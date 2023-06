L’histoire de deux villes : Paris prouve qu’il n’y a pas besoin de gratte-ciel pour prospérer | Rowan Moore

Jvoici une histoire que des sections du commentariat britannique se plaisent à raconter depuis un certain temps, sur les différences entre Londres et Paris. La capitale française, dit-il, est sur-réglementée et surtaxée, agréable à regarder, bonne pour les mini-breaks du week-end, mais stagnante, figée, une pièce de musée. Son homologue britannique, dans cette lecture, est poussé, dynamique, créatif, global, ouvert aux affaires.

Le contraste se joue sur leurs horizons respectifs. Paris, après un flirt avec les immeubles de grande hauteur qui a donné lieu à deux ou trois projets controversés disséminés aux abords de son centre, a réimposé la semaine dernière d’anciennes règles qui interdire les bâtiments au-dessus de 37 mètres (121 pieds). La planification de Londres continue d’être un gratuit pour tousavec des grappes bruyantes de tours qui poussent non seulement dans la ville et autour de Canary Wharf, mais aussi dans des endroits moins centraux tels que Vauxhall, Tottenham et Lewisham, même dans des villes de banlieue en dehors des limites de la ville, comme Woking.

Il serait facile de rejeter les limites de hauteur réintroduites comme un autre exemple de dépassement municipal français, sauf que le récit de Londres dynamique contre Paris endormi semble moins convaincant qu’il ne l’était autrefois – en partie grâce au Brexit – étant donné que la bourse française a dépassé la bourse de Londres. Bourse en tant que premier marché d’actions en Europe. Un certain nombre d’institutions financières, en s’installant à Paris, ont trouvé son insistance sur la qualité de vie plutôt que sur la croissance à tout prix de plus en plus attrayante. Dans ce cas, Londres – et d’autres villes telles que Bristol et Liverpool qui, à des degrés divers, ont adopté de grands immeubles – feraient bien de voir ce qu’elles peuvent apprendre de l’exemple français.

Le boulevard Haussmann bordé d’arbres à Paris a peu changé au fil des décennies. Photographie : Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images

Les partisans des gratte-ciel, à Paris comme ailleurs, disent qu’ils sont passionnants, modernes, offrent un espace indispensable pour les logements et les emplois, et attirent les entreprises. « Si les bâtiments verticaux peuvent enrichir le cœur de la capitale », déclare Jean Nouvel, architecte de l’achèvement Schéma de double tour jumellequi est l’un des projets à l’origine des nouvelles restrictions, « pourquoi se priver ? »

La question est de savoir si elles « enrichissent » réellement les villes. Pour utiliser le mot dans son sens financier le plus littéral, ils créent des véhicules d’investissement qui apportent de l’argent, souvent de l’étranger, à leurs emplacements. Mais leur contribution aux besoins de logement est discutable – car ils sont coûteux à construire et leurs appartements ont tendance à se vendre à des prix élevés. Et, comme le montre la faillite qui vient d’être annoncée du conseil de Woking, qui a fait faillite en investissant dans des gratte-ciel, les rendements des immeubles de grande hauteur peuvent aussi bien baisser qu’augmenter.

Les zones créées au pied des tours ne sont pas non plus la preuve convaincante qu’elles enrichissent les villes socialement, spatialement ou culturellement. Si vous vous rendez dans les nouveaux quartiers à plusieurs étages de Londres, vous aurez tendance à trouver des lieux arides et sans vie, dépourvus de caractère spécifique, leurs habitants retirés de la vie de la rue par des ascenseurs et des halls d’entrée, leur ambiance créée par un aménagement paysager qui pourrait être n’importe où et par les chaînes qui peuvent payer les loyers de leurs points de vente. Quant à leur soi-disant modernité, les gratte-ciel sont comme le transport aérien : ils étaient aussi glamour que la jet set, mais maintenant ils sont dans une phase Ryanair – générique, terne et prévisible, une option par défaut pour les sociétés immobilières sans imagination.

Ils sont difficiles à justifier pour des raisons environnementales. Les grands bâtiments nécessitent plus d’acier et de béton par pied carré pour leur construction que les plus bas, et une fois construits, ils ont besoin d’ascenseurs et (généralement) de climatisation. En théorie, ils peuvent créer des densités de population qui soutiennent les transports en commun, même si dans la pratique leurs habitants semblent assez enclins à utiliser la voiture. Difficile d’être en désaccord avec Émile Meunier, conseiller des Verts à Paris, lorsqu’il dit qu’il y a «pas de tour écologique”.

Les tours jumelles Duo à Paris ont suscité la controverse. Photographie : Abaca Press/Alamy

Pour les villes britanniques plus petites et historiques – Norwich, par exemple, qui a joué avec l’idée de hauteur – le message de Paris est qu’il est possible de simplement dire non. Pour les plus grands, c’est plus complexe. À Londres et à Manchester, le navire gratte-ciel a navigué il y a longtemps, donc les interdictions générales n’ont pas beaucoup de sens. Paris a longtemps été une ville hautement gérée et dirigée de manière centralisée, avec un tissu urbain plus uniforme en conséquence, et les grandes villes britanniques sont plus chaotiques et multiformes, ce qui plaide également contre des règles uniques à l’échelle de la ville.

Mais les arrondissements, les maires et le gouvernement national ont le pouvoir de mettre en œuvre des politiques qui limitent les émissions de carbone de la construction de bâtiments, ce qui, s’il était fait sérieusement, réduirait à lui seul le nombre de nouvelles tours. Ils peuvent également – ​​en théorie, mais pas trop souvent dans la pratique – exiger que, lorsqu’ils sont autorisés, les immeubles de grande hauteur et les espaces qui les entourent soient conçus avec qualité et intelligence. De telles choses coûtent naturellement de l’argent, mais le principal pouvoir des immeubles de grande hauteur, et la principale raison pour laquelle ils sont construits, est qu’ils libèrent la valeur du terrain, ce qui devrait signifier qu’il existe les ressources nécessaires pour faire du bon travail.

La comparaison Londres vs Paris peut être considérée comme une comparaison entre la quantité et la qualité. Alors qu’en termes de population et de PIB, Londres a connu une plus grande croissance que Paris pendant la majeure partie de ce siècle et a créé plus d’emplois, la capitale française a réalisé des gains de productivité bien plus impressionnants. Plus de richesse est créée, c’est-à-dire par citoyen. Parmi les conséquences, bien que les logements parisiens ne soient guère bon marché, figure une crise du logement moins aiguë.

Paris s’efforce aussi de s’ériger en une ville exceptionnellement grande ville durable, plus désirable qu’elle ne l’est déjà, en rendant ses espaces publics et ses berges aussi attractifs que possible pour les piétons et les cyclistes, en réduisant l’usage de la voiture, et en mettant en œuvre le concept de « ville 15 minutes », où l’essentiel de la vie est proche à votre domicile. Sa politique sur les immeubles de grande hauteur fait partie de ce tableau d’ensemble. La méthode londonienne – les empiler et les vendre pas si bon marché – ne peut, compte tenu de cette concurrence, continuer à tenir son succès pour acquis.