L’histoire de la croissance de l’Inde est réelle, non "Ballon" En attendant d’éclater : Gautam Adani

Alors que de nombreux pays du monde entier se préparent à une récession, réduisant leurs prévisions de croissance, le milliardaire Gautam Adani s’est dit très optimiste quant à l’économie indienne, la voyant atteindre jusqu’à 30 000 milliards de dollars d’ici 2050.

“L’Inde progresse rapidement. Il a fallu 58 ans depuis l’indépendance de l’Inde pour atteindre une économie de 1 billion de dollars, il a fallu encore 12 ans pour atteindre une économie de 2 billions de dollars. Il a fallu cinq ans pour atteindre une économie de 3 billions de dollars, et l’Inde est maintenant dans un position où son économie peut toucher 30 000 milliards de dollars d’ici 2050 », a déclaré M. Adani dans une interview exclusive avec Télévision indienne.

“Naturellement, le revenu par habitant augmentera et les opportunités d’emploi augmenteront. Personne ne pourra arrêter l’Inde dans les années à venir”, a-t-il déclaré.

L’homme d’affaires de 60 ans, qui est le troisième plus riche du monde après Bernard Arnault de Louis Vuitton et le patron de Tesla Elon Musk, a conduit son groupe aux pole positions dans la plupart des secteurs en Inde. Le groupe Adani est le troisième plus grand conglomérat du pays, après Reliance Industries et le groupe Tata.

Entrepreneur de première génération, le groupe de M. Adani comprend sept entités cotées en bourse dont les activités couvrent l’énergie, les ports et la logistique, les mines et les ressources, le gaz, la défense et l’aérospatiale et les aéroports.

Au cours des cinq dernières années, la société phare Adani Enterprises a investi massivement dans de nouveaux secteurs de croissance, notamment les aéroports, le ciment, le raffinage du cuivre, les centres de données, l’hydrogène vert, le raffinage pétrochimique, les routes et la fabrication de cellules solaires.

Pour l’avenir, il prévoit de faire une incursion dans l’espace des télécommunications et a des plans massifs pour développer ses activités d’hydrogène vert et d’aéroports.

Interrogé sur ce qui se passerait si le “ballon Adani éclatait”, le magnat des affaires a déclaré à India TV : “C’est peut-être le souhait de certains critiques, mais je peux vous dire que les actifs du groupe Adani représentent trois à quatre fois nos emprunts. L’argent de personne n’est pas sans garantie.”

“Tant que l’Inde progressera, ce ballon avancera”, a-t-il déclaré.

Avec les apports des agences

