L’histoire de la controverse d’Ant Middleton alors qu’il est exclu de SAS Who Dares Wins

Ant Middleton est mieux connu pour ses gaffes controversées que pour sa carrière télévisuelle.

La star de SAS: Who Dares Wins, 40 ans, a été limogée par Channel 4 après avoir fait des « commentaires inappropriés » au personnel féminin, ce qu’il « nie catégoriquement ».

Son représentant a déclaré: « Ant nie catégoriquement vos allégations. Il est toujours discipliné et totalement professionnel. C’est la première fois que nous avons été informés d’une telle plainte qui n’a jamais été mentionnée auparavant à Ant ou à l’un de ses membres par Minnow ou Channel 4. «

C'est le dernier d'une longue série de moments de division avec le habitué de la télévision, qui a fait des commentaires controversés sur le mouvement Black Lives Matter, le coronavirus et si les garçons devraient pleurer, pour n'en nommer que quelques-uns.









« Commentaires inappropriés »

Cette semaine, The Mirror a révélé que Ant avait été abandonné par Channel 4 pour sa « conduite personnelle ».

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré: «Ant Middleton ne participera pas à la future série de SAS: Who Dares Wins.

« Suite à un certain nombre de discussions que Channel 4 et Minnow Films ont eues avec lui au sujet de sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et que nous ne travaillerons plus avec lui. »

Le Mirror a ensuite révélé que l'une des raisons derrière sa hache était que les membres féminins du personnel de l'émission s'étaient plaints que Ant avait fait des «commentaires inappropriés» à leur égard.









Fin 2020, les allégations et plaintes d’un certain nombre de femmes concernant les commentaires de Ant à leur encontre sur le plateau ont ensuite fait l’objet d’une enquête par Channel 4 car elles estimaient que la façon dont il leur avait parlé était « inappropriée ».

Suite à l’enquête, Channel 4 a tenu des réunions et a décidé de cesser de travailler avec Ant et l’a informé de cette décision lundi.

Une déclaration de Channel 4 a déclaré: «Nous ne pouvons pas commenter les allégations anonymes, mais nous prenons les questions de bien-être très au sérieux.

«Nous avons clairement énoncé nos attentes en matière de comportement dans notre Code de conduite des fournisseurs et toute allégation de comportement qui ne répond pas à ces normes serait examinée.

« Nous sommes convaincus que des mesures appropriées ont été prises. »







(Image: Ant Middleton)



Les garçons ne pleurent pas

En 2019, Ant a déclaré qu’il avait dit à son fils de ne pas pleurer, mais pas à ses filles.

S’exprimant sur le podcast de Giovanna Fletcher Happy Mum, Happy Baby, il a expliqué: « J’essaie de m’assurer qu’il contrôle ses émotions, je lui dis » Fils, tu es un petit homme maintenant, j’ai la lèvre supérieure raide « .

«J’évite le contact visuel parce qu’au moment où il me verra des yeux, il se mettra à pleurer, mais si c’était ma fille, je courrais probablement pour voir si elle va bien.

Il a ensuite eu un débat avec Holly Willoughby sur This Morning sur la façon dont il élève son fils.

Ant a dit qu'il avait appris à son fils à ne pas pleurer à l'école pour que les gens ne puissent pas s'attaquer à ses faiblesses.







(Image: Getty Images)



Il a expliqué: « Je leur apprends simplement à les contrôler, je ne leur apprends pas à ne pas pleurer, parce que nous pleurons tous, je pleure! Je leur apprends à garder cette émotion pour faire le travail. »

Il a poursuivi: « Mon fils est rentré à la maison et a dit ‘Je pleurais, tout le monde m’a appelé un pleurnichard’, et je suis comme ‘fils, retiens tes émotions et puis reviens à la maison et pleure-moi, parle-moi de ça, et je « Je vais vous aider et vous dire quoi faire. » Et je pense que c’est important, que nous contrôlions nos émotions.

« Si nous pleurions tous les jours et que nous nous faisions dorloter … C’est cette résilience qui est en train d’être ancrée hors de nous, il est important que nous ayons ce peu de résilience. »

Holly lui a dit: « Ou, l'autre façon de voir les choses est de dire aux autres enfants de ne pas l'appeler un bébé qui pleure. Ce serait presque une meilleure façon. »







(Image: antmiddleton / Twitter)



Coronavirus

En mars 2020, Ant a de nouveau provoqué la controverse en affirmant qu’il refusait de voir le coronavirus comme une menace.

Il a déclaré dans un post Instagram: « Suis-je toujours en train de parcourir le monde? Oui. Suis-je toujours en train de me serrer la main? Oui. Suis-je toujours en train de câliner des fans à l’aéroport? Oui. Est-ce que je me lave les mains et que je garde mon hygiène à un niveau élevé comme toujours? Oui. »

Il a poursuivi: « Ma vie a-t-elle changé? Non. Est-ce que je vais laisser une maladie, Covid-19, dicter ma vie? Absolument pas. Sortez, ne changez pas, F *** Covid-19! »

Ant a ensuite été forcé de revenir en arrière, disant qu'il ne parlait que de lui-même.









Il a déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram: « Vous savez que je parle beaucoup d’INTÉGRITÉ, DE RECONNAISSANCE et de PRISE DE PROPRIÉTÉ de vos erreurs. Je soutiens mes valeurs maintenant et je m’approprie les miennes.

« Comme certains d’entre vous le savent, je suis en Nouvelle-Zélande pour un projet secret, dans une bulle et je ne suis pas pleinement conscient de l’ampleur de la crise au Royaume-Uni … je ne sais que maintenant à quel défi nous sommes confrontés. »

Ant a ajouté: « Je ne suis pas médecin, je ne suis pas un scientifique. Je veux utiliser ma plateforme pour promouvoir la positivité et la force mentale. Je prends donc mes vidéos récentes.

« C'est mon choix parce que nous REGARDONS VERS L'AVENIR, nous restons POSITIFS et nous célébrons le travail acharné de toutes les personnes incroyables qui se greffent pour nous garder en sécurité et en bonne santé. »









SAS forme ses enfants

Ce même mois, Ant a encore une fois fait sensation en révélant la manière dont il fait « la construction de personnages » avec ses enfants.

Ant, qui est papa d’Oakley, 19 ans, Shyla, 13 ans, Gabriel, 11 ans, Priseis, Bligh, cinq et quatre ans, a révélé comment il avait plongé une Priseis alors âgée de trois ans dans de l’eau glacée pour l’endurcir. en haut.

Il a forcé la petite fille et deux de ses jeunes frères et sœurs à faire un plongeon sous zéro pour améliorer la «résilience mentale».

Ant a déclaré au podcast de Rachel Botsman’s Trust Issues: «J’étais en vacances et la piscine était absolument glaciale.

«Mon fils de 10 ans et ma fille de 3 ans sont passés en courant et j’ai saisi leurs jambes.







(Image: WireImage)



«Ils savaient que la piscine était vraiment, vraiment froide et ma fille de trois ans s’est mise à pleurer.

«Elle ne voulait pas entrer. Alors je l’ai attrapée, je l’ai mise dans l’eau et je l’ai maintenue là. Vous auriez dû voir certains des visages des parents.

« Elle démarre et devient folle, puis tout d’un coup elle se calme et saute sur le dos de son frère. Je me suis ensuite glissée hors de la piscine et ils ont joué là-dedans pendant des heures. »

Il a ajouté: « C’est juste un excellent exemple de la façon dont les gens n’enseignent plus la résilience mentale ou tout autre type de résilience à leurs enfants. »

Ant a défendu plus tard ses méthodes parentales en disant: « Je force mes enfants à faire des choses qu'ils aiment ou non. Je ne les force que par amour et développement personnel. Il n'y a rien de négatif. Je sais que vous ne voulez pas le faire. fils, mais tu vas le faire, « bosh ». «







(Image: Minnow Films / Société de production / Channel 4)



Appelant Anthea Turner « grand-mère »

En mai de l’année dernière, Ant a fait l’objet de plaintes de l’OfCom concernant son traitement d’Anthea Turner dans l’émission.

Ant, qui n’a que 20 ans de moins qu’Anthea, a fait des plaisanteries cruelles sur le fait qu’elle était une « grand-mère » alors qu’elle se débattait dans les tâches exténuantes de Celebrity SAS: Who Dares Wins.

Il n’a pas qualifié John Fashanu de «grand-père», bien qu’il ait cinq petits-enfants.

16 personnes se sont plaints à l’OfCom de ce commentaire et la présentatrice de télévision Anna Richardson a critiqué le comportement de Ant comme « âgiste et sexiste ».

Andrea elle-même a balayé les jibes d’Ant tout en remerciant les fans pour leur soutien, disant au magazine Hello: « Eh bien, je pense que c’est très gentil de leur part, mais je ne lui en veux absolument pas. »

«Je comprends parfaitement pourquoi ils font ça», a-t-elle poursuivi, ajoutant: «Oh, ce sera charmant d'être grand-mère un de ces jours.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Les vies des Noirs comptent

Ant a fait face à une énorme réaction en juin de l’année dernière lorsqu’il a qualifié les manifestants de Black Lives Matter de « racaille ».

Il a assimilé le groupe de protestation à l’extrême droite de la Ligue de défense anglaise dans un tweet maintenant supprimé.

Ses commentaires sont survenus à un moment où des gens du monde entier protestaient contre le racisme et le traitement des Noirs par la police, à la suite de la mort de l’homme américain George Floyd lors de son arrestation.

Le tweet de Ant disait: « L’extrême gauche contre l’extrême droite. Quand deux torts ont-ils fait un droit.

« Ce n'était qu'une question de temps. BLM et EDL ne sont pas les bienvenus dans nos rues, une racaille absolue. Quel bel exemple vous êtes pour votre future génération. Bravo. »







(Image: Images NurPhoto / PA)



Ant répondant à une vidéo prétendait être « des agitateurs BLM / Antifa… chassant des vétérans seuls et des joueurs de football en meute ».

Plus tard, il s’est excusé pour les commentaires, en disant: «Samedi soir, j’ai fait des commentaires sur la violence qui a éclaté dans nos rues.

«Bien que je reste consterné par ces actions, je suis horrifié de réaliser que mon libellé pourrait être mal interprété.

«Je ne voulais pas dire que BLM sont de la racaille, ni laisser entendre que BLM et EDL sont équivalents.

«J'essayais de faire un commentaire sur les manifestants violents de toute nature que je méprise.







(Image: Pete Dadds. Les images de Channel 4 ne doivent en aucun cas être modifiées ou manipulées. Cette image ne peut être utilisée qu’à des fins publicitaires pour les programmes de Channel 4 en relation avec la diffusion actuelle du ou des programmes présentés dans la presse nationale et locale. et)



«J’accepte que mon tweet était inapproprié et offensant et je voudrais m’excuser sans condition.

«Je suis antiraciste, anti-haine et anti-violence.

« Je crois au droit de protester, mais le changement doit se faire par des moyens pacifiques et légaux. »

Ant a ensuite quitté son rôle au sein du cadet en chef de la Royal Navy suite au contrecoup.

The Mirror a contacté un représentant d’Ant Middleton et attend ses commentaires.