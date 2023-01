L’histoire de la petite amie de Colin Farrell – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Scott Garfitt/Invision/AP/Shutterstock

Colin Farrell est un acteur irlandais acclamé qui s’est fait connaître pour la première fois avec “Tigerland” dans les années 2000.

Son rôle dans “The Banshees of Inisherin” en 2022 lui a valu un Golden Globe et un buzz aux Oscars

Le père de deux enfants a eu une longue liste de petites amies, dont des mannequins, des actrices et des pop stars !

Colin Farrell a certainement apprécié sa résurgence à Hollywood. Après des performances acclamées en 2015 Le homard et 2017 Le meurtre d’un cerf sacrél’acteur irlandais se retrouve désormais entouré du buzz des Oscars pour son rôle dans 2022’s Les Banshees d’Inisherin. Ayant déjà obtenu un Golden Globe pour la comédie dramatique, Colin est sur le point de reprendre le tapis rouge lors des émissions restantes pendant la saison des récompenses. Cerise sur le gâteau, il est également prêt à jouer dans une nouvelle série dérivée de HBO de Le Batman et le film futuriste A24 Après Yang.

Plus à propos Colin Farrell

Bien qu’il semble que sa vie professionnelle soit solide, ce n’était pas toujours le cas avec sa vie amoureuse. Dans ses jeunes années, Colin était le célibataire et le mauvais garçon par excellence d’Hollywood, faisant souvent la une des journaux pour ses rendez-vous romantiques et ses soirées difficiles. Au plus fort de sa période de play-boy, il était même lié à des starlettes comme Britney Spears et Angelina Jolie.

Mais il semble que l’idole de la matinée garde un profil plus bas ces derniers temps et se concentre peut-être sur la recherche de celui-ci, car il est un romantique dans l’âme. “Je pense que c’est une chose énorme, si vous trouvez quelqu’un avec qui partager vos journées”, a-t-il déclaré. La bête quotidienne. “C’est si beau. Je pense que c’est l’un des plus beaux potentiels que nous ayons en tant qu’êtres humains et en tant qu’individus dans cette expérience partagée.

Plongeons dans la vie amoureuse sauvage de Colin et voyons quelles beautés hollywoodiennes ont tenté de voler son cœur. Continuez à lire pour en savoir plus, ci-dessous.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Amélie Warner

Alors que l’on sait peu de choses sur Amélia Warner, elle détient la distinction d’être la seule épouse de Colin! Les Alexandre La star a épousé l’ancienne actrice lors d’une cérémonie non juridiquement contraignante en 2001 lors de vacances à Tahiti, selon W Magazine. Ils se séparent moins d’un an plus tard.

Amelia, qui se présente comme compositrice sur son compte Instagram, est sortie avec un autre bel acteur irlandais : Jamie Dornan. Elle partage souvent des clichés du magnifique couple sur ses réseaux sociaux, comme on le voit ici.

Lien connexe Lié: La petite amie de Travis Kelce : tout ce qu”il faut savoir sur ses ex, les rumeurs de rencontres avec Zuri Hall et plus

Kim Bordenave

Modèle daté Colin Kim Bordenave pendant près de deux ans au début des années 2000. Au cours de leur romance, le couple a accueilli un fils, Jacques Padraig, en 2003. Quatre ans plus tard, James, dont Kim publie souvent sur son compte Instagram, a reçu un diagnostic de syndrome d’Angelman, une maladie génétique rare caractérisée par un retard intellectuel et de développement. Malgré les défis de la maladie, Colin a déclaré que James était la plus grande bénédiction de sa vie. “Il est bien meilleur que moi ou que je n’étais”, a déclaré Colin à Today. « Il est juste parfait pour être honnête. J’espère vraiment que s’il est quelque chose de moi, il est le meilleur de moi.

Britney Spears

Les commérages sur Colin et le chanteur “Toxic” ont donné le coup d’envoi à l’image de mauvais garçon de Colin. Arriver à la première de 2003 La recrue avec Britney, Colin a affirmé qu’ils n’étaient que des amis à l’époque. Cependant, des rumeurs persistaient selon lesquelles ils étaient bien plus que platoniques. Britney, comme les fans le savent, est mariée à Sam Asghari maintenant, et le couple adore montrer leur romance sur son Instagram.

Angelina Jolie

Selon la rumeur, Angelina aurait approché Colin lors du tournage de leur film de 2004 Alexandre. Ils étaient souvent photographiés ensemble à cette époque, mais beaucoup ont soutenu que ce n’était que pour les promotions du film. Un an plus tard, Angelina allait co-vedette avec Brad Pitt dans M. et Mme Smith.

Carmen Elektra

L’acteur hunky a quitté Britney et Angelina (et même une rumeur de rendez-vous avec Lindsay Lohan) pour Carmen Electre brièvement en 2006. Alors que le couple sexy a foulé le tapis rouge ensemble à quelques reprises, leur liaison a été assez brève et s’est terminée après seulement quelques mois. Lac Bell L’une des relations les plus sérieuses que Colin a entretenues au début de sa carrière était avec l’actrice / écrivain Lac Bell. Après avoir rompu avec Carmen, Colin a été repéré avec Lake pendant le tournage Fierté et gloire en 2006. Ils sont rapidement devenus officiels du tapis rouge, y compris un événement soutenant l’ASPCA à New York en 2007. Lake, maintenant célibataire, partage des mises à jour sur sa vie via Instagram. Alicja Bachleda En 2010, Colin était impliqué avec l’actrice polonaise Alicja Bachledasa co-vedette dans le film Ondine. Ils sont restés ensemble près de deux ans, avant de se séparer en 2010. En octobre 2009, le couple a accueilli son deuxième fils, Henri Tadeusz. La magnifique étourdissante tient également ses fans informés sur son Instagram. “Non, il est bien meilleur que moi ou que je ne l’étais”, a déclaré Farrell avec nostalgie lorsqu’on lui a demandé s’il se voyait beaucoup dans son jeune fils Aujourd’hui “Il est tout simplement parfait pour être honnête. J’espère vraiment que s’il est quelque chose de moi, il est le meilleur de moi. Mais, j’ai encore le temps de le détruire !

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.