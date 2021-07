L’histoire d’amour saine d’Aly Goni-Jasmin Bhasin dans la chanson ‘2 Phone’ de Neha Kakkar est incontournable ! – Regarder | Actualités musicales

New Delhi: Le couple préféré de la télévision, Aly Goni-Jasmin Bhasin, a récemment figuré dans le clip de la nouvelle chanson de la chanteuse Neha Kakkar, « 2 Phone », et les fans ne peuvent s’empêcher de jaillir de leur adorable alchimie dans la vidéo. La vidéo partagée mercredi (28 juillet) a la tendance au non. 7 sur YouTube et a capté l’attention de tous sur Internet. Dans la vidéo, nous voyons des plans vibrants du couple alors qu’ils vont et viennent et se livrent à de petits combats.

En plus de la présence charmante du couple, la voix mélodieuse de la chanteuse Neha Kakkar ajoute une douce teinte à la chanson et vous donnera sûrement envie de la rejouer encore et encore.

Découvrez l’adorable vidéo:

Les tourtereaux Jasmin et Aly ont commencé leur relation amoureuse pendant leur séjour dans la maison Bigg Boss 14.

Ils étaient meilleurs amis avant la série mais ils ont vu un changement dans leur dynamique dans la série. Le duo a souvent été aperçu en train de discuter de la possibilité de s’aimer et de faire avancer les choses.

Sur le plan du travail, Jasmin a été vue pour la dernière fois dans un clip de la chanson « Tu Bhi Sataya Jayega » chantée par Vishal Mishra avec son beau Aly Goni. La vidéo est sortie le 27 avril et les fans ont vraiment apprécié leur collaboration.