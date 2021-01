Christine et Frank Lampard attendent leur deuxième enfant ensemble, mais comment tout a-t-il commencé?

Alors que l’heureux couple partage la nouvelle que Christine est enceinte de leur deuxième bébé, nous revenons sur leur incroyable histoire d’amour.

Christine a partagé l’annonce sur Instagram ce soir, publiant une belle photo d’elle-même berçant sa bosse.

Elle a écrit à côté: « Une nouvelle année et un nouveau bébé en route pour les Lampard! Cela a été une période étrange et inquiétante d’être enceinte, mais nous espérons et prions pour que les câlins de la famille et des amis ne soient pas trop loin. Envoi tout mon amour à toutes les femmes enceintes pendant cette période de folie «







(Image: WireImage)



Voici tout ce que vous devez savoir sur leur magnifique histoire d’amour …

Comment se sont-ils rencontrés?

La star de Loose Women, Christine, 41 ans, et l’ancien footballeur anglais et patron de Chelsea Frank se sont rencontrés en octobre 2009 alors qu’ils assistaient tous les deux aux Mirror’s Pride Of Britain Awards.

S’adressant au Mirror lors de la cérémonie annuelle de 2017, ils ont réfléchi à leur première rencontre.

«C’est là que Christine m’a mis en sac», a déclaré Frank, 42 ​​ans, sur le tapis rouge.

« Nous sommes revenus plusieurs fois depuis, quand nous le pouvons et c’est toujours une nuit émouvante et c’est spécial pour nous évidemment. »















(Image: Corbis via Getty Images)



Christine a failli ne pas réussir la nuit où ils se sont rencontrés parce qu’elle a dû aller directement de The One Show de la BBC, qu’elle a ensuite co-présentée avec Adrian Chiles. Mais heureusement, elle a réussi à y arriver – et le reste appartient à l’histoire.

« Il y a eu une présentation maladroite à la fête par la suite », a-t-elle déjà déclaré à propos de leur réunion. « Frank est venu et a dit, ‘Je te regarde sur The One Show’.

« Et j’ai dit: » Non, vous ne le faites pas! Qui était mon invité hier soir? » Et il a pu me le dire.







(Image: PA)









Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

«J’ai juste ri et nous avons tous les deux rigolé à ce sujet. Et puis c’était tout. Il a obtenu mon numéro d’une manière ou d’une autre et j’ai eu un appel à numéro caché sur mon téléphone sur le chemin du retour. J’ai décroché et c’était lui.

«J’ai dit: ‘Wow, vous êtes enthousiaste!’ comme une blague, et nous avons bavardé et il a dit qu’il aimait me rencontrer et qu’il aimerait rester en contact.







(Image: Daily Mirror)







(Image: FilmMagic)



«Et puis il est parti avec l’Angleterre le lendemain, donc je ne l’ai pas vu pendant quelques semaines. Mais nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant son absence et une nuit, nous avons parlé pendant quatre heures.

« Donc, au moment où nous nous sommes rencontrés à nouveau, soit quelques semaines plus tard, nous avions fait toutes les discussions gênantes. Je savais tout de suite que cela pouvait être sérieux parce que je savais que nous pouvions être amis et il m’a fait rire et nous avons beaucoup ri. au téléphone. »

Combien d’enfants ont-ils?

Christine et Frank partagent déjà sa fille Patricia Charlotte Lampard, qu’ils ont accueillie en septembre 2018.







(Image: Getty Images Europe)









Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

Frank est également le père de Luna, 12 ans, et Isla, 10 ans, d’une relation précédente, et Christine adore ses deux belles-filles.

Quand se sont-ils marriés?

Christine est passée du statut de Bleakley à Lampard lorsqu’elle a dit « oui » à Frank en 2015.







(Image: Zed Jameson / FameFlynet.uk.com)







(Image: Getty Images)



Ils étaient fiancés depuis 2011 et se sont mariés quelques jours avant Noël le 20 décembre 2015.

Christine était superbe dans sa robe et Frank était pimpant dans un smoking classique et un nœud papillon.

Ils avaient l’air tellement amoureux alors qu’ils partageaient un baiser en tant qu’homme et femme entourés de roses blanches.