Kim Kardashian et Kanye West seraient sur le point de mettre fin à leur mariage de six ans, avec la star de télé-réalité « fini » avec son mari rappeur.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, aurait chargé un avocat spécialisé en divorce de rédiger des papiers, tandis que Kanye, 43 ans, continue de rester dans son ranch de 14 millions de dollars dans le Wyoming, sans « aucun plan » pour retrouver Kim en Los Angeles.

Bien qu’il semble que leur relation semble abandonnée à la poubelle, il fut un temps où ils ont décrit ce qu’ils avaient ensemble comme «magnétique».

Kim explique comment elle a rencontré Kanye à Paris tandis que le rappeur parle des forces qu’il voit chez sa femme et comment il a ignoré les appels pour la larguer plutôt que de devenir son mari.

S’adressant à la caméra, Kim a détaillé comment ils se sont réunis, 12 ans avant de se marier.

Elle a dit: «J’ai rencontré Kanye en 2002, il demandait à tout le monde qui j’étais et je dirais, oh elle a un petit ami mais nous avons toujours continué à nous connecter et à entrer dans la vie de l’autre.

«Et puis il m’a invité à Paris à son défilé de mode et c’est là que ça s’est passé, c’est à ce moment-là que nous avons commencé notre relation et je me suis dit, merde pourquoi cela n’est pas arrivé plus tôt, c’était juste.







Kim a poursuivi: « Tout le monde lui dirait, tu ne peux pas être avec elle, elle est une star de télé-réalité et elle va sombrer dans ta carrière mais il était comme, je l’aime et je m’en fiche. »

Kanye était tout aussi rayonnant de ses pensées sur Kim, car il détaillait les qualités qui l’attiraient vers elle.

Il a dit: «Chaque fois que j’étais près d’elle, je la voyais l’attraction magnétique pour cette force d’énergie.

« Elle était bonne, pure, heureuse, aimante et courageuse, courageuse, forte. »

Ils se sont mariés à Florence, en Italie, lors d’un mariage étoilé en 2014 et ont quatre enfants ensemble – North, sept, Saint, cinq, Chicago, deux et un an Psalm.

