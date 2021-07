New Delhi : le deuxième clip de la superstar de Bollywood Akshay Kumar Filhaal 2 Mohabbat avec la sœur de Kriti Sanon, Nupur Sanon est enfin sorti ! La ballade d’amour montre l’histoire de la relation altruiste de la paire principale qui se poursuit depuis leur précédente sortie Filhaal.

Akki s’est tourné vers les réseaux sociaux et a laissé tomber le lien de la chanson. Il a tweeté : Filhall, mon premier clip a commencé comme quelque chose de nouveau et d’amusant à faire… mais #Filhaal2Mohabbat est le résultat de votre immense amour. Maintenant à vous Red heartBroken heart Full Song Out Now : https://youtube.com/watch?v=DUwlGduupRI

Chanson complète maintenant : https://t.co/VbNKkPzJ9H#Filhaal2 @NupurSanon @BPraak @votrejaani @arvinderkhaira @azeemrdayani @varung0707 pic.twitter.com/0iYO2G25rv – Akshay Kumar (@akshaykumar) 6 juillet 2021

Filhaal 2 – Mohabbat a été chanté par B Praak et est dirigé par Arvindr Khaira. Jaani a écrit les paroles et est également le compositeur de la musique.

Pour le morceau Filhaal 2 – Mohabbat, Akshay a retrouvé la sœur de Kriti Sanon, Nupur, qui a fait ses débuts à l’écran avec la chanson originale « Filhaal ».

Côté travail, Akshay Kumar a des films très attendus comme « Sooryavanshi », « Raksha Bandhan », « Prithviraj », « Bell Bottom », « Ram Setu » et « Bachchan Pandey » en préparation.