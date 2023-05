L’histoire de la «poursuite en voiture» du prince Harry et de Meghan Markle contestée par les flics qui mettent en doute les allégations «de 2 heures» et «catastrophiques»

PRINCE Harry et Meghan Markle allégations d’une poursuite en voiture « presque catastrophique » ont été contestés par les flics.

Le duc, 38 ans, et la duchesse de Sussex, 41 ans, ont déclaré hier qu’ils avaient été impliqués dans une « poursuite en voiture » avec des paparazzi à New York – qui aurait duré près de deux heures.

Le prince Harry et Meghan Markle auraient été suivis chez eux après avoir quitté un gala à New York mardi soir Crédit : La Méga Agence

La mère de Meghan, Doria Ragland, était également dans la voiture à l’époque, a déclaré un porte-parole Crédit : Getty

Dans un communiqué, le porte-parole a également qualifié cela de « poursuite acharnée », qui aurait pu être « catastrophique ».

Mais des sources policières américaines ont déclaré à ABC News qu’elles n’avaient eu que 20 minutes d’interaction avec Harry et Meghan.

Cela semble en contradiction avec la déclaration des Sussex, qui affirmaient que l’incident avait duré deux heures.

Cependant, il se pourrait bien que Harry et Meghan n’aient pas interagi avec les flics tout au long de l’incident.

Des sources du NYPD ont également déclaré au média que les images qu’ils avaient examinées jusqu’à présent ne montraient pas le genre de comportement presque « catastrophique » de leur déclaration, selon le média.

Pendant ce temps, une source policière de haut rang a déclaré au New York Post qu’il n’y avait « aucun rapport de collision d’appels au 911 » et que la poursuite « n’a certainement pas duré deux heures ».

Hier, dans un communiqué, un porte-parole du NYPD avait déclaré: « Le NYPD a aidé l’équipe de sécurité privée protégeant le duc et la duchesse de Sussex.

« Il y avait de nombreux photographes qui ont rendu leur transport difficile.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée. »

Des sources policières ont souligné qu' »à aucun moment il n’y a eu de poursuite à grande vitesse ».

Mais deux roues d’un véhicule ont sauté un trottoir à un moment donné et deux officiers en uniforme ont déclaré avoir été « presque manqués » alors que les paparazzi décollaient.

Le couple était dans la Grosse Pomme pour un gala de la Fondation Mme où Meghan a reçu le prix Women of Vision 2023.

Ils sont entrés et sortis de la salle publiquement en permettant des photos.

Le chauffeur de taxi qui a emmené Harry et Meghan sur une partie de leur voyage a depuis raconté son expérience, ajoutant qu’il ne se sentait en danger à aucun moment.

S’adressant à NBC News, Sukhcharn Singh a déclaré: « Je pense que c’est tout ce que vous savez, exagéré et des trucs comme ça.

« Alors ne lisez pas trop là-dedans, vous savez.

« La ville de New York est l’endroit le plus sûr.

« Il y a des postes de police, il y a des flics à chaque coin de rue, donc il n’y a aucune raison d’avoir peur à New York. »

M. Singh aurait récupéré le couple, sa mère Doria Ragland et un agent de sécurité d’un poste de police de Manhattan, après que le groupe y ait été emmené dans une autre voiture dans le cadre de leur service de sécurité.

Ils auraient payé M. Singh 50 $ (40 £) pour le court trajet d’environ 10 minutes.

Il a écrasé toute suggestion que la « poursuite » était comme quelque chose d’un film.

S’adressant à Piers Morgan sur TalkTV hier soir, il a déclaré que le couple « semblait nerveux » lorsqu’ils sont montés dans son taxi jaune.

Le chauffeur de taxi a ajouté: «Nous sommes allés un pâté de maisons, nous avons été bloqués par un camion poubelle et tout à coup des paparazzis sont sortis de nulle part et des flashs se sont déclenchés. J’ai vu six paparazzi. »

Et un chauffeur paparazzi qui aurait été impliqué dans la poursuite présumée a déclaré qu’il était « très tendu » d’essayer de suivre l’un de leurs véhicules.

S’adressant anonymement à Good Morning Britain d’ITV jeudi, il a déclaré: « Hier soir, après avoir quitté le théâtre, il y avait de l’espoir de moi et de quelques autres photographes qu’ils iraient peut-être au restaurant.

« La plupart du temps, je conduisais et c’était très tendu d’essayer de suivre les véhicules.

« Ils ont fait beaucoup de blocages et il y a eu beaucoup de manœuvres différentes pour arrêter ce qui se passait.

Il a affirmé que le chauffeur de Harry et Meghan était celui qui avait fait de la poursuite « une expérience catastrophique ». On ne sait pas à quel conducteur il faisait référence.

Il a ajouté: « Leur chauffeur en faisait une expérience catastrophique … s’ils roulaient à 80 mph, j’aurais probablement roulé à 20 mph derrière eux et espéré les garder en vue.

« Donc, si c’était dangereux et catastrophique, c’était plus que probablement basé sur la personne qui conduisait. »

Le couple était dans la Grosse Pomme afin que Meghan puisse être reconnue pour son travail de lutte pour les droits des femmes.

Le département de police de New York a déclaré que la situation avait été « difficile » mais qu’il n’y avait « aucune collision signalée ».

Meghan a reçu le prix Women of Vision 2023 lors d’un gala de la Fondation Mme où elle a prononcé un bref discours.

Le trio est ensuite parti pour retourner dans une résidence privée où ils séjournaient car ils ne voulaient pas compromettre la sécurité de la maison de leur ami, a-t-on rapporté.

Dans une déclaration complète, le porte-parole du couple a déclaré: « La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture quasi catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD.

« Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de qui que ce soit.

« La diffusion de ces images, compte tenu de la manière dont elles ont été obtenues, encourage une pratique hautement intrusive et dangereuse pour toutes les personnes impliquées. »

Il a depuis été rapporté que ni Harry ni Meghan n’avaient eu de nouvelles de la famille royale après l’épreuve.

Le copain de Meghan, Omid Scobie, a déclaré à ABC News: « J’ai été vraiment choqué d’apprendre de sources que ni Harry ni Meghan n’avaient entendu parler d’aucun membre de la famille royale – même quelques heures après que cette histoire ait éclaté. »

Cependant, l’expert royal Angela Levin a démenti ces affirmations en ajoutant : « Les gens qui en parlent sont des gens qui n’aiment pas la monarchie et qui trouvent n’importe quelle excuse pour les faire tomber. »