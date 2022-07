L’histoire de la bande-annonce de Lil Baby

Amazon Prime Video publie la bande-annonce de Untrapped: L’histoire de Lil Baby avec des apparitions de Young Thug et Drake.

C’est difficile à croire, mais en 2016, Dominique Armani Jones (alias Lil Baby) vient de sortir de prison après un sursis de deux ans pour trafic de drogue et d’armes. Aujourd’hui, il est sans aucun doute l’un des plus grands noms de la musique et a changé sa vie après sa sortie de prison il y a à peine six ans.

Rétrospectivement, son ascension vers la gloire a été rapide, mais pas par hasard ou par chance – tout cela a été un travail acharné. Sa vie est au centre d’un nouveau documentaire intitulé, Untrapped: L’histoire de Lil Baby.

Prime Video d’Amazon publie une bande-annonce pour Untrapped: L’histoire de Lil Baby avec Drake et Young Thug

Les premières années de Lil Baby après sa sortie sont mises dans un film documentaire. Le film est réalisé par le cinéaste Karam Gill et produit par Pierre “P” Thomas, Kevin “Coach K” Lee et Lil Baby. Le film a reçu des éloges depuis sa première au Festival du film de Tribeca et a trouvé une maison pour ses débuts.

Le film sera disponible en exclusivité sur Prime Video le 26 août. La première bande-annonce a également été publiée, dans laquelle Drake et Young Thug parlent de Lil Baby et de son ascension vers la gloire. Vous pouvez regarder la première bande-annonce ci-dessous.