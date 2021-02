L’histoire d’amour des montagnes russes d’Indore Couple en temps de pandémie

Ils se sont rencontrés, ils ont parlé, ils sont tombés amoureux et ont vécu heureux après. L’histoire d’amour de Virendra Pratap Singh et Meenakshi Singh Baghel d’Indore n’est pas inhabituelle. Cependant, le timing a fait toute la différence. Leur histoire d’amour a fleuri au milieu d’une pandémie mondiale alors que le monde était verrouillé. Pour Virendra et Meenakshi, tout a commencé par un rituel cycliste.

En mars de l’année dernière, le monde dystopique a repris nos vies. Coopérés dans nos maisons, nous avons regardé le monde impuissant alors que le virus mettait tout à l’arrêt. Pas d’amis, pas de lieux de rencontre, pas de vie qui nous rappelle des jours normaux.

L’espoir a brillé lorsque le verrouillage a été assoupli en Inde vers juillet. Et c’est à ce moment-là que Virendra, comme beaucoup d’autres, a décidé de faire du vélo. Les temps ont peut-être été durs, mais cette routine cycliste a été le début pour Singh alors qu’il y rencontrait sa future femme.

Virendra s’est récemment tourné vers Twitter avec la tendance virale des médias sociaux « Comment ça a commencé vs comment ça va ». Il a partagé une capture d’écran de la discussion où les deux se sont coordonnés pour leur rencontre de cycle. La photo suivante est de leur mariage.

Virendra voyait souvent Meenakshi faire du vélo car les deux vivaient dans la même localité. Les regards se sont transformés en sourires et les sourires se sont transformés en petites discussions. «Un jour, je l’ai revue et je lui ai parlé. C’était juste une conversation informelle au hasard», dit Virendra. Les deux ont partagé des numéros et iraient faire leur vélo ensemble.

«J’ai toujours cru que pour comprendre quelqu’un, vous pourriez avoir besoin de toute une vie ou juste un coup d’œil suffit», dit Virendra. «Chaque fois que nous faisions du vélo ensemble, et qu’elle me regardait en souriant, je savais que c’était elle», dit-il.

Une fois qu’il a réalisé ses sentiments pour Meenakshi, Virendra lui a parlé. Au départ, elle était sceptique, dit-il. «Elle fait partie de ces personnes qui gardent des murs autour du. C’était donc difficile. Mais ça valait le coup», dit-il en expliquant comment il l’a convaincue de se marier enfin.

Ce qui a commencé comme un sourire aléatoire entre deux inconnus a finalement abouti au mariage et maintenant le couple est en lune de miel.

L’histoire de Virendra et Meenakshi en est une pour les livres d’histoire. L’amour trouvera son chemin, des histoires comme celle-ci nous le rappellent.