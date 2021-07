L’histoire de Bhawna Jat de combattre toutes les chances pour se qualifier pour Tokyo

Bhawna Jat, issu d’une famille d’agriculteurs de la région de Rajsamand au Rajasthan, représentera l’Inde lors de l’épreuve de marche de 20 km aux Jeux olympiques de Tokyo. Combattant les préjugés, les contraintes financières et un état d’esprit biaisé, Jat a été une championne toute sa vie, gagnant contre vents et marées depuis le début de son long et compliqué voyage depuis le petit village de Kabra au Rajasthan. Faisant des débuts modestes, elle a fait la une des journaux en février 2020 lorsqu’elle a établi le record national de l’époque aux championnats nationaux ouverts de marche à Ranchi.

Bhawna a terminé l’épreuve en 1 heure 29 minutes et 34 secondes, bien en deçà de la marque de qualification de 1 heure et 31 minutes nécessaire pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Sa réussite a été remarquable car elle appartient à une famille d’agriculteurs qui n’étaient pas financièrement solides et à cause de cela, elle a dû abandonner ses études collégiales. De plus, elle a dû lutter contre « l’état d’esprit régressif », rencontrant des villageois qui disaient ouvertement à son père de ne pas la chasser de la maison.

De plus, Bhawna avait l’habitude de faire face à des railleries pour avoir pratiqué en short et elle a donc commencé à pratiquer dès 3 heures du matin tous les jours pour échapper à l’angoisse mentale,

Cependant, sa famille, y compris son père et son frère, a soutenu la passion et les rêves de Bhawna. Même son frère aîné Prakash Jat l’a aidée à poursuivre une carrière dans le sport en lui fournissant tous les moyens possibles.

Son travail acharné a commencé à donner des résultats. Pendant ses études à l’école du village, Bhawna a remporté une médaille d’argent lors d’un événement national et bientôt d’autres médailles ont suivi lors de diverses autres compétitions.

Elle a été employée par les chemins de fer en récompense de ses réalisations.

Étonnamment, la fille axée sur les objectifs ne savait rien des Jeux olympiques avant 2011, mais en neuf ans, elle est arrivée à Tokyo 2020.

Bien que la nouvelle lui ait valu une reconnaissance individuelle, elle a également contribué à changer l’état d’esprit des habitants de son village qui l’auraient contactée dans l’espoir que leurs filles fassent carrière dans la marche.

Après s’être établie au niveau national, le prochain objectif de Bhawna est de remporter une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo.

