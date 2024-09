L’histoire de deux divas : Brittany Murphy et Dakota Fanning s’affrontent dans Uptown Girls | Films

Til n’y a pas de neuf minutes plus joyeuses sur Internet que le clip de Brittany Murphy, 24 anstous les yeux de dessin animé et une coupe blonde au rasoir, faisant visiter à MTV un magasin Blockbuster du centre-ville de Manhattan à l’été 2002.

Elle fait des roues et s’écrase contre les étagères. Elle s’extasie devant Drew Barrymore, Shrek et Bob Fosse. Elle exécute une marche absurde sur le podium avec un froncement de sourcils qui ferait rougir Derek Zoolander. C’est un tourbillon d’exubérance étourdissante et dérangée – la bande démo idéale, en d’autres termes, pour une future superstar déjantée.

Au début des années 2000, Murphy, qui avait déjà un talent générationnel grâce à ses performances remarquables dans Clueless, Une vie volée et 8 Mile, semblait prête à devenir une star dans un rôle principal. Et quel meilleur moyen d’y parvenir que de faire équipe avec (pardon à Nicole Kidman et à ses camarades prétendants aux Oscars) un autre des grands acteurs de l’époque : la petite vieille Dakota Fanning ?

Une comédie pétillante de divas en duel qui exerce un effet émotionnel surprenant, Uptown Girls de 2003 met en vedette Murphy dans le rôle de Molly Gunn, une princesse de la fête de New York dont l’existence frivole s’effondre lorsqu’elle perd la fortune de son défunt papa rock star, la forçant à accepter un emploi de nounou pour Lorraine « Ray » Schleine de Fanning : une enfant de huit ans qui déteste s’amuser et qui fait face à ses propres problèmes d’absence de ses parents.

« Je suis Miss Prolétariat maintenant », annonce Molly, avec toute la conviction d’une héritière qui vient d’être expulsée de son appartement-terrasse de l’Upper West Side. « Je nettoie les sols, je donne une fessée au gosse, je récupère le chèque de paie vendredi. »

Pitreries d’appartement : une « fantaisie guillerette » de Manhattan capturée avec une étincelle séduisante. Photographie : Cinematic/Alamy

La chute de Molly est la vitrine parfaite pour l’énergie maniaque de Murphy et son talent pour la comédie physique, son optimisme inébranlable n’ayant d’égal que sa capacité à s’effondrer sur un talon cassé, à glisser sur une marée de mousse de lessive ou à tirer son adorable cochon miniature à travers la ville.

En tant que jeune fille précoce qui prend des pilules avec la coupe de cheveux d’Anna Wintour et qui se moque de lui avec véhémence, Fanning est le contrepoint direct aux paroxysmes loufoques de Murphy, et un délice pour tous ceux – comme moi – pour qui regarder des enfants tyranniser des adultes reste l’un des grands plaisirs du cinéma. « C’est un monde dur », Attiser les pince-sans-rire Dans la réplique la plus drôle du film, son visage candide s’illumine comme celui d’un méchant de film noir alors qu’elle incline ses lunettes de soleil.

Murphy, qui pouvait être aussi sombre que maladroite, complique l’air étourdi de Molly par un sentiment croissant d’anxiété et de perte. Son humanité fait craquer le front hostile de Ray, et Fanning, une jeune actrice surdouée avec un arc émotionnel lourd ici, semble savourer ce nouveau sens du jeu. Sous l’extérieur mousseux du film se cache l’histoire de deux âmes perdues. Une fraternité forgée face au chagrin.

Bien que rejeté comme une formule superficielle par les critiques contemporains (bien que Roger Ebert l’a compris), Uptown Girls finira par trouver grâce auprès d’un public plus jeune, attiré par ses performances charismatiques et tendres – sans parler de sa vision féerique du Manhattan post-11 septembre, ni du talisman de Murphy Robe Blumarine; il y a articles entiers consacré à la mode du film.

Le réalisateur Boaz Yakin, dont le drame urbain Fresh a étudié l’envers de la fracture sociale de la ville, s’appuie sur ce fantasme joyeux de sa ville natale. Le tout est capturé avec une étincelle séduisante par le directeur de la photographie vétéran Michael Ballhaus, un homme qui savait comment s’y prendre avec les blondes en détresse émotionnelle. Bien avant son célèbre travail avec Martin Scorsese (avec qui il a tourné sept films, dont Les Affranchis et Gangs of New York), il était derrière la caméra sur de nombreux mélodrames enchevêtrés de Rainer Werner Fassbinder, notamment le monumental Les Larmes amères de Petra von Kant de 1972.

La connaissance de la courte vie de Murphy ne peut s’empêcher de hanter le film. Photographie : Cinematic/Alamy

Ballhaus apporte son travail de caméra expressif à Uptown Girls dans une séquence culminante se déroulant sur le manège de tasses de thé de Coney Island, un moment de catharsis partagée entre Molly et Ray qui frappe fort pour quiconque est perdu dans la jeune adolescence – ou forcé de grandir avant son heure.

Bien sûr, la courte vie de Murphy – elle est décédée en décembre 2009, à l’âge de 32 ans – ne peut que hanter le film. Vers la fin de ce clip de MTV de 2002, l’actrice vérifie ses locations et saute sur le comptoir du magasin, défiant l’étiquette de Blockbuster : « Parce que je peux », rigole-t-elle, « et je ne pourrai plus jamais faire ça ». Quelques instants plus tard, elle a disparu pour toujours, reprenant sa démarche de défilé en sortant du magasin et se dissout dans la lumière du jour.