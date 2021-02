L’histoire de Billie Holiday dépend de qui la raconte

Dans le prochain drame « Les États-Unis contre Billie Holiday », Parks, qui a écrit le scénario, entre vraiment dans le vif du sujet, plaçant bon nombre des batailles les plus connues de Holiday – avec la dépendance à l’héroïne, le racisme de l’époque de Jim Crow et une série apparemment sans fin d’escrocs et de cads – dans le contexte de sa moindre – luttes connues avec Harry J. Anslinger, le chef sans vergogne raciste du désormais défunt Bureau fédéral des stupéfiants.

Pour la dramaturge Suzan-Lori Parks, lauréate du prix Pulitzer, l’histoire de Billie Holiday, la légendaire chanteuse de jazz, lui est venue en dribs et terne. Quand Parks grandissait, dit-elle, «nos parents nous disaient:« Elle avait une histoire tragique ». Et puis, en vieillissant un peu, «elle a consommé de la drogue». Et puis en vieillissant, ma mère commençait à dire des choses comme, tu sais, ils l’ont atteint. Mais elle n’y est pas vraiment entrée.

Le rôle, admit Day, était intimidant. Holiday était l’une des chanteuses de jazz les plus douées et les plus célèbres du monde, ses chansons plus tard reprises par des artistes comme John Coltrane, Barbra Streisand et Nina Simone, son influence ressentie par des chanteurs de Frank Sinatra à Cassandra Wilson jusqu’à Day elle-même. Et puis il y avait tous les autres qui avaient abordé le rôle avant elle. «J’avais juste cette idée en tête que les gens seraient comme:« Billie Holiday est tellement incroyable, Diana Ross était incroyable, Audra McDonald était incroyable »», a déclaré Day lors d’un appel vidéo. «’Oh, et puis souviens-toi de cette fille, Andra Day, qui a essayé jouer à Billie? »

Présenté en première sur Hulu le 26 février, le biopic est le dernier d’une série de portraits de Lady Day et de sa musique datant de plusieurs décennies. La performance nominée aux Golden Globe de Day suit le tour de vedette de Ross dans le long métrage de 1972 «Lady Sings the Blues» et les performances de McDonald’s, lauréates de Tony, dans la comédie musicale de Broadway «Lady Day at Emerson’s Bar & Grill». En outre, il y a eu des biographies («Billie Holiday: Wishing on the Moon»), des livres pour enfants («Mister and Lady Day: Billie Holiday and the Dog Who Loved Her») et des documentaires («The Long Night of Lady Day» ; «Billie»). Au fil des ans, les représentations de Holiday sont devenues plus nuancées, détournant l’attention de ses problèmes de dépendance pour inclure un aperçu de son histoire et de son héritage en tant que musicienne, artiste noire pionnière et, avec «Strange Fruit», championne des droits civils .

Au-dessus d’eux tous est « Dame chante le blues», L’autobiographie manuscrite de Holiday de 1956, qui omettait de nombreux détails de sa vie (les affaires de la chanteuse avec Orson Welles et Tallulah Bankhead) et en fictionnait d’autres (son lieu de naissance; l’état matrimonial de ses parents).

Le livre a formé la base du biopic de 1972, un film qui, par coïncidence, a inspiré Daniels à devenir réalisateur. (Ses crédits incluent « The Butler » et « Precious ».) « « Lady chante le blues » a changé ma vie », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. «C’était de beaux Noirs. C’était Diana Ross à la hauteur de tout. C’était l’excellence noire mélangée à un peu de pattes de porc, de soda à l’ananas et de pain de maïs. C’était magique. Je n’avais jamais été aussi fasciné par quoi que ce soit.