L’histoire d’amour de l’Amérique avec les somnifères pourrait décliner

Par Steven Reinberg

Journaliste de la journée de la santé

MERCREDI 24 août 2022 (HealthDay News) – Moins d’Américains se tournent vers les somnifères pour lutter contre l’insomnie.

Après une augmentation spectaculaire des prescriptions de médicaments comme Ambien, la tendance a diminué, selon une nouvelle étude, et de moins en moins de médecins prescrivent des somnifères. L’utilisation de ces somnifères a chuté de 31 % entre 2013 et 2018, ont découvert les chercheurs.

“Il y a plusieurs raisons possibles à ce déclin ; par exemple, il y a une plus grande prise de conscience des dangers potentiels liés à l’utilisation de ces médicaments”, a déclaré le chercheur principal Christopher Kaufmann. Il est professeur adjoint au Département des résultats pour la santé et de l’informatique biomédicale à l’Université de Floride.

“De plus, il y a eu une recrudescence récente des traitements comportementaux pour améliorer le sommeil qui n’ont pas les effets indésirables potentiels que certains médicaments pourraient avoir”, a déclaré Kaufmann.

La plus forte baisse (86 %) de la consommation de somnifères a été observée chez les plus de 80 ans.

Avant cette nouvelle baisse, des chercheurs avaient rapporté qu’entre 1993 et ​​2010, les prescriptions de benzodiazépines avaient bondi de 69%. Les médicaments, qui traitent l’anxiété et insomnie, comprennent le diazépam (Valium) et l’alprazolam (Xanax). Sur la même période, les prescriptions de zolpidem (Ambien) ont augmenté de 140 %.