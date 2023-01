L’histoire d’amour de la star de RRR Jr NTR et Lakshmi Pranathi vous touchera la corde sensible

La saison 16 de Bigg Boss a attiré toute l’attention pour diverses raisons. Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, les candidats sont devenus très émus lorsque les membres de leur famille sont entrés dans l’émission de téléréalité de Salman Khan. Pendant le week-end Ka Vaar, l’animateur Salman Khan a critiqué Tina Datta pour avoir simulé l’amour de Shalin Bhanot. Il l’a réprimandée et lui a également conseillé d’arrêter ses actions. La sœur de Sajid Khan, Farah Khan, qui est entrée dans la série, a également qualifié l’histoire d’amour de Tina et Shalin de fausse, car elle a déclaré que c’était l’une des histoires d’amour les plus ennuyeuses de tous les temps. Shalin a révélé qu’il aimait Tina, mais cette dernière a qualifié sa ressemblance avec lui de simples amis. Shalin a eu le cœur brisé après les révélations de Salman sur Tina alors qu’elle disait qu’elle était confuse. Plus tard, Shalin a été vue en train de parler à Tina et était désespérée de commencer un angle amoureux avec elle. Tina ne lui a rien dit et est partie.

Plus tard, Tina a été vue en train de parler à Priyanka Chahar Choudhary et a déclaré qu’aucune fille ne pourra jamais être avec Shalin. Elle a dit que Shalin manipule des choses qui ne vont pas. Elle a même ajouté en disant qu’elle le giflerait après les bêtises qu’il a faites avec elle. Elle a même été vue en train de dire que la fille qui décide de rester avec Shalin se suicidera ou se suicidera. Les téléspectateurs de Bigg Boss 16 ont été surpris par les commentaires choquants de Tina à propos de Shalin.

En un rien de temps, l’amitié de Tina et Shalin s’est transformée en inimitié. Leur soudaine proximité a laissé les internautes et l’hôte choqués. Au milieu de tout ce chaos, Tina a récemment fait un commentaire choquant sur Shalin et a laissé tout le monde sous le choc. Tina semble avoir décidé de rester loin de Shalin.