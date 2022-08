L’histoire de Laal Singh Chaddha FUITE en ligne: l’intrigue du film d’Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan émerge des émeutes sikhs de 1984? Voici ce que nous savons

Laal Singh Chaddha met en vedette Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan dans des rôles principaux avec Naga Chaitanya et Mona Singh dans des rôles clés. Laal Singh Chaddha est le remake du film hollywoodien Forrest Gump et le film est réalisé par Advait Chandan. Le film sortira le 11 août. Après avoir regardé le film, les partisans du parti au pouvoir Bharatiya Janata Party ont organisé le film dans les salles. Le scénario du film se concentre sur les émeutes sikhs de 1984 et plusieurs incidents seront vus dans le film. Plusieurs personnes boycottent le film et il semble que l’histoire ait déjà bouleversé les gens. Plusieurs scènes de Laal Singh Chaddha sont devenues virales sur les réseaux sociaux et quelques slogans du BJP ont été écrits sur les ghats de Varanasi qui parlent de “Ab ki baar Modi Sarkar”. De plus, la campagne de propreté du Premier ministre Narendra Modi a également été présentée dans le film.

Commentaire sur ’72 Huron’, Babri Masjid et période d’urgence

Selon les spectateurs du film, l’histoire du film Laal Singh Chaddha est centrée sur les émeutes sikhs de 1984. Outre cet incident malheureux, les attentats à la bombe à Mumbai ont montré la démolition de Babri Masjid à Ayodhya. Le film a également fait un commentaire fort sur la période d’urgence pendant le règne du Congrès. Le prochain film d’Aamir Khan sera le premier film hindi grand public qui se moquera du rêve de “72 Huron” dépeignant les jeunes formés au terrorisme. Dans le film, on montre au soldat pakistanais qu’il veut retourner dans son pays natal et parler aux gens de la vraie Inde.

Laal Singh Chaddha est une histoire d’amour à propos de deux cœurs séparés

Kareena Kapoor Khan sera vue dans un rôle principal aux côtés d’Aamir Khan. Le personnage du film est présenté comme un rebelle qui ne croit pas aux coutumes sociales. La femme tombe dans un piège à drogue et le personnage d’Aamir tombe amoureux d’elle. Une nuit, Rupa alias Kareena vient à sa rencontre et devient la mère de son enfant. Selon les rapports, la petite amie du personnage de Don est impliquée dans le commerce de la drogue. Le personnage de Kareena est basé sur de vrais événements.