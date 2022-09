WASHINGTON (AP) – Traîner avec la fille de Richard Nixon, Tricia, lors d’un «souper-dansant» à la Maison Blanche. Échange d’histoires avec Ronald Reagan sur l’équitation. Faire plier les oreilles de Donald Trump et Joe Biden sur le changement climatique.

Le roi Charles III, devenu chef de l’État à la suite du décès de sa mère, la reine Elizabeth II, a fait la connaissance de 10 des 14 présidents américains en poste depuis sa naissance en 1948.

Il n’avait que 10 ans lorsqu’il a coché son premier président en 1959. C’est alors que Dwight Eisenhower a rendu visite à la reine et à sa famille au château de Balmoral en Écosse, où elle est décédée le 8 septembre après un règne de 70 ans.

“Je suppose que vous ne pouvez pas commencer trop tôt”, a déclaré Barbara A Perry, directrice des études présidentielles au Miller Center de l’Université de Virginie. Elle a noté que le petit-fils de Charles, Prince George, était un enfant en bas âge lorsque le palais de Kensington a publié une photo de lui serrant la main de Barack Obama lors du voyage du président à Londres en 2016.

Charles n’a jamais rencontré Harry Truman, Gerald Ford, Lyndon Johnson et John F. Kennedy, a déclaré Perry.

Ses rencontres avec les présidents américains comprenaient ce qu’il a rappelé comme une visite «amusante» d’un week-end à la Maison Blanche de Nixon en 1970 avec sa sœur Anne, lorsque le futur roi de 20 ans – l’un des célibataires les plus éligibles au monde – a senti qu’il y avait un effort à pied pour l’installer.

“C’était l’époque où ils essayaient de me marier à Tricia Nixon”, se souvient-il plus tard.

Le roi a bavardé avec des présidents lors de ses visites aux États-Unis et en a rencontré d’autres lors de leurs voyages au Royaume-Uni. Il était en compagnie de Donald Trump, Obama, Bill Clinton et George W. Bush lorsqu’il a représenté la monarchie britannique aux funérailles nationales de l’ancien président George HW Bush en 2018 à Washington.

Charles a rencontré le président Joe Biden l’année dernière lors d’une conférence sur le changement climatique à Glasgow, en Écosse.

Le royal a visité l’Amérique environ 20 fois depuis ce premier voyage mémorable dans les années Nixon, a-t-il déclaré à CNN l’année dernière.

Les frères et sœurs royaux avaient été invités à Washington par les filles et le gendre de Nixon, Tricia Nixon, Julie Nixon Eisenhower et son mari, David Eisenhower, petit-fils du président Eisenhower, pour cette visite de trois jours en juillet 1970.

Les jeunes VIP avaient un programme chargé qui comprenait des gambades à la retraite présidentielle de Camp David, une visite nocturne des monuments de Washington, des visites de musées, un déjeuner-croisière sur la rivière Potomac jusqu’au domaine de George Washington à Mount Vernon, en Virginie, une danse sur la pelouse sud pour 700 invités et un match de baseball des Sénateurs de Washington.

Charles et Nixon se sont également rencontrés dans le bureau ovale. Mais si le président avait à cœur d’établir une union entre sa famille et la famille royale, ce n’était pas censé l’être.

En juin 1971, moins d’un an après la visite de Charles, Tricia épousa le beau de longue date Edward Cox dans la roseraie de la Maison Blanche. Une décennie plus tard, en juillet 1981, Charles épousa Lady Diana Spencer. Ils ont divorcé en 1996.

Nixon, lui-même, avait fait pression pour que Charles se rende aux États-Unis pour l’aubaine perçue des relations publiques, selon une note de janvier 1970 qu’il a envoyée à son conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger.

“Je pense que cela pourrait faire énormément de bien aux relations américano-britanniques”, a déclaré Nixon. Il a écrit qu’on lui avait dit que Charles “est le vrai joyau” de la famille royale et “fait une impression extrêmement favorable partout où il va”.

Charles a rendu les éloges dans une note de remerciement.

“La gentillesse dont nous avons fait preuve à la Maison Blanche était presque écrasante et nous en sommes extrêmement reconnaissants”, a écrit le prince à Nixon. “Ma sœur et moi rapportons en Grande-Bretagne la preuve la plus réconfortante de ce que l’on appelle la relation spéciale entre nos deux pays et de la grande hospitalité que vous et votre famille nous avez témoignée.”

De nombreuses conversations de l’ancien prince de Galles avec les récents présidents américains ont porté sur son intérêt pour la lutte contre le changement climatique. Charles a fait campagne pour l’environnement pendant 50 ans, mais il a reconnu après être devenu roi que son nouveau rôle exigeait qu’il mette de côté son activisme sur cette question et sur d’autres.

Charles, 73 ans, et Biden, 79 ans, ont discuté de la coopération mondiale sur la crise climatique l’année dernière alors qu’ils assistaient tous deux à un sommet à Glasgow, en Écosse. Ils se sont également rencontrés au palais de Buckingham en juin 2021 lors d’une réception organisée par la reine avant un sommet des dirigeants mondiaux à Cornwall.

Biden a rejoint l’accord de Paris sur le climat en 2015 après que Trump, en tant que président, ait retiré les États-Unis de l’accord.

Biden et le roi se sont entretenus mercredi, Biden présentant ses condoléances pour la reine.

Trump a déclaré que lors de sa visite avec Charles, l’ancien prince “a parlé le plus” et l’a pressé sur le climat lors d’une réunion prévue de 15 minutes qui a duré 90 minutes en 2019 à la résidence de Charles à Londres.

Lors d’une visite de trois jours à Washington en 2011, Charles, partisan d’une agriculture respectueuse de l’environnement, a rencontré le président Obama. Dans un discours, il a salué la campagne de Michelle Obama contre l’obésité et la faim chez les enfants, ainsi que les efforts des fabricants américains pour produire des aliments plus sains.

Il a critiqué les subventions du gouvernement américain pour l’agriculture à grande échelle et a encouragé un soutien accru des entreprises et du gouvernement à la production alimentaire biologique et respectueuse de l’environnement.

Dans son toast lors d’un dîner à la Maison Blanche en 2005, le futur roi a déclaré au président George W. Bush que le monde se tourne vers les États-Unis “pour une piste sur les problèmes les plus cruciaux auxquels notre planète est confrontée et, en fait, la vie de nos petits-enfants .

“Vraiment, les fardeaux du monde reposent sur vos épaules”, a-t-il déclaré.

Dans les remarques, Charles a également déclaré que le voyage lui rappelait sa première visite en Amérique, “lorsque les médias étaient occupés à essayer de me marier à Tricia Nixon”.

En visite avec Reagan dans le bureau ovale en 1981, les deux ont discuté de leur intérêt pour l’équitation alors qu’un steward apportait du thé. Mais il n’a pas été servi à la manière britannique.

De l’expérience, Reagan écrivit plus tard dans son journal:

«Les huissiers lui ont apporté du thé – horreur des horreurs, ils l’ont servi à notre façon avec un sachet de thé dans la tasse. Il m’est finalement venu à l’esprit qu’il tenait juste la tasse et qu’il l’a finalement posée sur la table. Je ne savais pas quoi faire », a avoué Reagan.

La chercheuse d’AP News Rhonda Shafner à New York a contribué à ce rapport.

Darlene Superville, Associated Press