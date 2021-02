En fait, ils sont venus thisclose à épouser d’autres personnes au début de la vingtaine jusqu’à ce que son père intervienne. « Le soir de la soirée de remise des diplômes de sa sœur, nous étions copains et j’étais là. J’aimais cette fille depuis le lycée, et j’ai dit à son père ce que je ressentais », se souvient-il dans une interview en 2019 avec HITS Quotidien Double. « Il a dit: ‘Si tu ne lui dis pas, je vais le faire.' »

Son prochain mouvement était « un total Ryan Gosling moment « , a-t-il dit à la sortie. » Je lui ai dit: ‘Je veux juste t’embrasser une fois. Si vous ne ressentez rien, nous pouvons redevenir amis. »« Alerte spoiler: Il a demandé à la fille, Akins d’écrire dans son livre, «Ce moment, ce baiser sur le porche de mes parents, a tout changé. «

Parce qu’il était là, six mois plus tard, en train de faire un autre geste audacieux. « Lauren et moi aimons beaucoup boire du vin et signer les bouteilles avec un sharpie en argent », a-t-il expliqué à Goût de pays. Alors un soir, juste avant Noël, il a rassemblé leurs deux familles dans une chambre privée à son endroit préféré de Nashville, Giovanni. « Il y avait une bouteille de vin assise là. J’ai sorti un sharpie et j’ai mis ‘Epouse-moi’ sur la bouteille. »