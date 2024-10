L’histoire de deux villes : le rôle de l’art dans le renouveau culturel de Kochi et Kassel

Pavillon KOODAARAM Kochi-Muziris / Architectes Anagram. Image © Suryan//Dang

Le long de la côte sud-ouest de l’Inde, parsemée d’un mélange d’architecture coloniale et de patrimoine ancien, la ville de Kochi se présente comme un vestige de l’influence étrangère. Une ville autrefois colonisée par les Portugais, les Néerlandais et les Britanniques insuffle désormais une nouvelle vie à son paysage bâti. Partout dans le monde, dans la ville allemande de Kassel, les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale sont gravées dans l’environnement, au plus profond de son âme culturelle ravivée. Kochi et Kassel, bien que très éloignées sur le plan géographique et historique, partageaient un point commun : le pouvoir de guérison de l’art et des festivals. Au lendemain d’un traumatisme historique, ces villes ont trouvé un renouveau grâce à l’expression créative d’artistes du monde entier.

À Cassel, Documentationune exposition internationale d’art contemporain de renommée fondée en 1955, a été un moteur de la renaissance de la ville. Un fort désir de reconnecter l’Allemagne avec le monde de l’art moderne a été ressenti au sein de la communauté et la Documenta est née comme une reconstruction spirituelle et culturelle de la nation. L’exposition présentait des œuvres qui avaient été qualifié de « dégénéré » par le régime nazigagnant en visibilité auprès du grand public. Au fil du temps, Documenta a évolué pour héberger des récits autour de questions plus larges de mémoire historique, de réconciliation et de défis politiques mondiaux.

documenta Kassel 2017. Image © marcostetter

En Inde, le Biennale de Kochi-Muziris lancé en 2012, honorant une époque précoloniale où Kochi était un centre important d’échanges commerciaux et culturels. Explorant les subtilités de l’identité indienne postcoloniale, la Biennale a servi de plateforme aux artistes pour explorer les thèmes du colonialisme, de l’hybridité culturelle et des systèmes de connaissances autochtones. Le public s’est engagé à réconcilier ce qui a été perdu et l’identité en mutation de la ville côtière d’une manière sûre et expressive.

Grâce à l’art, les deux villes ont pu se réapproprier leurs espaces urbains. Les bâtiments de la période coloniale de Kochi ont été reconvertis pour accueillir la Biennale, réécrivant les histoires d’oppression que ces structures portaient autrefois. De même, la Documenta a joué un rôle dans la reconstruction d’après-guerre de Kassel, en configurant son paysage urbain pour refléter les nouvelles institutions culturelles et la réaffectation des espaces existants.

Le conteneur, Biennale de Kochi Muziris 2023 / Samira Rathod Design Atelier. Image © Sridhar Balasubramaniam

Le conteneur, Biennale de Kochi Muziris 2023 / Samira Rathod Design Atelier. Image © Niveditaa Gupta

L’art peut être un outil qui suscite le dialogue et, dans l’histoire de ces deux villes, il était également un véhicule de transformation urbaine. En s’attaquant à des histoires difficiles, les artistes de Kochi et de Kassel ont plongé dans le passé de leur ville pour explorer les thèmes de l’exploitation et de l’effacement culturel afin de remettre en question leurs identités actuelles. Les expositions d’art qui s’attaquent à la ville ont un effet d’entraînement sur le grand public et sur le paysage bâti. L’Aspinwall House, face à la mer, autrefois un comptoir commercial britannique dans l’actuelle Kochi, est désormais le lieu principal de la Biennale. Son design de style colonial offre une toile de fond idéale pour l’art contemporain explorant les thèmes des échanges culturels. La ville a exhorté le gouvernement à préserver le bâtiment historique et prendre des mesures qui permettraient au bâtiment patrimonial de renommée mondiale de continuer à accueillir la Biennale.

Maison Aspinwall, Fort Kochi. Image gracieuseté de la Biennale de Kochi-Muziris

Le Fridericianum pendant la documenta . Image gracieuseté de Cindybeau via Wikimedia Commons

De la même manière, à Kassel, le Fridericianuml’un des plus anciens musées publics d’Europe, a été modernisé à plusieurs reprises pour la Documenta. Le Fridericianum a été fondée en 1779 comme l’une des les premiers musées publics au monde. Depuis 1988, c’est une galerie d’art de renommée internationale. Gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, sa restauration et son adaptation pour des expositions d’art contemporain mettent en évidence le rôle de la Documenta dans la reconstruction et l’urbanisme de Kassel d’après-guerre.

L’impact de ces événements sur leurs villes hôtes diffère sur plusieurs aspects clés. Tandis que Kochi se concentre sur la reconversion des bâtiments de l’époque coloniale, la transformation de Kassel implique la reconstruction d’une ville dévastée par la guerre. La Documenta a conduit à une planification urbaine plus étendue et à la création de nouvelles institutions culturelles, entraînant des changements plus permanents dans le paysage de Kassel. C’est apprécié car chaque édition de Documenta attire des invités internationaux tout au long de l’exposition, réveillant Kassel de sa faible activité et générant des avantages économiques. L’importance de l’exposition pour la ville comprend également l’émergence et l’expansion de cafés et de restaurants autour des lieux d’exposition.

En revanche, les interventions de la Biennale de Kochi impliquent principalement la réutilisation adaptative des structures existantes et des installations temporelles qui insufflent un nouvel air à la ville tous les deux ans. L’utilisation de bâtiments historiques par la Biennale crée un dialogue fort entre l’art contemporain et l’architecture traditionnelle, tandis qu’à Kassel, l’intégration prend souvent la forme de structures modernes et de projets d’art public au sein de la ville reconstruite.

Pavillon Kollektiv / Christoph Hesse Architects. Image © Laurian Ghinitoiu

Maria Installation / Christoph Hesse Architectes. Image © Laurian Ghinitoiu

Même si ces deux événements ont joué un rôle déterminant dans les processus de redressement et de redéfinition, ils n’ont pas été sans défis ni critiques. La biennale de Kochi a fait l’objet d’accusations concernant la représentation des artistes de l’élite internationale par rapport aux créateurs locaux et a été le centre de débats autour de la gentrification et son impact sur la communauté hôte. La Documenta a été confrontée à ses propres controverses, notamment des débats sur la représentation des artistes non occidentaux et le rôle de l’événement dans la résolution des problèmes politiques contemporains. L’édition 2022, par exemple, a été marquée par accusations d’antisémitismesoulignant les défis permanents liés à la lutte contre les traumatismes historiques.

La Biennale de Kochi-Muziris et la Documenta présentent des approches créatives de l’utilisation de l’art et des expositions d’art pour négocier l’histoire et reconstruire les identités. En tant qu’espace de réflexion et de dialogue, ces événements ont aidé leurs villes hôtes à évoluer au-delà de leur passé et à mettre en valeur la résilience de leurs communautés. Alors que ces événements se poursuivent, ils restent des plateformes cruciales permettant à leurs villes respectives de s’intéresser à leur passé et d’imaginer leur avenir.