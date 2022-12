L’histoire de la crèche de Streator remonte aux années 1960 – Shaw Local

La crèche Streator dans les rues Monroe et Bridge a une histoire qui remonte aux années 1960.

La ville a exposé la nativité dans le coin sud-ouest du parc de la ville pendant environ trois décennies, avant qu’elle ne soit entreposée par crainte des répercussions de l’affichage d’images religieuses.

En 1997, la nativité a été donnée à Light Up Streator, qui, avec l’aide de Mike et Margie Pavlik, a restauré la crèche et Cathy et Dave Reed ont repeint les personnages. La nativité était exposée au coin des rues Main et Bloomington où se trouve Eagles Club.

Il a été déplacé récemment au coin des rues Monroe et Bridge en face de Streator Home Savings Bank. Janice Green s’est portée volontaire pour restaurer les figurines dans leur état actuel.