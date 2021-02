« J’essayais juste d’obtenir plus d’informations. Il a toujours été un personnage fascinant pour moi », a-t-il déclaré à CNN. « Il est probablement plus cité que tout autre président par les autres présidents. »

La star de «This Is Us» raconte la série en six épisodes, qui «adopte une approche holistique de l’histoire remarquable et inattendue d’Abraham Lincoln en plongeant dans son monde intérieur compliqué, mêlant de manière transparente sa vie personnelle tragique à son histoire faisant carrière politique. «

Brown a dit qu’il avait découvert que la position de Lincoln contre l’esclavage était plus «nuancée» qu’il ne le pensait.

« Il n’a pas toujours été un abolitionniste strict », a déclaré l’acteur. « La chose la plus fascinante est qu’il était très dans l’idée qu’une fois que les Noirs d’Amérique étaient libres, qu’il devrait y avoir une sorte de plan de colonisation pour les amener à une terre où ils pourraient être en sécurité et ne pas être en concurrence avec leurs Blancs. Alors que son cœur était à la bonne place, il ne croyait toujours pas à la coexistence pacifique des Noirs et des Blancs. «

Brown a également signé pour faire partie de «Amend: The Fight for America», un docu-série Netflix organisé par Will Smith sur la promesse du 14e amendement de «liberté et protection égale pour toutes les personnes». Brown a déclaré que son cœur se brisait face aux luttes continues des États-Unis contre le racisme et les inégalités, alors même qu’il avait été ému par le soutien mondial à Black Lives Matter. « Je vois une sorte de reconnaissance mondiale du genre, c’est quelque chose qui est intenable. C’est quelque chose que votre pays devrait être embarrassé de la même manière dans les années 60, avec le mouvement des droits civiques, vous étiez gêné », at-il dit. «De la même manière avec Lincoln, alors que d’autres pays comme l’Espagne, la France et la Grande-Bretagne avaient déjà aboli l’esclavage et que nous continuions de travailler avec l’institution. C’est comme si vous deviez être embarrassé [feel] pour rattraper le reste de la société étant donné que vous épousez pour être la plus grande terre du monde? « Il a également été profondément touché par son travail avec Survivorship Today, qui met en lumière les histoires de survivants du cancer. C’est un projet personnel pour Brown, qui a perdu un oncle bien-aimé du cancer en 2004. Il a dit qu’il puise sa force dans les entretiens qu’il mène avec les survivants. Ce sont les gens, a-t-il dit, qui lui rappellent d’être reconnaissant quand il «se plaint de toute sorte de BS qui se passe dans ma vie». «J’ai la chance de parler à des gens qui ont vraiment du mal à trouver ce qu’est leur nouvelle normalité et de se tracer un chemin, reconnaissant que ce qu’était leur vie autrefois n’est plus», a-t-il déclaré. « Et que leur vie peut être quelque chose de valeur et que cela peut être quelque chose de fructueux et utile, mais cela va être fondamentalement différent de ce qu’il était avant. » « Je dis d’accord, je suis béni. Je suis vraiment béni. Et je dois compter mes bénédictions. »

«Lincoln: Divided We Stand» sortira dimanche à 22 h HNE.