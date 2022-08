L’histoire de Jennifer Lopez avec Ben Affleck et au-delà : une chronologie de ses romances célèbres

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennifer Lopez fête son amour avec Ben Affleck. le week-end avec une fête de mariage de trois jours.

Le couple s’est marié pour la première fois lors d’un mariage surprise à Las Vegas le mois dernier, mais maintenant, ils organisent un événement pour les amis et la famille.

Avant de marcher dans l’allée pour épouser Affleck, l’actrice “Marry Me”, 53 ans, a eu plusieurs romances très médiatisées. Elle a été mariée quatre fois et est sortie avec plusieurs des plus grands noms d’Hollywood.

Voici un aperçu de tous les engagements, mariages et cierges passés de Lopez alors qu’elle et Affleck, 50 ans, obtiennent une “seconde chance au véritable amour”:

Ojani Noa – 1997

Lopez a épousé l’acteur Ojani Noa en 1997. Leur relation a été de courte durée, conduisant à leur séparation 11 mois après avoir noué le nœud. Noa a récemment partagé ses réflexions sur son ex-femme marchant à nouveau dans l’allée avec Affleck et a exprimé ses doutes quant à la durée du mariage.

“Je lui souhaite, ainsi qu’à Ben, le meilleur”, a-t-il déclaré dans une interview au Daily Mail avant d’ajouter qu’il n’était “pas convaincu que cela durera.

“Jen adore être amoureuse, mais elle a été fiancée six fois. Ben est le mari n°4. J’étais le mari n°1, et elle m’a dit que j’étais l’amour de sa vie. Quand nous nous sommes couchés le soir de notre mariage, elle a dit que nous serions ensemble pour toujours.”

Lopez a évoqué son mariage avec Noa dans une interview avec Aujourd’hui en 2019 et a déclaré que son mariage avec le producteur ne « comptait pas vraiment ».

“J’ai été mariée trois fois. Et une fois, c’était neuf mois, et une fois, c’était 11 mois”, a-t-elle déclaré au point de vente, faisant référence à ses mariages avec Noa et Cris Judd.

“J’étais très jeune les deux premières fois où j’ai essayé de me marier. Je dirais essayer se marier”, a-t-elle ajouté en soulignant qu’elle était “si jeune” à l’époque. “J’avais l’impression que si je me mariais, j’aurais toujours quelqu’un, mais ce n’est pas comme ça que la vie fonctionne.”

Noa a offert à Lopez une bague de fiançailles en diamant classique en 1997.

Cris Judd – 2001

Après s’être séparé de Noa, Lopez a entamé une brève relation avec le rappeur P. Diddy avant de sortir sérieusement avec son danseur de secours Cris Judd. Le couple s’est rencontré pour la première fois sur le plateau vidéo de “Love Don’t Cost a Thing” en 2000.

Ils se sont mariés en septembre 2001 et se sont séparés en juin suivant. Leur divorce a été finalisé en 2003.

Judd a partagé dans une interview avec TooFab en 2019 que le duo ne reste plus en contact, mais il lui souhaite “le meilleur”.

“Mec, je suis si loin d’elle”, a déclaré Judd au point de vente. “J’ai, mon Dieu, tu sais, je lui souhaite juste le meilleur.”

En 2001, Judd a offert à Lopez une bague en diamant taille émeraude dont le coût était estimé à six chiffres, E! Nouvelles rapportées.

Premier engagement de Ben Affleck – 2002

Presque immédiatement après sa séparation d’avec Judd, Lopez a rencontré Affleck sur le tournage de leur film “Gigli” en 2002. Ils ont commencé à sortir ensemble et se sont fiancés avant la fin de l’année.

Le couple a confirmé ses fiançailles avec Diane Sawyer en 2002.

Avec l’explosion des tabloïds, Affleck et Lopez sont devenus le couple le plus sexy à suivre, et ils ont eu affaire à des paparazzi presque partout où ils allaient. L’examen minutieux des médias serait un gros problème pour le couple.

“Nous n’avons pas essayé d’avoir une relation publique”, a déclaré Lopez au magazine People en 2016. “Nous étions juste ensemble à la naissance des tabloïds, et c’était comme” Oh mon Dieu “. C’était juste beaucoup de pression.”

Lopez et Affleck ont ​​reporté leur mariage quelques jours seulement avant la date spéciale, citant “l’attention des médias”.

Les deux ont eu une relation difficile après le report et ont officiellement mis fin à la relation en janvier 2004.

“J’avais l’impression que mon cœur avait été arraché de ma poitrine”, a écrit Lopez dans son livre de 2014 “True Love” à propos de la rupture.

Affleck a proposé une bague de fiançailles en diamant rose de 6,1 carats de Harry Winston, d’une valeur de 2,5 millions de dollars, Alastair Smith partagé avec US Weekly.

Marc Antoine – 2004

Marc Anthony et Lopez se sont mariés cinq mois après sa rupture dévastatrice avec Affleck.

Le couple s’est marié lors d’une petite cérémonie chez elle à Beverly Hills. À l’époque, une source a déclaré au magazine People que le mariage était une surprise, même pour la famille, à qui on avait dit de venir chez elle pour une “fête de l’après-midi”.

Lopez et Anthony partagent leurs jumeaux de 14 ans, Emme et Max. Le couple s’est séparé en 2011 et leur divorce a été finalisé en 2014.

Anthony a proposé à JLo une bague en diamant bleu de 8,5 carats, également de Harry Winston. La bague est estimée à 4 millions de dollars.

Alex Rodríguez – 2017

Alex Rodriguez et Lopez ont confirmé leur relation pour la première fois en 2017 et ont fait leurs débuts au Met Gala cette année-là. En mars 2019, l’ancienne star de la MLB a posé la question lors de vacances aux Bahamas.

Rodriguez a proposé avec une grande bague en diamant taille émeraude qui était fièrement portée au doigt de Lopez. Le couple prévoyait de se marier en 2020, mais en raison de la pandémie, leur date a été reportée.

“Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer maintenant en ce qui concerne les dates ou quelque chose comme ça”, a déclaré Lopez sur “The Ellen DeGeneres Show”. “Nous sommes juste en quelque sorte dans un schéma d’attente comme le reste du monde. Encore une fois, c’est quelque chose que nous devrons attendre et voir dans quelques mois, comment tout cela se déroulera.”

En avril 2021, le couple a officiellement annulé leurs fiançailles, citant qu’ils étaient “meilleurs en tant qu’amis”.

“Nous avons réalisé que nous étions meilleurs en tant qu’amis et nous avons hâte de le rester. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement dans nos entreprises et projets communs. Nous souhaitons le meilleur les uns pour les autres et pour les enfants les uns des autres. Par respect pour eux , le seul autre commentaire que nous ayons est de dire merci à tous ceux qui ont envoyé des mots aimables et un soutien”, lit-on dans la déclaration, qui a été partagée avec le magazine People.

Selon Harper’s Bazaar, la bague que Rodriguez proposait à Lopez était estimée à plus d’un million de dollars.

Ben Affleck – 2021

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés le mois dernier à Las Vegas après un voyage de 20 ans, et maintenant ils sont prêts à célébrer leurs noces avec une extravagance de trois jours.

Lopez a d’abord annoncé son mariage avec Affleck dans sa newsletter.

“Nous l’avons fait”, a écrit Lopez, accompagné de nouvelles photos du moment en juillet. “L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience.”

Lopez et Affleck obtenu une licence de mariage au Nevada le 17 juillet. La chanteuse “On the Floor” a également demandé à changer légalement son nom en Jennifer Lynn Affleck, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Le couple est actuellement en Géorgie pour célébrer un week-end de mariage de trois jours avec ses amis et sa famille dans le domaine de 87 acres d’Affleck. La liste des célébrités se dirigeant vers le sud pour l’événement de trois jours devrait inclure Matt Damon, Jimmy Kimmel, le frère de Ben, Casey Affleck et Drea de Matteo.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.