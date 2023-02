L’histoire de la torture d’un homme japonais dans l’émission de télé-réalité de Squid Game Style

Les émissions de télé-réalité sont un moyen de devenir rapidement célèbre, mais parfois, les choses peuvent aller au sud comme elles l’ont fait, dans le cas de ce comédien japonais. L’histoire de Tomoaki Hamatsu alias Nasubi n’est pas pour les esprits faibles à endurer. En quête de gloire, Nasubi s’est inscrit au Susunu ! Denpa Shonen, qui se traduit approximativement par “Ne continuez pas !” Crazy Youth ‘, qui s’est déroulée de 1998 à 2002. Le principe de l’émission était qu’elle plaçait les participants dans des situations extrêmement difficiles et enregistrait leur chemin vers la survie. Le jeu télévisé a commencé par kidnapper Nasubi et le mettre en cage nu dans un appartement qui n’avait qu’une salle de bain et une cuisine vide.

Selon LadBible, le comédien a reçu le défi de lever 1 million de yens (environ Rs 5 lakh) avec les choses limitées qui lui ont été fournies, y compris quelques magazines avec des tirages au sort. Sans nourriture ni vêtements, le parcours de survie tortueux de Nasubi a été diffusé en direct pendant 15 mois. Apparemment, au début du défi, le comédien a reçu de minuscules morceaux de pain qui se sont finalement arrêtés après les premières semaines.

Nasubi est resté à l’intérieur de l’immeuble pendant 335 jours avant d’atteindre finalement le montant cible. Il a été récompensé par un voyage en Corée par les producteurs pour célébrer le jalon. Après les vacances, il a de nouveau été placé dans un appartement similaire pour collecter des fonds. Surnommé le flux en direct “le plus diabolique”, apparemment 16 millions de personnes du monde entier se sont connectées pour regarder la lutte de Nasubi pour gagner de l’argent. La tâche qui lui a été confiée était de collecter des fonds pour son voyage de retour à Tokyo, et les fabricants ont relevé le défi en ajoutant la touche de retour en avion avec des billets de première classe. Il lui a fallu encore quatre mois pour relever le défi.

A son arrivée au Japon, l’humoriste a de nouveau été placé dans un autre appartement. Après avoir fait cela plusieurs fois, Nasubi a enlevé ses vêtements pour collecter à nouveau de l’argent, sans savoir que sa chambre était en fait une boîte conservée sur la scène du spectacle. Les murs de la boîte se sont effondrés une fois que le comédien était nu et que son apparition a été diffusée devant des milliers de spectateurs en direct. Cela a marqué la fin du jeu télévisé. Dans une interaction avec le style Koriyama, Nasubi a parlé de sa santé physique et mentale détériorée : « Tout était dur, et chaque jour était comme un enfer à l’époque. Je préfère mourir que de me sentir comme ça.”

Un utilisateur de TikTok a partagé son histoire en ligne, après quoi les internautes ont condamné le format “tortoyant” de l’émission japonaise et beaucoup l’ont comparé à Squid Game.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici