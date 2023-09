L’histoire de ce salon de beauté indien situé à Yuba City

26 septembre — Tout a commencé lorsque Paul Kang, 23 ans, a décidé de suivre les conseils de sa grand-mère et de s’envoler pour le Pendjab en Inde dans l’espoir de trouver une épouse.

Ayant grandi dans la ville de Yuba, Kang était parfaitement conscient des idées fausses culturelles associées aux mariages arrangés. Beaucoup de ses amis l’ont découragé de poursuivre cette démarche, l’avertissant que ce choix le conduirait à la fois au malheur et à la ruine financière.

Mais la réalité de Kang ne pourrait pas être plus éloignée de ces prédictions négatives. Au cours de son séjour en Inde, il a rencontré plusieurs prétendants potentiels, certains ayant une éducation de haut niveau et des carrières lucratives, mais dès qu’il a posé les yeux sur Raj Kang, il a su qu’elle était la bonne et vice versa.

« Nous avons immédiatement cliqué », a déclaré Kang. « Je savais que j’allais soit l’épouser, soit rentrer seul à la maison. »

Issue d’une éducation protectrice et religieuse, Raj Kang ne s’était pas aventurée à plus de 20 miles environ de son village. En huitième année, elle a développé une passion pour les soins de la peau et de beauté et a commencé à apprendre à enfiler les sourcils. Elle a commencé à exercer son métier à la maison et dans les magasins locaux et a rapidement préféré cela à une carrière dans la mode, que sa famille l’avait encouragée à poursuivre.

« Cela m’a juste donné de l’énergie », a déclaré Kang. « Aider les gens à se sentir bien dans leur peau et voir ce que je pouvais faire pour eux de mes propres mains a été très enrichissant pour moi. »

Elle n’avait que 22 ans lorsqu’elle rencontra Paul Kang pour la première fois. Il était l’un des seuls prétendants qu’elle avait rencontré. Elle a dit qu’elle avait ressenti un sentiment immédiat de connexion avec lui après avoir imaginé leur rencontre dans un rêve prophétique.

« J’ai toujours su que mon mari n’était pas encore en Inde et qu’il viendrait me voir de loin », a déclaré Raj Kang.

Une fois que les deux hommes ont accepté de se fiancer, les préparatifs du mariage ont duré environ 20 jours. Ensuite, Paul Kang est retourné aux États-Unis et a entamé le processus de pétition pour sa nouvelle épouse. Onze longs mois plus tard, Kang était de nouveau dans les airs, revenant cette fois pour ramener son épouse en Amérique.

« Pouvez-vous imaginer quitter votre famille et venir dans une nouvelle famille si loin de chez vous ? Cela ne l’a pas empêchée de se fixer des objectifs », a déclaré Kang.

Kang a immédiatement aidé sa femme à inscrire sa femme à des cours d’anglais et a commencé à lui apprendre à conduire. Pendant ce temps, la famille de Raj Kang l’a découragée d’essayer de poursuivre des pratiques de cosmétologie ou de beauté en Amérique, estimant que cela ne serait pas rentable.

« Il y avait beaucoup de licences et de certificats à obtenir que je n’avais pas ici », a expliqué Raj Kang. « Cela semblait désespéré et j’ai essayé d’autres métiers pendant un certain temps, mais ce n’était pas ma passion. »

Pendant ce temps, Paul Kang travaillait toujours comme directeur de camionnage et économisait tout l’argent qu’il pouvait pour aider lui et sa femme à devenir indépendants. Lorsqu’elle lui a fait part de son rêve d’ouvrir une boutique de sourcils locale, il a recommencé à l’aider à rechercher des cours et des programmes de certification.

« En tant que mari, il est de mon devoir de m’assurer que tous les rêves de ma femme se réalisent, c’est pourquoi nous avons commencé à travailler », a déclaré Kang. « Comme tout jeune artiste, Raj a été confronté à de nombreux problèmes et personne ne lui a ouvert ses portes. Pour faire court, nous avons eu du mal mais nous avons réussi à nous en sortir. … Puis nous avons reçu un appel qui a tout changé. »

Travaillant dans l’industrie du camionnage, Paul Kang se retrouvait régulièrement à faire des allers-retours vers Stockton. Cela ne l’a pas empêché de prendre le temps de conduire sa femme à des cours à Roseville et à Sacramento où elle a obtenu une licence en cosmétologie et en maquillage permanent.

À l’école, Raj Kang publiait régulièrement des photos de son travail pratique sur les réseaux sociaux. Ironiquement, cela a conduit quelqu’un à dénoncer Kang au comté de Sutter pour des soupçons d’opérations non enregistrées et/ou sans licence, ce qui a conduit à une conversation très productive et à un catalyseur pour l’ouverture officielle de l’entreprise du couple.

« La personne la plus gentille du comté nous a aidés à mettre de l’ordre dans tous les documents et nous a aidés à démarrer notre entreprise », a déclaré Paul Kang. « Nous ne savions vraiment pas par où commencer, donc cela m’a encore plus motivé. Je voulais développer l’entreprise de ma femme et son rêve. »

Après avoir épilé les sourcils dans un studio à domicile pendant trois années consécutives, les Kang ont ouvert Brows by Raj en 2018 au 1248 Franklin Ave., Suite B, à Yuba City. Le couple a depuis déclaré que son entreprise évoluait sans problème, mais récemment, Raj Kang a commencé à développer le besoin d’enseigner l’application du maquillage permanent à d’autres et de fournir une meilleure formation localisée.

« Nous voulions aider les gens qui allaient en difficulté comme nous », a déclaré Raj Kang. « La plupart des écoles que vous fréquentez vous enseignent pendant quelques jours et ne répondent plus jamais au téléphone. Ou si elles le font, elles veulent facturer un supplément pour leur temps. Je voulais être différent et aider la jeune génération à réussir et apprendre des choses sur le terrain. »

Ce nouveau rêve a conduit à l’ouverture d’une deuxième boutique en décembre dernier située au 1600 Starr Dr., Suite E, à Yuba City. La nouvelle boutique des Kangs est dédiée à la formation, à l’éducation et à l’application de pratiques de maquillage permanent telles que le microblading, le microneedling, l’eye-liner permanent et la teinte au henné. Des cours sur le filetage des sourcils sont également disponibles.

Les futurs étudiants doivent choisir une compétence à apprendre à la fois et les cours durent en moyenne deux à trois jours complets. Une fois que les étudiants ont terminé leurs cours, ils sont libres d’appeler ou d’envoyer un SMS à leurs instructeurs à tout moment pour des questions et des conseils supplémentaires.

Brows by Raj fournit également des services de couleur et de crayon permanent pour les lèvres, de BB glow et de micropigmentation du cuir chevelu. En fait, Paul Kang est désormais un praticien agréé dans ce dernier domaine et aime aider les gens à se sentir à nouveau en confiance dans leur peau.

« Lorsqu’un technicien qualifié effectue une micropigmentation du cuir chevelu, cela peut masquer les zones clairsemées de votre cuir chevelu. Il peut également masquer des taches de naissance ou des cicatrices. Le traitement peut également donner l’illusion d’avoir les cheveux rasés ou une coupe rasée chez les personnes chauves. La micropigmentation du cuir chevelu est non invasif et ne nécessite ni chirurgie ni anesthésie », a expliqué Kang.

Le couple offre également des réductions aux personnes souffrant d’une maladie diagnostiquée contribuant à la perte de cheveux, comme l’alopécie ou le cancer.

Pour plus d’informations, visitez www.browsbyraj.comou contactez les propriétaires en appelant le 530-329-3199 ou en envoyant un e-mail à [email protected].