Coupe du monde », a déclaré le propriétaire, Abdul, à ESPN.

Le neveu d’Abdul n’a eu que 16 ans en juillet, donc on pourrait penser qu’il s’est laissé emporter, sauf que son neveu n’a pas 16 ans ordinaire. Son neveu est l’attaquant barcelonais Lamine Yamal Nasraoui Ebana, qui est devenu vendredi le plus jeune joueur à représenter l’équipe senior espagnole, scellant des débuts impressionnants avec un but lors d’une victoire 7-1 contre la Géorgie.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

La première sélection de Lamine Yamal en Espagne constitue le dernier jalon d’une année déjà record pour l’adolescent. En avril, il est devenu le plus jeune joueur à jouer pour le Barça en Liga alors qu’il avait encore 15 ans. Une semaine plus tard, il est également devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour l’équipe B du club.

À partir de là, tout s’est accéléré. Après avoir marqué quatre buts au Championnat d’Europe des moins de 17 ans en mai, alors que l’Espagne s’inclinait face à la France en demi-finale, il a passé le mois de juillet aux États-Unis dans le cadre de la tournée de pré-saison du Barça. Au retour du club en Europe, il a joué en tant que remplaçant lors de la victoire du Trophée Joan Gamper contre Tottenham Hotspur.

Le transfert d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain et le carton rouge de Raphinha lors de la première journée de la saison contre Getafe ont alors offert à Yamal une opportunité qu’il a saisie à deux mains. Préféré à Ferran Torres et Ansu Fati, parti depuis en prêt à Brighton & Hove Albion, Yamal a fait sa première titularisation au Barça lors du deuxième match de la campagne contre Cadix, et a conservé sa place pour les matchs à Villarreal, où il a été nommé. joueur du match lors d’une victoire 4-3, et Osasuna. Une première convocation internationale senior a suivi.

Lamine Yamal a joué pour l’équipe senior de Barcelone contre Villarreal à l’Estadio de la Ceramica le 27 août 2023. David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

La fierté de Rocafonda

Yamal avait des options au-delà de l’Espagne. Son père est originaire du Maroc – qui a joué un rôle pour le convaincre de s’engager dans leur équipe nationale – et sa mère est originaire de Guinée équatoriale. Les drapeaux de ces deux pays figurent sur ses bottes.

Il est cependant né à Esplugues de Llobregat, dans la banlieue de Barcelone, et a toujours représenté l’Espagne chez les jeunes. Il a grandi plus haut sur la côte, à Granollers et à Mataro, et c’est cette dernière, plus précisément le quartier de Rocafonda, qui l’a le plus marqué. C’est là qu’il revient chaque fois qu’il a du temps libre, y compris cet été avant d’être rappelé pour la pré-saison.

Lorsqu’il marque, il célèbre en signalant les chiffres 304 avec ses mains. Ce sont les trois derniers chiffres du code postal de Rocafonda. Dirigez-vous vers le quartier et vous verrez 304 graffitis sur les bâtiments et les poubelles. Les écoliers qui jouaient sur les mêmes terrains en dur que Yamal jouait quand il était plus jeune imitent ce geste, mais pas sur la place Joan XXIII, où il passait la plupart de son temps car les jeux de ballon ont depuis été interdits.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

L’effet Yamal sur la région ne peut être sous-estimé. Tout le monde a une histoire à raconter. Un homme assis sur un banc au bord du parc vit dans le même immeuble que son père, Mounir, et se souvient de son enfance « tranquille » de Yamal. Carlos a une chemise signée dans son bar, El Cordobés, où Mounir est un habitué. Le coiffeur local, Arabia, coupe les cheveux de sa grand-mère. Une femme plus âgée sur la place dit que son petit-fils était à l’école avec Yamal.

« Les enfants qui jouaient pour [local team] Mataro porterait son survêtement du club à l’école pour [boast]mais il n’a jamais vraiment laissé entendre qu’il était à Barcelone », dit-elle. « Il ne portait rien qui le trahirait et certains enfants ne le savaient même pas. »

Les projecteurs sont braqués sur Rocafonda, où, selon l’Institut national des statistiques [INE], près de 50 % des habitants sont menacés de pauvreté. C’est une zone de Mataro connue pour l’immigration, d’abord interne en provenance d’autres régions d’Espagne, mais plus récemment en provenance de l’extérieur de l’Espagne. Près de 20 % des 12 000 habitants sont marocains. C’est l’un des endroits où les vidéos de célébration sont devenues virales en décembre dernier après que le Maroc a éliminé l’Espagne de la Coupe du monde.

Malgré cela, Abdul, l’oncle de Yamal qui dirige la boulangerie, affirme qu’il n’y a jamais eu de tensions familiales quant à savoir si son neveu choisirait l’Espagne ou le Maroc.

Abdul et son fils, Mohamed, qui fait également office de chauffeur de Yamal en cas de besoin, ont regardé le match de vendredi contre la Géorgie à la boulangerie, où se trouve une vieille télévision dans un coin. Si vous êtes à Rocafonda, vous ne pouvez pas manquer la boulangerie. C’est celui avec une image d’un jeune Yamal photoshopée au Camp Nou sur la façade. A l’intérieur, derrière le briouat (une version marocaine d’un samosa) il y a quelques souvenirs : un trophée de meilleur buteur remporté par Yamal en 2019 et une bannière avec la date 29.04.23 et l’heure 83:48 écrite dessus, qui représente la minute exacte pendant laquelle il est entré ses débuts au Barça contre le Real Betis.

Et puis il y a la réplique de la Coupe du Monde, un pas de plus vers Rocafonda après les débuts internationaux de Yamal.

La prochaine grande académie de Barcelone

Peu de ceux qui ont assisté aux progrès de Yamal au sein de la célèbre académie de La Masia du Barça sont surpris par sa percée, même si elle est arrivée plus tôt qu’on ne l’imaginait. Après avoir rejoint le club en provenance du CF La Torreta en 2014 – en échange de la participation du Barça à un tournoi local de jeunes – il a excellé dans toutes les équipes pour lesquelles il a joué. Au total, y compris ses cinq apparitions en équipe première, il a désormais disputé 249 matchs officiels pour le club, marquant 357 buts.

« Quand il avait six ans, nous avons reçu un rapport d’un éclaireur à Mataro », a déclaré à ESPN Jordi Roura, l’ancien directeur de l’académie du Barça. « Il nous a parlé de cet enfant qui était différent de tous les autres membres de sa tranche d’âge et nous a recommandé de le suivre.

« Quelques jours plus tard, après avoir lu les reportages, nous avons invité Lamine et quelques autres enfants à jouer à un jeu à la Ciutat Esportiva pour les voir de près. Les gens pensent qu’on peut découvrir un phénomène en les regardant une fois, mais ce n’est pas tout à fait ça. » Il avait un bon contrôle du ballon, beaucoup de rythme et son exécution était très bonne. Nous avons décidé que cela valait la peine de parier sur lui. «

Lors de sa deuxième année au Barça, sous la direction de l’entraîneur Albert Puig, Yamal a marqué 56 fois en 30 sorties.

« J’ai entraîné Lamine avec les U9 et plus tard avec les U13 », a déclaré Puig à ESPN. « Ce qui m’a le plus surpris avec lui, ce n’est pas qu’il était déjà bien meilleur que le reste de ses coéquipiers dans les deux groupes d’âge, mais qu’au fil du temps, plutôt que de s’équilibrer, ce qui arrive habituellement, Lamine s’est encore plus démarqué. «

Alors qu’il devenait évident qu’il avait un talent particulier entre les mains, le Barça a rompu son propre protocole en faisant venir Yamal vivre sur place à La Masia, où il réside toujours. Les chambres sont généralement réservées aux joueurs extérieurs à la Catalogne, la région autonome d’Espagne où est basée Barcelone, mais une exception a été faite. C’est une décision qui a reçu l’approbation de la famille du jeune, pensant que cela aiderait également son éducation.

« Nous avons amené Lamine à vivre [at La Masia] pour pouvoir contrôler son alimentation, son repos et sa charge de travail », a expliqué Roura. « Et aussi pour qu’il puisse se détendre et rester concentré. »

Yamal n’est bien sûr pas le premier diplômé de l’académie à susciter l’enthousiasme à Barcelone. Lionel Messi en est l’exemple évident, mais il y a eu également de nombreuses réussites récentes. Gavi et Alejandro Balde, tous deux âgés de 19 ans, sont déjà des habitués du Barça et de l’Espagne, même si l’émergence d’Ansu en 2019 en est peut-être l’exemple le plus similaire.

Ansu avait 16 ans lorsqu’il a marqué ses premiers buts à Barcelone et a été qualifié de meilleur joueur issu de La Masia depuis Messi. Les blessures ont depuis perturbé sa carrière au point qu’il passera cette saison en prêt à Brighton. L’accent est désormais mis sur Yamal.

Lamine Yamal célèbre après avoir marqué pour l’Espagne lors des qualifications pour l’Euro 2024 le 8 septembre 2023 à Tbilissi, en Géorgie. Oliver Hardt/UEFA via Getty Images

« Le joueur du centre de formation qui m’a le plus surpris était Ansu, mais la façon dont Yamal a fait irruption sur la scène est une autre histoire », a ajouté Puig. « Mais on ne peut pas les comparer, ce sont des joueurs avec des profils différents, même s’ils aiment tous les deux attaquer l’opposition.

« Ce serait une erreur de faire des comparaisons. Quant à Messi, il est le meilleur joueur de l’histoire du football et Yamal vient d’avoir 16 ans. Laissez-le grandir et se développer. »

Roura est d’accord : « C’est le plus grand talent que j’ai vu à La Masia depuis longtemps, mais ce serait une erreur de faire des comparaisons avec Messi. Yamal peut battre les joueurs, dribbler, a confiance et est un excellent buteur. Physiquement, il doit encore terminer son développement. »

« Il joue comme personne »

Ce qui ressort le plus chez Yamal à son âge, c’est sa prise de décision. L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, dit qu’il est incroyable pour un jeune de 16 ans de pouvoir choisir si souvent la bonne option. Gaucher évoluant sur l’aile droite, il sait quand accélérer le jeu et quand le ralentir ; quand courir vers cet homme ou quand recycler le ballon vers le milieu de terrain ; et quand tirer et quand traverser.

« La chose la meilleure et la plus remarquable chez Lamine est son intelligence footballistique », a déclaré à ESPN l’ancien directeur sportif du Barça, Ramon Planes, aujourd’hui au Real Betis.

« Il joue comme personne d’autre. Les gens le classent comme ailier, mais il peut jouer ce qu’il veut. C’est un footballeur polyvalent, sans aucun doute. C’est un enfant merveilleux, avec une grande personnalité pour un jeune de 16 ans. … C’est un footballeur dans tous les sens du terme. »

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau gibier vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI SEPTEMBRE 15 (toutes les heures HE)

• Bayern Munich contre Leverkusen (14h00)

• Rayo Vallecano contre Alavés (15h00) SAMEDI SEPT. 16 (toutes les heures HE)

• Wolfsburg contre Union Berlin (9h00)

• RB Leipzig contre Augsbourg (9h)

• Valence contre Atletico Madrid (10h00)

• Watford contre Birmingham City (10h00)

• PSV contre NEC (15h00)

• Cardiff City contre Swansea (15h00)

• FC Barcelone contre Real Betis (15h00)

Gérer l’attention est le défi auquel Yamal et le Barça sont désormais confrontés. En tournant autour des joueurs de Villarreal fin août, il était facile d’oublier à quel point il était jeune. Cependant, quand vous le voyez sourire, son appareil dentaire vous regardant, il a vraiment l’air de son âge. Comme Roura le répète à maintes reprises, il est encore en train de se développer physiquement et il ne serait pas sage de lui donner trop de minutes.

Bien qu’il soit impossible de déterminer la raison exacte de leurs blessures, les carrières naissantes d’Ansu et de Pedri ont souffert des coups reçus après avoir joué de nombreux matchs lorsqu’ils étaient adolescents. Cela devrait servir d’avertissement au Barça avec Yamal, qui n’était même pas né lorsque Messi a marqué son célèbre but à la Diego Maradona contre Getafe en avril 2007.

« Xavi connaît les tenants et les aboutissants du jeu et je suis sûr qu’il saura aider Lamine à se consolider parmi l’élite au bon rythme », a déclaré Roura.

Quant à Yamal, des sources au sein du club insistent sur le fait qu’il a la tête bien vissée et les pieds sur terre. Tous ceux à qui vous parlez à Rocafonda disent qu’il n’a rien de grand, même si le succès peut changer les gens avec le temps. Il y a eu un incident en février alors qu’ils jouaient avec l’équipe nationale d’Espagne, au cours duquel plusieurs joueurs ont été punis pour « un acte d’indiscipline grave ». Yamal était l’un de ces joueurs. Il a raté une équipe d’Espagne avant l’Euro U17 et a également été sanctionné en interne par le Barça, manquant quatre matchs avec l’équipe U19.

Mais depuis février, Yamal est passé à une autre vitesse. Des débuts avec le Barça en avril ont été suivis d’une première titularisation en août. Le mois de septembre a déjà marqué la première apparition de l’Espagne et un but pour l’équipe nationale. La réplique de la Coupe du Monde d’Abdul n’est peut-être pas si déplacée après tout.