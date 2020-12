Lorsque le comédien de voix off de Love Island, Iain Stirling, a rencontré la présentatrice de télévision Laura Whitmore lors d’une soirée ITV en 2016, leur connexion aurait été immédiate.

Mais malgré des sources affirmant qu’elles « l’ont frappé instantanément », pendant des mois, Iain, 32 ans, n’a fait que glisser dans ses DM avec un discours chaste sur son animal de compagnie maltipoo Mick. En fait, c’est à Laura, 35 ans, de faire le premier pas.

«Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il ne m’a même pas frappé, il était trop nerveux pour me frapper! Je pense qu’il était intimidé par moi. Je me souviens qu’Iain avait trop peur pour me demander de sortir alors j’ai dû lui demander à la fin », a-t-elle déclaré au podcast In The Duffle Bag de JD.

«Il m’envoyait des messages aléatoires, me DM et me posait des questions sur mon chien. Cela a pris neuf mois mais nous y sommes arrivés! J’étais comme ‘allons juste prendre un verre’. Je pense que je devais faire des mouvements avec lui. «







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Hugo Boss)



En juillet 2017, un autre copain a affirmé que les choses étaient devenues sérieuses et qu’ils s’étaient déclarés petit ami et petite amie officiels.

« Ils ont gardé la relation privée pour lui donner les meilleures chances possibles, mais leur cercle d’amis proche sait à quel point ils sont heureux », a déclaré l’initié au Sun.

« Ils sont très amoureux et sont petit ami et petite amie. »

Un mois plus tard, Laura a partagé une photo d’eux au Festival Fringe d’Édimbourg et a confirmé leur romance, déclarant gentiment: « Ouais, c’est mon petit ami. Il est adorable. Je l’ai comme économiseur d’écran. »

Et cet été-là, le couple a connu une série de rendez-vous clandestins à Majorque, où Iain tournait Love Island.







(Image: WireImage)



« Nous avons essayé de garder les choses aussi silencieuses que possible au début », a déclaré Laura à Fabulous. «Je me souviens d’être allé à Majorque l’année dernière sans l’avoir dit à personne, même si je connais la plupart des membres de l’équipage.

«Si quelqu’un m’avait vu, ils se seraient dit: ‘Qu’est-ce que c’est que Laura fait ici?’ Je pensais que personne ne savait, mais il s’est avéré que tout le monde le savait. À l’époque, je me disais: « Nous nous en sommes totalement tirés ».

«Nous étions ensemble depuis quatre ou cinq mois avant de mettre quoi que ce soit sur nos réseaux sociaux. Je pense qu’à ce moment-là, nous nous étions tous les deux dit:« Devrions-nous simplement le posséder? »Et une fois que vous l’avez diffusé, personne ne le donne. comme ** t. Les gens ne se soucient que lorsqu’ils ne savent pas quelque chose. «







(Image: thewhitmore / Instagram)



Malheureusement, leur bonheur a été éclipsé lorsque Laura a découvert qu’elle était enceinte en 2018, mais a subi une fausse couche déchirante.

Partageant courageusement son expérience dans un essai puissant pour Hot Press, elle a rappelé comment ils avaient reçu la nouvelle dévastatrice lors d’un scan de 12 semaines.

«Dans la pièce, je pouvais voir les contours de ce qui ressemblait à un bébé en gelée – comme dans les films. Puis silence», écrit-elle.

«Je suis désolée qu’il n’y ait pas de battements de cœur», a-t-elle poursuivi.

«Je ne savais pas comment je devais réagir. Dois-je pleurer? Ai-je le droit d’être émotif pour quelque chose d’imprévu?

Leur perte a fait réaliser à Laura à quel point elle voulait être maman, et ce Noël qu’elle et Iain ont pris racine en achetant leur propre logement.

Un Iain ébloui a ensuite posé la question lors de vacances en Afrique du Sud après que Laura ait remplacé Caroline Flack sur Love Island au début de l’année.







(Image: Instagram)



On pense qu’il a personnellement conçu la bague en diamant jaune de Laura – en accord avec sa couleur préférée.

Une source a déclaré à l’époque que les plans de mariage étaient « en suspens » en raison de la pandémie.

Cependant, Iain a été aperçu portant ce qui semblait être une alliance lors d’une apparition sur Loose Women le mois dernier, et cette semaine, un rapport a affirmé qu’ils s’étaient tranquillement attelés à la mairie de Dublin le 11 novembre.

On dit qu’ils se sont mariés devant 25 invités – le maximum autorisé selon les règles de niveau cinq de l’Irlande à l’époque.

Son demi-frère Adam et Iains sœur Kirsten étaient les témoins, selon The Sun.

Une source a déclaré à la publication: « Iain et Laura sont tellement amoureux qu’ils voulaient vraiment se marier le plus tôt possible ».

La source a ajouté: « Bien que les circonstances ne soient pas idéales, ce fut une journée tellement romantique. »









Et aujourd’hui, Laura s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle attendait aussi un bébé.

Publiant une photo d’un babygrow, elle a écrit: «Je veux maintenant partager de bonnes nouvelles car c’est notre nouvelle à partager – et je vais être honnête, cela commence à donner l’impression que mon ventre de bière verrouillé est hors de contrôle.

« Iain et moi attendons un bébé début 2021. Il a été difficile de garder une telle bonne nouvelle. Surtout les moments où j’ai dû manquer de radio en direct pour tomber malade dans une poubelle ou mon penchant pour un bol de purée de pommes de terre le matin, je n’avais pas la gueule de bois comme tout le monde le pensait.

«En fait, j’étais complètement sobre en filmant toute la série de Celeb Juice, ce qui est tout à fait la récompense!

« Nous apprécierions que notre vie privée soit respectée, mais nous voulions juste répandre un peu d’amour et un rappel de la beauté de la vie. »