L’histoire de la conception derrière l’Oppo Reno6 et le processus de fabrication racontés à travers des vidéos

La série Oppo Reno6 se prépare à être lancée en Inde la semaine prochaine, mais avant le début des feux d’artifice, la société a pris un certain temps pour décrire le processus de conception derrière l’extérieur unique du Reno6.

Une grande partie de celui-ci est la « finition Sparkling Matte », qui sonne comme un oxymore. Cela a été introduit pour la première fois avec le Reno5 Pro 5G, mais après avoir affiné le processus, Oppo l’a étendu à tous les modèles de la série Reno6.

























Le processus étape par étape de création du panneau de verre arrière pour la série Reno6

Il s’agit d’une vitre anti-éblouissante qui a été gravée d’une manière spéciale qui crée une finition étincelante. Il s’agit d’un long processus qui implique environ 50 étapes sur une période de 14 heures, y compris la coupe du verre, le façonnage à la forme 3D requise, l’échange d’ions, la gravure du verre et plus encore. C’est l’étape de gravure qui est la plus difficile à réussir.

Cela n’aide pas que les fabricants doivent travailler dans un environnement sans poussière et effectuer des vérifications manuelles sur chaque morceau de verre entre chaque étape. Par exemple, à une étape, les vitres sont aspergées d’eau et observent la formation de gouttelettes d’eau.

La finition Sparkling Matte est subtile, si vous voulez plus de flair visuel, la nouvelle finition Aurora utilise un processus Diamond Spectrum amélioré pour créer cinq couches, qui changent de couleur lorsqu’elles sont vues sous différents angles. Les cinq couches sont : la couche Bullet Texture, le film PICASUS, un film Color, la texture Fresnel Lens et un revêtement Reflective Indium. Le film Color ajoute des tons bleus et verts à la couleur de base tandis que la texture Bullet améliore la transparence.

Au-delà de l’éclat, Oppo a beaucoup réfléchi aux dimensions physiques de la série Reno6. Il a interrogé les utilisateurs et a découvert que l’épaisseur idéale se situe entre 7 mm et 8 mm, le poids idéal est d’environ 175g. Le poids en particulier peut être contre-intuitif – un téléphone plus léger peut être perçu comme étant de moins bonne qualité, les téléphones plus lourds semblent plus robustes, mais ils ne devraient pas être trop lourds.

Oppo a donné aux cadres des téléphones un bord plat pour améliorer l’adhérence. De plus, le nouveau verre AG du Reno6 Pro 5G a une dureté accrue de 200%, ce qui améliore également la durabilité de l’appareil. Le verre est également résistant aux traces de doigts et aux taches.



Coupe du verre



Formage 3D sur Reno6 Pro 5G



Pelliculage de film déco



Revêtement anti-empreintes digitales



Nettoyage au plasma

Oppo dévoilera le Reno6 5G et le Reno6 Pro 5G pour le marché indien le 14 juillet. Outre les nouveaux panneaux colorés, les téléphones seront également livrés avec ColorOS 11.3, qui comprend une fonction d’extension de RAM, ainsi que des fonctions de confidentialité et de sécurité.

La nouvelle version du système d’exploitation apportera également des fonctionnalités de jeu (« 4D Immersive Gaming Experience » et mode Game Focus) ainsi que des optimisations telles que Quick Startup, Hyperboost (v4.1 sur le Pro et v4.0 sur le modèle vanille), plus O- Mode détente et plus encore.

Tasleem Arif, vice-président R&D Inde, OPPO Inde, a déclaré : « Chez OPPO, nous nous efforçons constamment de repousser les limites et de proposer des produits qui se démarquent. L’apparence et la convivialité des smartphones sont très importantes pour les utilisateurs lorsqu’ils commencent à s’identifier à eux. Avec la série Reno, nous avons redéfini les conceptions de smartphones avec Reno Glow, Diamond Spectrum et un processus de dégradé à cinq couches, ajoutant beaucoup de personnalité aux appareils. Nous avons également des capacités intégrées d’amélioration des performances et de personnalisation élevées avec ColorOS 11.3, ce qui rend les smartphones beaucoup plus performants que jamais. En tant que marque centrée sur le client, nous lancerons également une initiative d’engagement client unique, « OPPO Tech Studio Program », en tant que plate-forme pour interagir directement avec les fans et les utilisateurs d’OPPO. »