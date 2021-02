L’histoire de la princesse Latifa de Dubaï qui a fui son père milliardaire

La cabine a commencé à se remplir de fumée – « Nous avons réalisé plus tard qu’il s’agissait de grenades acrobatiques », explique Tiina – et les deux hommes ont été forcés de monter sur le pont supérieur, où ils ont été accueillis par plusieurs commandos pointant des mitrailleuses sur eux. « Il faisait noir avec les lumières rouges des viseurs laser pointées sur différentes parties de notre corps. J’ai été poussé au sol, dans une mare de sang [several crew members had been injured]. Ils m’ont attaché les mains et ont crié: «Fermez les yeux! Ne bougez pas ou nous vous tirerons dessus.

«Nous avons été ramenés à Dubaï. C’était la dernière fois que j’ai vu Latifa. Elle était traînée hors du bateau, donnant des coups de pied et hurlant, criant qu’elle demandait l’asile politique. Ils l’ont ignorée. La situation dans son ensemble était tellement irréelle. J’aurais aimé dire quelque chose, mais j’étais paralysé. Ils ont menacé de me tirer la tête si je parlais. C’était choquant. C’était au-delà de ma compréhension.

Avec Jaubert, Tiina a été emmenée dans une prison de la sécurité nationale, où elle a été maintenue à l’isolement pendant plusieurs semaines. ‘[I was] dans une cellule, qui était glaciale avec les lumières fluorescentes toujours allumées. Il y avait une trappe dans le mur qu’ils m’ouvraient pour me donner à manger », dit-elle.

«C’était une torture mentale. J’étais privé de sommeil et les gardiens m’ont dit que j’avais «poignardé le dirigeant de Dubaï dans le dos», donc j’aurais la peine de mort, ou une peine à perpétuité. Ils ont essayé de me faire faire une fausse confession, disant que j’avais essayé de tromper Latifa pour qu’elle m’échappe. Parfois, ils étaient tellement en colère que j’avais l’impression qu’ils étaient sur le point de me frapper.

Tiina a été libérée après qu’une vidéo que Latifa avait faite avant l’évasion ait été diffusée sur You Tube, et il a été rendu public qu’elle avait essayé de quitter le pays avec elle. Le film puissant, que Tiina l’a aidée à faire et qui a depuis été vu par plus de quatre millions de personnes, commence: « Si vous regardez cette vidéo … Soit je suis mort, soit je suis dans un très, très, très mauvaise situation.’ Elle continue en racontant ce qui lui est arrivé après sa précédente tentative d’évasion et décrit son père comme «la personne la plus perverse que j’aie jamais rencontrée».

Il n’y a jamais eu de réponse à la vidéo, à l’exception d’une brève déclaration de sa famille, publiée en décembre 2018. «Son Altesse Sheikha Latifa est maintenant en sécurité à Dubaï», a-t-il affirmé.

Sheikh Mohammed, 70 ans, est largement reconnu pour avoir fait de Dubaï la ville glamour et mondiale qu’elle est aujourd’hui. Passionné d’équitation, partiellement éduqué en Angleterre, il est le fondateur de l’écurie de course Godolphin, possède un domaine de 75 millions de livres sterling à Surrey et est une connaissance de la reine. Depuis qu’il a commencé à diriger Dubaï en 2006, il a lancé un certain nombre de grandes entreprises, notamment la compagnie aérienne Emirates et le groupe Jumeirah, faisant de sa famille une valeur estimée à 4 milliards de dollars, tout en réussissant à publier régulièrement sa propre poésie sur Instagram à ses 4,9 millions d’abonnés. .