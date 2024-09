L’histoire de CRISPR-Cas9 – The Varsity

C’était en 2020. Je terminais mon cours de sciences de neuvième année avec une bonne note de 60 %, espérant que si quelqu’un voyait mes examens ratés dans la poubelle de recyclage, cela contribuerait à entretenir un climat de mystère autour de moi. Cette raison était préférable à la vérité, qui était que j’étais malade et que je l’étais depuis un certain temps. Je n’aimais pas beaucoup de matières, et encore moins les sciences, avec leur rigueur académique et leur air de supériorité. J’avais l’impression que les sciences étaient un ensemble de connaissances scellées derrière des manuels scolaires pour ceux qui étaient aptes à apprendre. Elles étaient destinées à ceux qui comprenaient la pharmacie à travers les réactions, la physiologie à travers les diagrammes et qui sont essentiellement des guérisseurs armés de surligneurs multicolores.

La même année, des biochimistes Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna étudiaient le système immunitaire bactérien. Les bactéries se défendent contre les virus envahissants différemment des humains. Après une infection, les bactéries stockent des morceaux de matériel génétique viral envahissant dans leur ADN pour référence ultérieure, comme une affiche moléculaire « Wanted » pour de futures attaques virales. Ces bactéries stockent ce qu’elles ont appris des virus dans une section appelée « clustered regular » p court intercaléalindromique répétitions (CRISPR) — zones vides dans l’ADN bactérien réservées au stockage de l’ADN viral au fur et à mesure de son arrivée.Si le même virus attaque à nouveau une bactérie, son système immunitaire se tourne vers la région CRISPR. Si le système immunitaire bactérien reconnaît une correspondance, la bactérie sait comment mieux se défendre et découpe alors l’ADN étranger envahisseur, répétant ainsi le cycle.

En théorie, si vous pouviez contrôler l’ADN stocké dans les régions CRISPR, vous pourriez manipuler les bactéries pour qu’elles insèrent ce que vous voulez dans leur génome. Vous auriez ainsi des ciseaux génétiques : vous pourriez supprimer des gènes, les activer et les classer à votre guise. Vous pourriez ainsi créer la bactérie de vos rêves ! Un être vivant et réel !

Mais aujourd’hui, tout cela n’est plus hypothétique. Le prix Nobel de chimie 2020 a été décerné à Charpentier et Doudna pour un outil capable de réorganiser et de modifier le génome humain. Il s’agit du CRISPR-Cas9.

Pendant ce temps, j’étais encore malade et je lisais beaucoup. J’étais contente d’être tenue à l’écart de la science. C’était avant que je tombe sur le poème de Shira Erlichman Indésirable:

« Je suis dans le magasin de glaces de ma ville quand je les remarque : le couple blanc me sourit. Le dépliant sur lequel ils sont affichés est rose : la couleur internationale de la positivité face à l’infertilité. Mais ils ont la foi, ils essaient, ils n’ont pas renoncé à vouloir ce qu’ils veulent, malgré tout.

…

Ce n’est pas conscient, mais quelque part à l’intérieur une voix dit : « Vérifie. »

Pas de casier judiciaire. « Vérifié. »

Aucun antécédent de maladie mentale.

Je dis à haute voix au journal : « Je sais que c’est différent, Susan, Jim, mais je ne souhaiterais jamais que Frida n’ait pas été renversée par ce chariot. Je ne la regarderais jamais en face et ne lui dirais pas : « Je choisis de te détruire, toi, tes peintures et ton cœur horrifié. Je dérobe ton petit cerf aux bois. » »

Les faits sur CRISPR-Cas9

CRISPR-Cas9 n’est pas le premier outil de modification génétique sur le marché, mais c’est le moins cher, le plus rapide et le plus précis. Les entreprises de biotechnologie l’utilisent pour résoudre des problèmes dans tous les domaines, de l’agriculture au développement pharmaceutique. CRISPR-Cas9 peut fonctionner sur des humains dans des ovules fécondés et il fonctionne incroyablement bien. N’importe quel facteur héréditaire peut être modifié de manière permanente, des allergies aux variantes pathogènes du cancer. Nous pourrions éventuellement supprimer des maladies génétiques de lignées entières.

Si cela est possible, notre compréhension actuelle de la génétique n’est pas aussi solide – l’utilisation de CRISPR-Cas9 peut avoir de graves conséquences. Si l’ADN sert de livre de recettes à votre cellule, alors CRISPR-Cas9 est comme un boulanger amateur, ajoutant et soustrayant des ingrédients. Nous ne savons pas encore ce que la modification de la recette fera au « produit final ». Les effets hors cible de cette technologie peuvent rendre l’édition génétique imprévisible et potentiellement débilitante pour nous.

Des recherches sont en cours sur CRISPR-Cas9, et un jour viendra où cette technologie pourra être utilisée sur des êtres humains adultes, avec tous les risques qu’elle comporte. Les scientifiques et les politiciens doivent prendre des décisions éthiques sur la manière de l’utiliser. Où tracer la ligne ?

Je n’ai pas de réponse à apporter à propos de l’utilisation de CRISPR-Cas9. J’ai cependant des sentiments à ce sujet.

« Elle ne veut pas souffrir non plus », dis-je lentement en ouvrant les mots, « mais elle plutôt être vivantque ne pas souffrir.’”

Qui décide de ce qui doit être « réparé » ?

L’autodéfense est un mot important dans les discussions sur la défense des droits des personnes handicapées. Il s’agit de défendre vos expériences afin que vos besoins soient pris au sérieux. Vous souffrez de manière invisible et personne ne vous croit. Vous devez apprendre à faire en sorte qu’on vous croie.

Dans IndésirableErlichman écrit qu’elle entend par hasard une conversation sur son existence, à laquelle elle a du mal à suivre. Elle n’écrit pas sur l’édition génétique, mais plutôt sur le fait de ne pas savoir quoi ressentir ou dire quand on a un problème que les gens essaient de résoudre.

Je sais que CRISPR-Cas9 est une technologie révolutionnaire. Si vous m’aviez demandé il y a quelques années si j’aurais effacé les parties qui me rendaient malade – erreur, risque et tout le reste – j’aurais répondu oui. Aujourd’hui, je ne sais plus si c’était la maladie qui me rendait malheureux ou une préoccupation omniprésente de réussir à être « normal ».

Je ne serais pas la même personne sans ce que cette maladie m’a appris : l’adaptation, l’acceptation et la façon de prendre soin de moi. Je ne pense pas qu’éliminer un obstacle et le surmonter soient la même chose. Cependant, je ne sais pas si cela justifie que quelqu’un d’autre traverse également les mêmes obstacles.

Personne n’a actuellement de réponse à ces questions, mais j’espère que les bonnes personnes s’intéresseront à ces questions. De bons généticiens et des décideurs politiques éthiques, mais aussi des jeunes qui veulent avoir un enjeu dans leur avenir. Après avoir suivi les développements de CRISPR-Cas9 pendant un certain temps, il devient clair que la plupart des discours autour de cette technologie ont moins à voir avec la science qu’avec les attitudes sociales envers la maladie et le handicap. Que signifie pour nous le fait d’être « fixés » à jamais, surtout au risque de mourir de complications ?

Tout cela sans parler des obstacles financiers, des facteurs non héréditaires, de la mise en place de la législation et d’un millier de discussions connexes essentielles à la discussion sur toute utilisation de la technologie d’édition génétique. Tout le monde ne sait pas à quoi ressemblera l’avenir avec CRISPR-Cas9, moi en particulier. Ce que je sais, c’est que je ne veux pas rester à l’écart de la conversation.

Le poème d’Erlichman se termine ainsi :

« Je ne parle pas à un morceau de papier dans le magasin de crème glacée Herrell. Je ne suis pas invoquant Frida. Je ne nomme pas Claire, un fantôme mal-aimé. Je lèche mon poignet d’un mune bouillie de crème à la fraise, en écoutant le terrible hit du Top 40 qui retentit au-dessus de ma tête. mtarauder les mots Aucun antécédent de maladie mentaleessayant de bouger mes pieds et de quitter le un monde où tout cela est scotché, naturel comme la lune.

Le Rockwell normal de notre époque me peindra-t-il debout ici devant lui ? Dans mon jean coupures, finir ce qui reste d’un cône détrempé, de la drogue dans mon sang, non désiré par des étrangers.