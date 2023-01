L’histoire d’amour de l’Inde avec ‘DDLJ’ est toujours forte après 27 ans

Bien après l’entracte du film, la foule continue d’affluer. Certains paient à la billetterie en quelques coups sur leur téléphone ; d’autres jettent des poignées de pièces. Ce sont des étudiants et des employés de bureau, des prostituées du quartier rouge en déclin à proximité, des journaliers qui poursuivent toujours leurs rêves dans le “ville maximale”, et les sans-abri avec des rêves longtemps différés. L’industrie cinématographique indienne met environ 1 500 histoires à l’écran chaque année. Mais le public qui se rend chaque matin au cinéma Maratha Mandir à Mumbai est ici pour un film qui a été créé il y a 27 ans – et a résonné si intensément que ce théâtre autrefois grandiose de 1 100 places l’a joué tous les jours depuis, sauf pour une pandémie hiatus. Le film, “Dilwale Dulhania Le Jayenge” – qui se traduit par “Le grand cœur prendra la mariée” et est connu sous le nom de “DDLJ” – est une histoire de garçon et de fille qui se déroule dans le contexte d’un moment d’immense changement et possibilité débridée en Inde. L’économie indienne venait de s’ouvrir, apportant de nouvelles opportunités, de nouvelles technologies et une nouvelle exposition à une classe moyenne montante. Mais cela a également apporté de nouvelles tensions, car les choix offerts par les opportunités économiques – décider de votre propre amour et de votre propre vie – se sont heurtés aux traditions protectrices d’autrefois.

À bien des égards, l’Inde d’aujourd’hui ressemble à l’Inde reflétée dans le film. L’économie est toujours à la hausse, et elle est maintenant environ 10 fois plus importante qu’elle ne l’était au milieu des années 1990. Une révolution technologique, celle-ci numérique, a ouvert de nouveaux mondes. Les femmes recherchent plus de liberté dans une société dominée par les hommes. Et les forces de la modernité et du conservatisme restent en tension alors qu’une droite politique ascendante se désigne comme l’exécuteur des valeurs conventionnelles. Le sentiment de possibilité illimitée, cependant, a reculé. Alors que les premières récompenses de la libéralisation atteignaient leur apogée et que les inégalités économiques se creusaient, les aspirations à la mobilité ont diminué. Pour ceux qui restent, le monde de “DDLJ” – son histoire et ses stars, sa musique et ses dialogues – est une évasion. Pour ceux qui s’efforcent encore, c’est une source d’inspiration. Et pour ceux qui l’ont fait, c’est une capsule temporelle, le point de départ de la transformation de l’Inde.

Image Des cinéphiles au cinéma Maratha Mandir à Mumbai.

Image Une scène de “Dilwale Dulhania Le Jayenge”, qui se traduit par “Le grand cœur prendra la mariée”.