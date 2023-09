L’histoire de 200 lapins, un incendie de forêt à Lake Country et beaucoup de fanes de carottes

Deux cents lapins, un feu de forêt qui se propage rapidement, un camping-car et de très nombreux sacs remplis de fanes de carottes sont quelques-uns des moments forts des aventures du sanctuaire de lapins Warren Peace à Lake Country.

Lorsque l’incendie de forêt de McDougall Creek, près de West Kelowna, s’est propagé au lac Okanagan et s’est déclaré à Kelowna et à Lake Country, le Warren Peace Bunny Sanctuary a dû passer à l’action.

Alors que le sanctuaire n’était pas en alerte d’évacuation, Bobby Brown, un volontaire des secours, a expliqué qu’ils avaient choisi d’agir parce que les routes étaient fermées et que si la situation changeait rapidement et que l’incendie s’aggravait, ils ne pourraient pas évacuer tout le sanctuaire en toute sécurité. des créatures correctement à tout moment.

Brown a déclaré que les petits lapins peuvent mourir de stress, c’est pourquoi l’équipe de Warren Peace a dû rester calme et éviter les situations mouvementées lorsqu’il s’agissait de décider d’évacuer.

Pour que tous les lapins soient correctement séparés, en sécurité et confortables, le sanctuaire a choisi d’évacuer avant que les choses n’empirent.

Brown a expliqué que les lapins doivent être à nouveau séparés en groupes d’amis et en fonction de leur sexe s’ils n’ont pas encore été stérilisés, ce qui signifie qu’il a fallu utiliser beaucoup de caisses pour déplacer tous les petits pains.

« C’est un processus très méticuleux. »

Heureusement, le sanctuaire a pu obtenir un camping-car auprès d’un bénévole de Warren Peace. Bien que le camping-car n’ait pas été conçu pour les conditions routières étroites et accidentées lors du trajet jusqu’au sanctuaire, toutes les créatures ont pu être chargées et évacuées en toute sécurité. Même avec l’utilisation du camping-car, il a fallu plusieurs allers-retours pour transporter tous les lapins, les enclos, la nourriture et la literie.

Les pompiers locaux ont également aidé à transporter les lapins en lieu sûr.

Vint ensuite le défi de trouver un espace sûr pour héberger les 200 lapins.

TRACS, un organisme de bienfaisance local à but non lucratif et un sanctuaire animalier, a offert son espace de grange aux petites créatures.

Brown et l’équipe de Warren Peace ont dû créer rapidement des enclos sûrs et confortables.

« Ils s’échappent facilement », a déclaré Brown, soulignant que les minuscules lapins peuvent se faufiler à travers de très petits espaces.

L’équipe a dû utiliser des tactiques créatives pour sécuriser tous les enclos temporaires.

De plus, les lapins avaient besoin d’être nourris plusieurs fois par jour, ainsi que de changements de litière et de soins constants.

L’équipe de TRACS a aidé Warren Peace à prendre soin des créatures.

Brown a déclaré que les lapins mangeaient un sac de 20 kg de nourriture chaque jour, en plus de friandises comme des fanes de carottes, des pommes, de la laitue et des bananes.

Les membres de la communauté, les entreprises locales, les fermes et Lake Country Pet ont fait don de nourriture et de produits frais pour les petits pains.

Des fermes, comme Peach Tree Farm, ont fait don de plusieurs boîtes de produits frais d’excellente qualité mais ne pouvant pas être vendus dans les épiceries.

Après quelques semaines passées dans les étables TRACS, les lapins ont pu rentrer chez eux. L’agent immobilier local Kyle Cave a offert au sanctuaire l’utilisation de son grand camion de déménagement Royal Lepage pour ramener les lapins chez eux à Lake Country.

Les lapins reprennent tous leur routine et sont prêts à être adoptés par des familles aimantes.

Pour en savoir plus sur le sanctuaire et pour faire un don ou adopter un lapin, contactez a[email protected] ou visitez Warren Peace sur Facebook.

