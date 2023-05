L’histoire de l’acteur indien le mieux payé

L’étiquette de l’acteur indien le mieux payé ne cesse de changer chaque année, car une superstar d’une partie du pays brise de nouvelles barrières en termes de frais et de part des bénéfices. Pendant des années, les Khans ont dominé la liste chaque année grâce à leurs films à succès et à leur puissance de star. Pendant des années, chacun d’eux a facturé plus de Rs 100 crore par film. Mais il n’y a pas si longtemps, l’une de ces superstars de Bollywood remportait un montant supérieur au budget de la plupart des films indiens pour un seul film.

L’énorme salaire de Rs 275 crore d’Aamir Khan de Dangal

En 2016, quand Aamir Khan a joué dans Dangal, l’acteur aurait pris Rs 35 crore comme honoraires. Selon un rapport de Bollywood Hungama de 2017, l’acteur a facturé 35 crores de roupies à titre d’honoraires en plus d’un accord de partage des bénéfices. Dangal a été un énorme succès, gagnant plus de Rs 500 crore brut de l’Inde et plus de Rs 100 crore à l’étranger lors de sa première diffusion. Bollywood Hungama a rapporté que le film avait rapporté un bénéfice de Rs 420 crore basé sur le succès au box-office et la vente de tous les droits. Conformément à son accord de partage des bénéfices de 33%, Aamir a remporté Rs 140 crore de cela, portant ses revenus du film à Rs 175 crore.

Et ce n’était pas tout. Dangal est ensuite sorti en Chine, où il a battu tous les records de collection par un film indien. Un article de Forbes a déclaré qu’après ses énormes revenus de 200 millions de dollars en provenance de Chine, Dangal a rapporté à Aamir 15 millions de dollars supplémentaires (100 crores de roupies) en partage des bénéfices. Cela a porté son revenu total du film à un énorme crore de Rs 275, le plus élevé de tous les acteurs indiens. Certains rapports ont même affirmé qu’à la fin de la diffusion du film, Aamir avait gagné plus de Rs 300 crore de Dangal, plus que le budget total de Baahubali 1 ou Pathaan.

L’acteur indien le mieux payé



Moins la participation aux bénéfices, qui est versée après le succès du film, la part d’Aamir dans Dangal était de Rs 35 crore. Mais l’acteur a souvent facturé plus de Rs 100 crore pour un film avant sa sortie. Shah Rukh Khan et Salman Khan facturent également des chiffres comparables. Selon certaines rumeurs, Prabhas facturerait autant pour des films comme Saaho, Adipurush et Saaho. Cependant, un acteur les aurait tous dépassés ces derniers temps. Selon les rapports, Thalapathy Vijay a facturé Rs 200 crore pour son prochain thriller tamoul Leo, faisant de lui l’acteur le mieux payé d’Inde actuellement. Si le film est un succès et que Vijay gagne plus, il pourrait également dépasser le record absolu d’Aamir.